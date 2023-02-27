الإثنين, فبراير 27, 2023
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حياتنا

كريم بنزيما قادم للدوري السعودي.. الصحفي خالد الشنيف يفجر المفاجأة! (شاهد)

موقع ريليفو الإسباني ذكر الأسبوع الماضي أن السعودية قدمت عرضا لكريم بنزيما بـ 15 مليون يورو في الموسم الواحد!

كتب سالم حنفي
انضمام كريم بنزيما للدوري السعودي watanserb.com
نجم ريال مدريد الفرنسي-الجزائري الأصل كريم بنزيما
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وطن– فيما يبدو أنّ اللاعب قد حسم أمره، فجّر الإعلامي الرياضي السعودي خالد الشنيف قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن قرب انضمام نجم ريال مدريد الفرنسي-الجزائري الأصل، كريم بنزيما، للدوري السعودي.

وخلال مشاركته في الاستوديو التحليلي على قناة “SBC” السعودية، قال “الشنيف” بشكل جدي: “ما أعلمه أن بنزيما قادم إلى الدوري السعودي، لكن إلى أي ناد؟ لا أعلم، ولكن يوجد ناديان يرغبان في ضمه، وربما ينضم إليهما ناد ثالث”.

وكان موقع “ريليفو” الإسباني، قد كشف الأسبوع الماضي، عن أن عرضاً سعودياً مغرياً تمّ تقديمه للاعب ريال مدريد، الفرنسي-الجزائري الأصل كريم بنزيما، على الرغم من وجود عام ونصف في عقده مع “الريال”.

وقال الموقع إنه ليس من قبيل المصادفة، أن لا أحد قد أدلى بتصريحات حول مستقبل كريم بنزيما، وأنه هو نفسه لم يغلق الجدل بعد نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض على الأسئلة المستمرة التي كانت تُطرح عليه حول الأمر.

وضع كريم بنزيما مشابه للوضع السابق لكريستيانو رونالدو

وبحسب الموقع، فإن أولئك الذين يعرفون كريم بنزيما جيدًا، يؤكدون أنه ودود كما كان دائمًا، لكنهم يعترفون بأنه أكثر انطوائية من المعتاد، وأنه يتجرّع جهوده أكثر بكثير من ذي قبل، موضحين أنه “لديه شيء في رأسه”، ويشبهون وضعه وموقفه الحالي مع المرحلة التي عاشها كريستيانو رونالدو سابقاً مع النادي.

عقد بـ60 مليون يورو لموسمين فقط

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ولفت الموقع إلى أن السعودية عرضت على كريم بنزيما مبلغاً صافياً بـ60 مليون يورو لموسمين، ليكون أحد سفراء ترشّحها المشترك مع مصر واليونان من أجل استضافة كأس العالم 2030.

ولفت الموقع إلى أن سيرجيو راموس من ضمن العرض، مشيراً إلى أن كريم بنزيما غير متأكد من حدوث الأمر حتى الآن، وأنه يجري حاليًا نقاش داخلي كبير حوله.

وأوضح الموقع أنه مع سنّ الخامسة والثلاثين، ومع المزيد والمزيد من الإصابات الجسدية، يفكر اللاعب الدولي الفرنسي في الاقتراح المغري أكثر من أي وقت مضى.

إعفاء من الضرائب

بالإضافة إلى ذلك -بحسب الموقع- هناك مفتاح آخر مهم للغاية، وهو أن المملكة العربية السعودية، على عكس إسبانيا، تقدّم التعاقدات الجديدة للاعبين الذين يوافقون على اللعب مع إحدى الفرق الـ16 في دوريها، حافزًا لعدم الاضطرار إلى دفع ضرائب على الدخل الذي يدرّه.

المصدرريليفو + تويتر - ترجمة ورصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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