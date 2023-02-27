الإثنين, فبراير 27, 2023
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فيل يسحق إسرائيليا حتى الموت بينما كان يحاول أخذ سيلفي معه (شاهد)

فيل بأحد المنتزهات بالنيبال يقتل سائحا «إسرائيليا» خلال محاولة توقيفه لالتقاط صورة معه

كتب فهمي الورغمي
فيل يسحق إسرائيليا watanserb.com
فيل يسحق إسرائيليا
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وطن- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل سائح إسرائيلي بمنتزه في النيبال، إثر تعرضه لهجوم من “فيل”، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل في المنطقة العربية.

فيل يقتل سائحا إسرائيليا في نيبال

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الشاب الذي تُوفي يدعى “صموئيل بويكانير”، وقد قد لقى مصرعه خلال توقفه لالتقاط صورة مع الفيل، حيث بادر الأخير بمهاجمته.

بدورها، أشارت وزارة خارجية الاحتلال، إلى أنها فتحت تحقيقا في مقتل الشاب “صموئيل بويكانير”، والبالغ من العمر 30 عاما.

ولفتت إلى أنه كان يقوده دراجة على بعد 600 متر من مدخل المنتزه عندما تعرض لهجوم “الفيل” من الخلف خلال توقفه لالتقاط الصور.

وعثرت السلطات في نيبال على الشاب الإسرائيلي، وهو جثة هامدة ويحمل وثائق رسمية بينها رخصة قيادة خاصة إسرائيلية.

ونقت الصحيفة العبرية عن مسؤولين وضباط من الشرطة المحلية مكان الحادثة قولهم “إن طالب طب الإسرائيلي كان متطوعا في نيبال وقد قُتل على يد فيل داخل المنتزه أثناء وجوده في حديقة وطنية يوم الجمعة”.

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تعرف ضابط الشرطة المحلي، المفتش سوباس بهاتا، على الضحية باسم صموئيل بويكانير، وقال إنه تم العثور على رخصة قيادته على جسده.

وقال “بهاتا” لوسائل الإعلام إنه تم العثور على جثة “بويكانير” على بعد 600 متر من مقر حديقة شيتوان الوطنية، ويبدو أنه كان في الحديقة بدون تصريح.

فيل يقتل سائحا إسرائيليا في نيبال
فيل يقتل سائحا إسرائيليا في نيبال

من هو السائح الاسرائيلي الذي قُتل في نيبال؟

“بويكانر” هو طالب طب إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عامًا، وكان مقيمًا في مستشفى “سوروكا” في بئر السبع، وكان جزءًا من وفد إسرائيلي تطوع في مستشفى محلي بالنيبال.

أرسل المسؤولون في كلية الطب بجامعة بن غوريون في النقب، حيث كان بويكانير طالبًا، رسالة إلى الطلاب لإبلاغهم بوفاته فيما وصفوه “بحادث مأساوي”.

أمضى بويكانر جزءًا من شبابه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وحصل على درجة جامعية هناك.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الاسرائيلي إن ممثلين من السفارة في “كاتماندو” كانوا على اتصال بأسرة بويكانير وساعدوا في إعادة الجثة إلى إسرائيل.

وقالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في كيفية وقوع الحادث. وأشارت تقارير محلية إلى أن هذه هي الحادثة الثامنة لمقتل شخص على يد حيوانات برية في الحديقة خلال الأشهر الستة الماضية، والثانية على يد فيل.

حادثة مقتل الإسرائيلي على يد فيل بالنيبال، أثارت ردود واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها الكثيرون في التعليقات على أن الأمر أشبه “بعدالة السماء”. خاصة وأن الحادثة تتزامن مع تصعيد خطير في الجرائم التي يقودها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ فترة.

وكان آخرها مجزرة نابلس التي استشهد فيها ما يزيد عن 10 فلسطينيين وأصيب خلالها أكثر من 100 شخص خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدينة نابلس.

المصدرتويتر، صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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