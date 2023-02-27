لمستخدمي آيفون…3 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما يإستعمال هاتفك دون إذن منك

- Advertisement -

وطن– يحتوي جهاز الآيفون الخاص بك على “علامات تحذير” تخبرك ما إذا كان شخص ما قد استخدم هاتفك في غيابك، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

الطريقة الأولى

إذا أردت أن تعرف ما إذا كان شخص ما قد قام بإستعمال جهاز الآيفون الخاص بك، تحقق أولاََ من مكتبة تطبيقك.

يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير لأعلى من الحافة السفلية للهاتف والتوقف مؤقتًا في منتصف الشاشة على آيفون باستخدام Face ID.

كما يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الصفحة الرئيسية وسترى بعد ذلك جميع قائمة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخراً المدرجة بترتيب زمني.

الطريقة الثانية

من الطرق الأخرى لمعرفة ما إذا قام شخص ما بإستخدام هاتفك دون علمك هي استخدام ميزة Screen Time الخاصة بجهاز آيفون، فإنها ميزة مصممة لمساعدتك على تتبع استخدامك لـ iPhone. كما أنها أداة مفيدة للقبض على المتلصصين

كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات ثم Screen Time، ثم انقر فوق See All Activity.

- Advertisement -

وقم بتبديل النقر في الأعلى إلى Day، وستتمكن من رؤية جدول زمني لوقت استخدامك للتطبيقات، و إذا لم تكن ممسك بهاتفك في الساعة 11 صباحًا، لكن Screen Time يظهر أنك كنت تستخدم Instagram في ذلك الوقت، فقد يكون هناك شخص آخر تصفحك هاتفك في ذلك الوقت.

الطريقة الثالثة

يمكنك التحقق من سجل الإنترنت الخاص بك على متصفح الويب.

أو يمكنك معرفة ما إذا كانت رسائل واتساب قد تمت قراءتها دون علمك. عادةً ما تكون أفضل نصيحة هي أن تتذكر كيف تركت جهاز iPhone الخاص بك، لذلك ستلاحظ أي تغييرات.

لهذا من الضروري حصولك على رمز مرور على شاشة القفل الخاصة بك.

ضع في اعتبارك أيضًا إضافة رمز مرور منفصل لواتساب، والذي يمكن القيام به من خلال إعدادات التطبيق الخاصة.

وفكر دائمًا في حذف المحادثات الحساسة بعد إرسالها، خاصة إذا كنت قد أرسلت تفاصيل بطاقتك إلى أحد أفراد الأسرة – أو أعطيت عنوان منزلك إلى صديق.