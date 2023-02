ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنها صادم، يُظهر امرأة تعتدي على سائق أوبر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبيّن مقطع الفيديو، السائق وهو يضع شيئا في “شنطة السيارة”، إلا أن السيدة ألقتها أرضا بعنف.

بعد ذلك كان السائق ينقب في هاتفه، حتى باغتته السيدة بركلة عنيفة في بطنه، فسقط أرضا.

أثار المشهد ذهول الحاضرين، الذين لم يتحرك منهم أحد لنجدة السائق، فيما طالبهم بتوثيق ما جرى وهو يتألم.

Woman throws an Uber drivers belongs in the street and then assaults him at LAX… pic.twitter.com/UpsOESQuAg

وبعد هذا الاعتداء، أصدرت شركة أوبر على موقعها الرسمي في “تويتر” تعليقا قالت فيه: “مثل هذا السلوك غير مقبول. نحن لا نتسامح مع العنف من أي نوع ونحقق بنشاط في هذا الأمر”.

Behavior like this is unacceptable. We do not tolerate violence of any kind and are actively investigating this situation.

— Uber Support (@Uber_Support) February 26, 2023