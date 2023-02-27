الإثنين, فبراير 27, 2023
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الهدهد

على سرير هبة عبوك.. فرنسية اغتصبها أشرف حكيمي بوحشية تفضحه

شابة فرنسية تبلغ من العمر 23 عامًا اتهمت النجم المغربي والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بالاغتصاب، ورغم أنها لم تتقدم بشكوى إلا أن النيابة تولت القضية

كتب فهمي الورغمي
نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي watanserb.com
نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي
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وطن- مفاجأة من العيار الثقيل تهز نادي باريس سان جيرمان ومتابعي نجم كرة القدم المغربي “أشرف حكيمي”، وفقًا لمعلومات حصرية نشرتها صحيفة Le” Parisien“، حيث ادعت شابة فرنسية أنها ضحية عملية اغتصاب من قبل حكيمي.

أشرف حكيمي يغتصب شابة فرنسية.. ما القصة؟

تقدمت شابة فرنسية، أمس الأحد 26 فبراير/شباط 2023، في مركز شرطة محلي بمنطقة “فال دي مارن” المتاخمة للعاصمة الفرنسية باريس، “للإدلاء بدعوى اغتصاب” استهدفت خلالها النجم المغربي أشرف حكيمي.

ورغم أنها تقدمت بدعوى اغتصاب، إلا أن الشابة البالغة من العمر 23 عامًا لم تُقدم إلى الآن شكوى وفقًا للصحيفة.

لكن و”نظرًا لخطورة الأحداث التي كشفت عنها الشابة أمام ضابط الشرطة القضائية المناوب، قد قررت “النيابة العامة الدخول على خط القضية” وأصبحت طرفا في الادعاء.

الشابة الفرنسية، ادعت أنها التقت مع لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، لأول مرة على إنستغرام في 16 يناير الماضي، عندما بدأت بينهما دردشة صغيرة.

وزعمت أنها كانت ستلتقي بأشرف حكيمي ليلا في منزله بمنطقة “بولوني” يوم، السبت 25 فبراير الماضي، على متن سيارة “أوبر” كان لاعب باريس سان جيرمان قد طلبها لها بالفعل.

أشرف حكيمي يغتصب شابة فرنسية
أشرف حكيمي يغتصب شابة فرنسية

حقيقة اغتصاب أشرف حكيمي لشابة فرنسية

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في منزل أشرف حكيمي، ادعت الشابة الفرنسية أن الأمور “خرجت عن السيطرة”، على حد تعبيرها.

حيث زعمت أن النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي “قبلها من شفتيها وخلع ملابسها وقبَّل ثدييها رغم رفضها لذلك.”

وادعت الشابة الفرنسية كذلك أن نجم باريس سان جيرمان قد “حاول البدء في عملية الإيلاج عبر إصبعه رغم أنها رفضت ذلك”.

انتهت هذه الحادثة المزعومة، بحسب ما ذكرت الصحيفة، “عندما دفعت الشابة الفرنسية النجم المغربي بساقها حيث حررت نفسها منه”. و”تمكنت من الاتصال بصديق لها عن طريق الرسائل القصيرة الذي جاء لاصطحابها” لاحقا.

حقيقة اغتصاب أشرف حكيمي لشابة فرنسية
حقيقة اغتصاب أشرف حكيمي لشابة فرنسية

كيف سيكون موقف هبة عبوك من زوجها بعد هذا الادعاء؟

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي مُتزوج منذ سنوات من عارضة الأزياء الإسبانية التونسية “هبك عبوك” وقد رُزقا بولدين، ودائما ما يشاركان حياتهما الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن اللافت أن هبة عبوك، زوجة اللاعب المغربي الدولي المصاب في الفخذ، تقضي حاليا إجازة في دبي، حسب الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رفقة ابنيهما.

 

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يشار هنا إلى أن الضحية المزعومة، المقيمة في فونتيني سو بوا، لم يستمع إليها المحققون بعد في الادعاء المرفوع ضد النجم المغربي أشرف حكيمي.

المصدرانستجرام، صحيفة Le Parisien، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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