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فدته بنفسها وفقدت بصرها.. خطيب البلوجر سارة محمد فاقم مأساتها وتخلى عنها

البلوجر المصرية سارة محمد تشكو من تخلي خطيبها عنها بعد أن افتدته من رصاصة قاتلة قبل شهر وفقدت نظرها بعدما أخذت الطلقة بدلاً منه

كتب خالد الأحمد
البلوجر سارة محمد watanserb.com
البلوجر سارة محمد
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وطن- اشتكت بلوجر مصرية شهيرة تدعى “سارة محمد” من حالة نكران وتخلٍّ تعرضت لها من قبل خطيبها، بعد أن افتدته من اعتداء كاد أن يودي بحياته، مما أثار تعاطف كثيرين معها، وتساؤلهم عن سبب التصرف الصادم من قبل خطيبها.

تفاعل واسع في مصر مع البلوجر سارة محمد

وكانت البلوجر “سارة محمد” رفقة خطيبها قبل شهر يشتريان بعض الأغراض، وعند عودتهما في الطريق الصحراوي خرج عليهما مسلحون بهدف سرقة سيارتهما.

وفي لحظة قالت سارة محمد لخطيبها أن يهرب بسيارته ولا يقف لهم، وفي تلك اللحظة أطلق المسلحون الرصاص، وحاولت سارة افتداء خطيبها، لتصاب بالطلق الناري بدلاً منه، ما عرّضها لإصابات بالغة.

وتم نقلها إلى المستشفى الأميري بمحافظة الإسكندرية، ودخلت في غيبوبة كانت خلالها بين الموت والحياة، بعد أن فقدت إحدى عينيها، ولا أمل في شفائها، لأنها تعرضت لأذًى جسيم في القسم الأمامي من رأسها.

تفاعل واسع في مصر مع البلوجر سارة محمد
تفاعل واسع في مصر مع البلوجر سارة محمد
تفاعل واسع في مصر مع البلوجر سارة محمد
تفاعل واسع في مصر مع البلوجر سارة محمد

أصيبت بنزيف في المخ

وأفاد موقع “القاهرة 24” المحلي، نقلاً عن أطباء المشفى، بأن البلوجر سارة محمد أصيبت بنزيف في المخ، نتيجة الحادث، ومكثت في المستشفى 3 أيام تعاني من النزيف والقيء.

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وأضاف المصدر أنّ الأطباء رفضوا دخولها العمليات، نظراً لخطورة حالتها، ووقّع والدها إقراراً بموافقته على دخولها العمليات.

وتابع المصدر أنّ عينَي سارة أصيبتا أيضاً بتهتّك في الشبكية والقرنية، وفقدت بصرها نتيجة الحادث، فيما أشار الأطباء إلى أن هناك أملاً في علاج عين واحدة فقط.

وقالت البلوجر سارة محمد، بعد أن أفاقت من الغيبوبة في أول ظهور لها بفيديو بعد الحادث، إنها كانت مع خطيبها وقت وقوع الحادث، وكان اليوم يسير بشكل طبيعي تمامًا.

وكشفت أنها ذهبت معه إلى محطة الرمل ووقفا في محلات “كارفور” بعض الوقت، مشيرة إلى أنها تسكن على طريق القاهرة مصر-إسكندرية الصحراوي ناحية زاوية عبد القادر.

وتابعت البلوجر سارة محمد: «وإحنا ماشيين كان في عربية حاولت إيقافنا وزنقت علينا، وأنا بصيت كده عليهم وقلت لخطيبي أجري أوعى تقف ليهم، وبعدين وإحنا على الطريق الصحراوي اقتربت منا سيارة، ونظرت إليهم ووجدت بعض المجهولين حاملين الأسلحة، ثم أصبت في رأسي».

وظهرت سارة ثانية في لقاء هاتفي مع الإعلامية المصرية “ريهام سعيد”، وعندما سألتها المذيعة عن خطيبها ووقوفه معها وهل ما زالا مخطوبين؟

قالت لها بنبرة حزينة، إنه جاء إليها في المستشفى ثاني يوم الحادثة، وقال لها: “ما تخافيش أنا جنبك”، ولكنه اختفى بعد ذلك، وابتعد عنها رغم أنه جارها قبل أن يكون خطيبها.

وأكدت أسرة البلوجر في أحد البرامج التلفزيونية، أن سارة تعرضت لأزمة نفسية شديدة وتم عرضها على دكتور مخ وأعصاب. وذلك نتيجة الحادث وردّ فعل خطيبها المفاجئ بالنسبة لهم.

بالأخصّ أنها أخذت الطلقة مكان خطيبها، وفي النهاية تركها، ولم يسأل عنها على الرغم من أنهما جيران.

وقالت والدة سارة إن سماع هذا الخبر كان صعباً عليها كثيرًا، وأشارت إلى أن سارة لم تغبْ عن المنزل سوى ساعة واحدة فقط، ومن بعدها حاولت الاتصال بها أكثر من مرة لكنّ الهاتف الجوال كان مُغلقاً، وهو الأمر الذي أثار قلقها.

ورأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خطيب البلوجر سارة محمد، له من الأسرار والمعلومات التي لم تفصح للجمهور، خصوصًا في ظل غيابه غير المبرر.

جدير بالذكر، أن البلوجر سارة محمد من الإسكندرية، وكانت تقدّم محتوًى يخصّ البنات، وهو الاهتمام بـ”الأزياء” و”الموضة” و”مستحضرات التجميل”، ويتابعها عدد كبير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع "القاهرة 24" المحلي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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