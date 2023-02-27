فيديو أثار ضجة في الكويت.. عقوبة مقيم آسيوي ارتكب المحظور مع دورية شرطة

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وطن – أثيرت ضجة في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق إقدام شخص تبين أنه مقيم آسيوي، بالهجوم على دورية شرطة باستخدام بالونة مياه.

وأظهر الفيديو، الذي يبدو أنه كان يتم التقاطه على سبيل الهزل، هذا الشخص وهو يلقي بالونة المياه على دورية الشرطة الكويتية التي كانت تسير في شارع مزدحم.

الداخلية: ضبط المقيم الآسيوي الذي ألقى بالونة مياه على الدورية.. وجاري احالته لجهة الاختصاص تمهيداً لإبعاده عن البلاد | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/G3Op4nFG5f — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) February 26, 2023

بيان وزاة الداخلية الكويتية

ومع الانتشار الكثيف مع المقطع الذي اعتبره البعض إهانة للشرطة في البلاد بل وقدم لها اعتذارا، أصدرت وزاة الداخلية في البلاد، بيانا أشارت فيه إلى مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مقيم من جنسية آسيوية بتوثيق لحظة قيامه بإلقاء (بالونة ماء) على دورية شرطة.

وقال بيان وزارة الداخلية الكويتية عبر موقعها في “تويتر“، إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط هذا الشخص، وجارٍ إحالته لجهة الاختصاص تمهيداً لإبعاده عن البلاد.

الإعلام الأمني:

بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مقيم من جنسية آسيوية بتوثيق لحظة قيامه بإلقاء (بالونة ماء) على دورية شرطة، توضح الإدارة ان قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبطه وجاري احالته لجهة الاختصاص تمهيداً لإبعاده عن البلاد pic.twitter.com/Tn9tVpBvQP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 26, 2023

إحصاءات رسمية: عدد الوافدين إلى دولة الكويت

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يُشار إلى أن إحصاءات رسمية صادرة عن هيئة المعلومات المدنية، أظهرت زيادة في أعداد الوافدين لدولة الكويت بنهاية يونيو 2022 بواقع 65.288 ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم 2.96 مليون مقارنة مع 2.89 مليون في نهاية 2021.

بينما زادت أعداد المواطنين عن الفترة ذاتها بواقع 13.4 ألف مواطن ومواطنة ليبلغ عددهم في يونيو 2022 نحو 1.5 مليون مواطن ومواطنة، مقارنة مع 1.48 مليون في نهاية ديسمبر 2021.

وفيما بلغ إجمالي عدد سكان الكويت بنهاية يونيو الماضي نحو 4.464 ملايين نسمة، شكل المواطنون 34% منهم بواقع 1.5 مليون مواطن ومواطنة، فيما يستحوذ الوافدون على 66% من جملة سكان الكويت بواقع 2.96 مليون مقيما ومقيمة.

وتشير الإحصاءات إلى أن 58% من سكان الكويت يعملون، إذ بلغت جملة العاملين في البلاد نحو 2.6 مليون عامل وعاملة 73% منهم يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص بواقع 1.9 مليون نسمة، و27% منهم يعملون كعمالة منزلية بواقع 693.22 ألف عامل وعاملة منزلية.

وتتصدر الجالية الهندية قائمة أعلى عشر جنسيات وافدة موجودة داخل الكويت، بنسبة 19% من إجمالي سكان الكويت بأكثر من 863 ألف هندي وهندية، يشكلون في مجملهم نحو 57% من المواطنين الكويتيين، وكان لافتا زيادة أعداد تلك الجالية خلال أول 6 أشهر من العام 2022 بواقع 26.928 ألف هندي وهندية.

وجاء في المرتبة الثانية الجالية المصرية والتي تشكل 14% من إجمالي سكان الكويت بواقع 610.86 آلاف مصري ومصرية، يشكلون في مجملهم نحو 41% من إجمالي المواطنين.

وحل في المرتبة الثالثة الجالية البنغلاديشية والتي تستحوذ على 6% من سكان الكويت بواقع 248.33 ألف بنغلاديشي وبنغلاديشية، يشكلون في مجملهم 17% من إجمالي المواطنين.