طلبة كويتيون بجامعات مصر يكشفون عن كارثة ولا رد رسمي حتى الآن

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وطن- أثار إعلان نتيجة دبلوم القانون الخاص “دورة 2023” بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، استياء الطلبة الكويتين الذين اعتبروا أن “حجب النتائج وتأخير إصدارها وبعدها الرسوب الجماعي الذي شمل كل المرسمين منهم بالجامعة في مرحلة الماجستير”، ليس بالحدث العادي والعفوي.

رسوب جماعي لطلبة القانون الكويتيين في مصر

وكان حساب “طلبة الكويت بمصر” على منصة تويتر، قد غرد قائلا: “ما يحصل امر غريب بجامعة القاهرة كلية الحقوق.. ولا تعتد منظومة تعليمية سليمة.. الطالب لا يساوم على مستقبله”.

وتابع “حجب النتيجة ورسوب جماعي للطلبة في ( مرحلة الماجستير ) تخصص القانون. ما يصير بعد كل الطلبة غلط وما يفهمون بدراسه”.

مايحصل امر غريب بجامعة القاهرة كلية الحقوق ولاتعتد منظومه تعليميه سليمه الطالب لايساوم على مستقبله

حجب النتيجة ورسوب جماعي للطلبة في ( بمرحلة الماجستير ) تخصص القانون

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مايصير بعد كل الطلبة غلط ومايفهمون بدراسه @KuwaitOffice_ca @alrasheedq8#الكويت#طلبة_مصر pic.twitter.com/TV3wag2Nw5 — 🔴طلبة الكويت بمصر 🇪🇬🇰🇼 (@KuwaitqEgy) February 26, 2023

هذا وأعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أمس الأحد، عن نتيجة دبلوم القانون الخاص لدورة جانفي 2023.

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اللافت أن الأمر لم يتوقف فقط عند كلية الحقوق بالقاهرة، حسب ما أفاد نشطاء مطلعون على الأمر.

حيث علق “مشاري خالد” تفاعلا مع ما ذكره حساب طلبة الكويت بمصر قائلا: “نفس جامعة المنصوره تخصص ماجستير محاسبه رسوب جماعي وحجب النتيجة.”

وأكمل:”ولم يتحرك الملحق الثقافي تجاه هذا الأمر فقط همهم إلغاء الاعتراف بالجامعات وإجبار الطلبة على أنهم يكملون بنفس الجامعة السيئة !؟”.

وتساءل في ذات الصدد: ” نبي نعرف شنو دور رئيس المكتب الثقافي أحمد المطيري؟؟”.

نفس جامعة المنصوره تخصص

ماجستير محاسبه

رسوب جماعي وحجب النتيجه

ولم يتحرك الملحق الثقافي تجاه هذا الأمر

فقط همهم إلغاء الاعتراف بالجامعات

وإجبار الطلبه على أنهم يكملون بنفس الجامعه السيئه !؟ نبي نعرف شنو دور رئيس المكتب الثقافي

احمد المطيري ؟؟@alrasheedq8 — meshari khaled (@meshari1919) February 26, 2023

ردود فعل وتباين في المواقف

يشار هنا أن المكتب الثقافي التابع لسفارة الكويت في مصر، وهو المهتم – رسميا- بمتابعة شؤون وأخبار المبتعثين من الطلبة الكويتيين في مصر، لم يصدر إلى الآن أي توضيح في الغرض.

كما لم تُصدر جامعة القاهرةـ تحديدا كلية الحقوق- أي بلاغ لتوضيح دقة المنشورات المتداولة من الطلبة الكويتيين لديها.

وفي الأثناء، تباينت التعليقات وردود الأفعال على توتير تفاعلا مع الحدث.

حيث كتب “على عمر” قائلا: “على فكرة جامعة القاهرة هي الجامعة الوحيدة بالعالم اللي فيها الطالب الكويتي له سعر خاص.. حتى الخليجي يدفع نص الكويتي.. يعني الفكره بالمكتب الثقافي قبل كل شي”.

على فكره ..

جامعه القاهره هي الجامعه الوحيده بالعالم الي فيها الطالب الكويتي له سعر خاص حتى الخليجي يدفع نص الكويتي

يعني الفكره بالمكتب الثقافي قبل كل شي 👍🏼😁 — د . علي عمر (@dr_ali_omar) February 27, 2023

فيما انتقد “أبو عبد الله” المبالغة التي أبداها الطلبة الكويتيون، واعتبر أن مستوى الجامعات المصرية عالِ، وذلك بحسبه هو السبب وراء الرسوب الجماعي المزعوم للمبتعثين في كلية الحقوق.

وقال “الحقيقة… هم خريجين جامعات غير معترف فيها بعد التخرج… والان يدرسون في جامعة القاهرة..”من اقوى وافضل الجامعات”.. واصبح الامر عليهم صعب… وهذة النتيجة”.

الحقيقة… هم خريجين جامعات غير معترف فيها بعد التخرج… والان يدرسون في جامعة القاهرة.."من اقوى وافضل الجامعات".. واصبح الامر عليهم صعب… وهذة النتيجة — ابو عبدالله (@kuwaity__10) February 27, 2023

وعلى صعيد متصل، طلبت المحامية “أروى العنزي” من المبتعثين بمصر، في دفعة 2023 تخصص حقوق، التواصل معها.