فدته بنفسها وفقدت بصرها.. خطيب البلوجر سارة محمد فاقم مأساتها وتخلى عنها

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وطن- اشتكت بلوجر مصرية شهيرة تدعى “سارة محمد” من حالة نكران وتخلٍّ تعرضت لها من قبل خطيبها، بعد أن افتدته من اعتداء كاد أن يودي بحياته، مما أثار تعاطف كثيرين معها، وتساؤلهم عن سبب التصرف الصادم من قبل خطيبها.

تفاعل واسع في مصر مع البلوجر سارة محمد

وكانت البلوجر “سارة محمد” رفقة خطيبها قبل شهر يشتريان بعض الأغراض، وعند عودتهما في الطريق الصحراوي خرج عليهما مسلحون بهدف سرقة سيارتهما.

وفي لحظة قالت سارة محمد لخطيبها أن يهرب بسيارته ولا يقف لهم، وفي تلك اللحظة أطلق المسلحون الرصاص، وحاولت سارة افتداء خطيبها، لتصاب بالطلق الناري بدلاً منه، ما عرّضها لإصابات بالغة.

ما عمري نشرت صوره لأنثي علي أي حساب لي عالميديا رغم اني لي 13 سنه استخدم فيس وغيره واخيرا تويتر من 3 سنوات … بس بنشر هالمره علشان تنتبهوا وتتحصنوا بالأذكار

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المصريه ساره محمد الجميله تفقد بصرها اكيد قضاء الله ولاكن من اهم الاسباب هو الحسد

نسأل الله أن يرد عليها بصرها pic.twitter.com/4Rx6jQAfle — معاويه الجميعي (@SBiBt7C4FbvTKT8) February 27, 2023

وتم نقلها إلى المستشفى الأميري بمحافظة الإسكندرية، ودخلت في غيبوبة كانت خلالها بين الموت والحياة، بعد أن فقدت إحدى عينيها، ولا أمل في شفائها، لأنها تعرضت لأذًى جسيم في القسم الأمامي من رأسها.

أصيبت بنزيف في المخ

وأفاد موقع “القاهرة 24” المحلي، نقلاً عن أطباء المشفى، بأن البلوجر سارة محمد أصيبت بنزيف في المخ، نتيجة الحادث، ومكثت في المستشفى 3 أيام تعاني من النزيف والقيء.

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وأضاف المصدر أنّ الأطباء رفضوا دخولها العمليات، نظراً لخطورة حالتها، ووقّع والدها إقراراً بموافقته على دخولها العمليات.

وتابع المصدر أنّ عينَي سارة أصيبتا أيضاً بتهتّك في الشبكية والقرنية، وفقدت بصرها نتيجة الحادث، فيما أشار الأطباء إلى أن هناك أملاً في علاج عين واحدة فقط.

وقالت البلوجر سارة محمد، بعد أن أفاقت من الغيبوبة في أول ظهور لها بفيديو بعد الحادث، إنها كانت مع خطيبها وقت وقوع الحادث، وكان اليوم يسير بشكل طبيعي تمامًا.

وكشفت أنها ذهبت معه إلى محطة الرمل ووقفا في محلات “كارفور” بعض الوقت، مشيرة إلى أنها تسكن على طريق القاهرة مصر-إسكندرية الصحراوي ناحية زاوية عبد القادر.

وتابعت البلوجر سارة محمد: «وإحنا ماشيين كان في عربية حاولت إيقافنا وزنقت علينا، وأنا بصيت كده عليهم وقلت لخطيبي أجري أوعى تقف ليهم، وبعدين وإحنا على الطريق الصحراوي اقتربت منا سيارة، ونظرت إليهم ووجدت بعض المجهولين حاملين الأسلحة، ثم أصبت في رأسي».

وظهرت سارة ثانية في لقاء هاتفي مع الإعلامية المصرية “ريهام سعيد”، وعندما سألتها المذيعة عن خطيبها ووقوفه معها وهل ما زالا مخطوبين؟

قالت لها بنبرة حزينة، إنه جاء إليها في المستشفى ثاني يوم الحادثة، وقال لها: “ما تخافيش أنا جنبك”، ولكنه اختفى بعد ذلك، وابتعد عنها رغم أنه جارها قبل أن يكون خطيبها.

وأكدت أسرة البلوجر في أحد البرامج التلفزيونية، أن سارة تعرضت لأزمة نفسية شديدة وتم عرضها على دكتور مخ وأعصاب. وذلك نتيجة الحادث وردّ فعل خطيبها المفاجئ بالنسبة لهم.

بالأخصّ أنها أخذت الطلقة مكان خطيبها، وفي النهاية تركها، ولم يسأل عنها على الرغم من أنهما جيران.

وقالت والدة سارة إن سماع هذا الخبر كان صعباً عليها كثيرًا، وأشارت إلى أن سارة لم تغبْ عن المنزل سوى ساعة واحدة فقط، ومن بعدها حاولت الاتصال بها أكثر من مرة لكنّ الهاتف الجوال كان مُغلقاً، وهو الأمر الذي أثار قلقها.

ورأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خطيب البلوجر سارة محمد، له من الأسرار والمعلومات التي لم تفصح للجمهور، خصوصًا في ظل غيابه غير المبرر.

جدير بالذكر، أن البلوجر سارة محمد من الإسكندرية، وكانت تقدّم محتوًى يخصّ البنات، وهو الاهتمام بـ”الأزياء” و”الموضة” و”مستحضرات التجميل”، ويتابعها عدد كبير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.