في الصين..علماء آثار يكتشفون مرحاض عمره 2400 عام

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وطن– في أطلال مباني قصر كبير، اكتشف فريق دولي من علماء الآثار في الصين واحداََ من أقدم المراحيض في العالم، يعود عمره لـ2400 عام.

اكتشاف مثير

تم العثور على بقايا المرحاض في موقع يوييانغ الأثري في مدينة شيان في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف مثير لفهم السلالات الصينية القديمة، وكيفية عيش الأشخاص، وبناء مدنهم.

ويُحلل علماء الآثار الآن عينات التربة التي تم جمعها من المرحاض- الذي تواجد داخل القصر مع أنبوب يؤدي إلى حفرة في الخارج- على أمل معرفة ما تناوله الأشخاص في تلك الفترة، بحسب موقع “livemint“.



فريق التنقيب والبحث توقعوا أن هذه القطعة الأثرية من تصميمها يبدو عليها أنها تعود لفترة الممالك المتحاربة (475-221) قبل الميلاد، وأسرة هان اللاحقة (206 ق.م – 220 م)، وقد تكون مخصصة لكبار المسؤولين وقتها.

وأضافوا كذلك إن هذا يعد اكتشافا مهما في الصين الحديثة، حيث لا يزال الوصول إلى المراحيض الدافقة النظيفة يمثل مشكلة في أجزاء من الصين اليوم.



وفي وقت مبكر من فترة توليه الحكم، وعد الزعيم الصيني، شي جين بينغ، بـ “إحداث ثورة” في دورات المياه في البلاد، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتحسين النظافة في المناطق الريفية.

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من جهته، قال الباحث في معهد علم الآثار في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والذي كان جزءًا من فريق التنقيب، ليو روي، لوسائل الإعلام الحكومية:”من المحتمل أن يكون الخدم قد سكبوا الماء في المرحاض بعد كل استخدام.”

وأضاف ليو:”المرحاض الدافق دليل ملموس على الأهمية التي أولاها الصينيون القدماء للنظافة”، مشيرًا إلى وجود سجلات قليلة جدًا عن المراحيض الداخلية في العصور القديمة.

في الواقع، أثار هذا الاكتشاف اهتمامًا واسع النطاق في الصين، لأنه يقدم نظرة ثاقبة نادرة للعالم عن حياة النخبة القديمة في البلاد.

أول مرحاض دافق

وقبل الاكتشاف الذي أعلن عنه حديثًا، نُسِب الفضل في اختراع أول مرحاض دافق إلى رجل البلاط الإنجليزي، جون هارينجتون، ويُفترض أنه ركّب مرحاضًا للملكة إليزابيث في القرن الـ16.

ومع ذلك، فإن المرحاض الذي يبلغ عمره 2400 عام في موقع يوييانغ الأثري يقدم دليلاً على حضارة قديمة أدركت أيضًا أهمية النظافة.

كما يعطي الاكتشاف لمحة رائعة عن الحياة الصينية القديمة.