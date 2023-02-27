الإثنين, فبراير 27, 2023
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طلبة كويتيون بجامعات مصر يكشفون عن كارثة ولا رد رسمي حتى الآن

اشتكى طلبة كويتيون في مصر من حالة رسوب جماعي شملت دفعة 2023 تخصص القانون مستوى ماجستير بكلية الحقوق جامعة القاهرة

كتب فهمي الورغمي
طلبة كويتيون بجامعات مصر watanserb.com
طلبة كويتيون بجامعات مصر
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وطن- أثار إعلان نتيجة دبلوم القانون الخاص “دورة 2023” بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، استياء الطلبة الكويتين الذين اعتبروا أن “حجب النتائج وتأخير إصدارها وبعدها الرسوب الجماعي الذي شمل كل المرسمين منهم بالجامعة في مرحلة الماجستير”، ليس بالحدث العادي والعفوي.

رسوب جماعي لطلبة القانون الكويتيين في مصر

وكان حساب “طلبة الكويت بمصر” على منصة تويتر، قد غرد قائلا: “ما يحصل امر غريب بجامعة القاهرة كلية الحقوق.. ولا تعتد منظومة تعليمية سليمة.. الطالب لا يساوم على مستقبله”.

وتابع “حجب النتيجة ورسوب جماعي للطلبة في ( مرحلة الماجستير ) تخصص القانون. ما يصير بعد كل الطلبة غلط وما يفهمون بدراسه”.

هذا وأعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أمس الأحد، عن نتيجة دبلوم القانون الخاص لدورة جانفي 2023.

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اللافت أن الأمر لم يتوقف فقط عند كلية الحقوق بالقاهرة، حسب ما أفاد نشطاء مطلعون على الأمر.

حيث علق “مشاري خالد” تفاعلا مع ما ذكره حساب طلبة الكويت بمصر قائلا: “نفس جامعة المنصوره تخصص ماجستير محاسبه رسوب جماعي وحجب النتيجة.”

وأكمل:”ولم يتحرك الملحق الثقافي تجاه هذا الأمر فقط همهم إلغاء الاعتراف بالجامعات وإجبار الطلبة على أنهم يكملون بنفس الجامعة السيئة !؟”.

وتساءل في ذات الصدد: ” نبي نعرف شنو دور رئيس المكتب الثقافي أحمد المطيري؟؟”.

ردود فعل وتباين في المواقف

يشار هنا أن المكتب الثقافي التابع لسفارة الكويت في مصر، وهو المهتم – رسميا- بمتابعة شؤون وأخبار المبتعثين من الطلبة الكويتيين في مصر، لم يصدر إلى الآن أي توضيح في الغرض.

كما لم تُصدر جامعة القاهرةـ تحديدا كلية الحقوق- أي بلاغ لتوضيح دقة المنشورات المتداولة من الطلبة الكويتيين لديها.

وفي الأثناء، تباينت التعليقات وردود الأفعال على توتير تفاعلا مع الحدث.

حيث كتب “على عمر” قائلا: “على فكرة جامعة القاهرة هي الجامعة الوحيدة بالعالم اللي فيها الطالب الكويتي له سعر خاص.. حتى الخليجي يدفع نص الكويتي.. يعني الفكره بالمكتب الثقافي قبل كل شي”.

فيما انتقد “أبو عبد الله” المبالغة التي أبداها الطلبة الكويتيون، واعتبر أن مستوى الجامعات المصرية عالِ، وذلك بحسبه هو السبب وراء الرسوب الجماعي المزعوم للمبتعثين في كلية الحقوق.

وقال “الحقيقة… هم خريجين جامعات غير معترف فيها بعد التخرج… والان يدرسون في جامعة القاهرة..”من اقوى وافضل الجامعات”.. واصبح الامر عليهم صعب… وهذة النتيجة”.

وعلى صعيد متصل، طلبت المحامية “أروى العنزي” من المبتعثين بمصر، في دفعة 2023 تخصص حقوق، التواصل معها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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