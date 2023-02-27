الإثنين, فبراير 27, 2023
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لمستخدمي آيفون…3 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما يإستعمال هاتفك دون إذن منك

منها استخدام ميزة Screen Time الخاصة بجهاز آيفون

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي آيفون...3 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما يإستعمال هاتفك دون إذن منك watanserb.com
هاتف آيفون
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وطنيحتوي جهاز الآيفون الخاص بك على “علامات تحذير” تخبرك ما إذا كان شخص ما قد استخدم هاتفك في غيابك، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

الطريقة الأولى

إذا أردت أن تعرف ما إذا كان شخص ما قد قام بإستعمال جهاز الآيفون الخاص بك، تحقق أولاََ من مكتبة تطبيقك.

يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير لأعلى من الحافة السفلية للهاتف والتوقف مؤقتًا في منتصف الشاشة على آيفون باستخدام Face ID.

كما يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الصفحة الرئيسية وسترى بعد ذلك جميع قائمة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخراً المدرجة بترتيب زمني.

الطريقة الثانية

من الطرق الأخرى لمعرفة ما إذا قام شخص ما بإستخدام هاتفك دون علمك هي استخدام ميزة Screen Time الخاصة بجهاز آيفون، فإنها ميزة مصممة لمساعدتك على تتبع استخدامك لـ iPhone. كما أنها أداة مفيدة للقبض على المتلصصين

كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات ثم Screen Time، ثم انقر فوق See All Activity.

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وقم بتبديل النقر في الأعلى إلى Day، وستتمكن من رؤية جدول زمني لوقت استخدامك للتطبيقات، و إذا لم تكن ممسك بهاتفك في الساعة 11 صباحًا، لكن Screen Time يظهر أنك كنت تستخدم Instagram في ذلك الوقت، فقد يكون هناك شخص آخر تصفحك هاتفك في ذلك الوقت.

جهاز آيفون

الطريقة الثالثة

يمكنك التحقق من سجل الإنترنت الخاص بك على متصفح الويب.

أو يمكنك معرفة ما إذا كانت رسائل واتساب قد تمت قراءتها دون علمك. عادةً ما تكون أفضل نصيحة هي أن تتذكر كيف تركت جهاز iPhone الخاص بك، لذلك ستلاحظ أي تغييرات.

لهذا من الضروري حصولك على رمز مرور على شاشة القفل الخاصة بك.

ضع في اعتبارك أيضًا إضافة رمز مرور منفصل لواتساب، والذي يمكن القيام به من خلال إعدادات التطبيق الخاصة.

وفكر دائمًا في حذف المحادثات الحساسة بعد إرسالها، خاصة إذا كنت قد أرسلت تفاصيل بطاقتك إلى أحد أفراد الأسرة – أو أعطيت عنوان منزلك إلى صديق.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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