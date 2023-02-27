الإثنين, فبراير 27, 2023
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ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

باغتت سيدة أمريكية سائق أوبر واعتدت عليه وأسقطت أرضا في لوس انجلوس

كتب خالد السعدي
الاعتداء على سائق أوبر watanserb.com
سيدة أمريكية تعتدي على سائق أوبر
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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنها صادم، يُظهر امرأة تعتدي على سائق أوبر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبيّن مقطع الفيديو، السائق وهو يضع شيئا في “شنطة السيارة”، إلا أن السيدة ألقتها أرضا بعنف.

بعد ذلك كان السائق ينقب في هاتفه، حتى باغتته السيدة بركلة عنيفة في بطنه، فسقط أرضا.

أثار المشهد ذهول الحاضرين، الذين لم يتحرك منهم أحد لنجدة السائق، فيما طالبهم بتوثيق ما جرى وهو يتألم.

تعليق شركة أوبر على الاعتداء

وبعد هذا الاعتداء، أصدرت شركة أوبر على موقعها الرسمي في “تويتر” تعليقا قالت فيه: “مثل هذا السلوك غير مقبول. نحن لا نتسامح مع العنف من أي نوع ونحقق بنشاط في هذا الأمر”.

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انخفاض عدد رحلات أوبر

وانخفض إجمالي عدد رحلات أوبر في الولايات المتحدة خلال فترة العامين إلى 2.1 مليار رحلة من 2.3 مليار في التقرير الأول، وانخفض متوسط الرحلات من 3.1 مليونا إلى 2.8 مليونا يوميًا.

حالات اغتصاب عديدة سجلتها شركة أوبر

يُشار إلى أنه في منتصف العام الماضي، أصدرت شركة “أوبر” تقرير السلامة، وقد بيّن أنه حتى مع تراجع عدد ركابها بشكل كبير بسبب جائحة كورونا منذ عام 2020، فقد سجلت الشركة 141 بلاغًا عن حالة اغتصاب على منصتها في الولايات المتحدة.

التقرير المكوَّن من 78 صفحة، وغطى عامي 2019 و2020، قالت فيه الشركة إنها تلقت 3824 بلاغًا عن خمس فئات من الاعتداء الجنسي الأكثر خطورة، وهو أقل من 5981 بلاغًا سجلته في عامي 2017 و 2018 ، وفقًا لتقريرها الأول الصادر في ديسمبر 2019.

وأضافت أوبر أنّ الركاب كانوا الطرف المتهم في 43٪ من تقارير حوادث الاعتداء الجنسي، على غرار تقريرها السابق عندما كانت النسبة (45%).

وأشارت الشركة إلى أن معدل بلاغات الاعتداء الجنسي انخفض بنسبة 38٪ من التقرير الأول إلى الثاني.

وسجلت الشركة 141 حالة اغتصاب في عام 2020 انخفاضًا عن عام 2019، عندما سجلت 247 بلاغًا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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