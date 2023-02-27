رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

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وطن– أثار الرئيس المكسيكي حالة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نشر صورة لما ادعى أنه “جني” يجلس على شجرة.

الجني ألوكس

انتقل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت إلى تويتر لنشر صورة لحيوان غامض المظهر بعيون متوهجة. إلى جانب صورة منحوتات من موقع أثري في يوكاتيك-مايا.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

وكتب الرئيس المكسيكي: ‘أشارك صورتين لإشرافنا على أعمال قطار المايا: واحدة ، التقطها مهندس قبل ثلاثة أيام ، ويبدو أنها للجني ألوكس . آخر ، بواسطة دييغو برييتو لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام. كل شيء صوفي”.

“ألوكس” هو جن الغابات الأسطورية في ثقافة المايا. وهي مخلوقات غير مرئية ولكنها قادرة على الظهور ، وفقًا للمعتقدات هناك.

سرعان ما جذب لوبيز أوبرادور ، 69 عامًا ، الذي لديه أكثر من تسعة ملايين متابع على موقع التواصل الاجتماعي ، انتباه المستخدمين الذين بدأوا في السخرية منه بلا رحمة بسبب منشوره.

عفريت بعيون متوهجة

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تم نشر التغريدة قبل الساعة 6 مساءً بقليل من مساء يوم السبت وتمت إعادة تغريدها ونالت الإعجاب أكثر من 32 ألف مرة.

تُظهر الصورة الليلية لـ “العفريت” شجرة لها غصن يشكل ما يشبه رأس الشعر ، والأشياء التي تبدو وكأنها عيون متوهجة.

تظهر الصورة الثانية منحوتات يزعم الرئيس أنها عثر عليها في إيك بالام بالمكسيك ، صنعها المايا منذ مئات السنين.

شاهد المستخدمون الصور التي نشرها لوبيز أوبرادور 4.4 مليون مرة.

لم يخجل الناشطون عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع تغريدات الرئيس المكسيكي وادعاءاته.

صورة مزيفة

تراوحت ردود الفعل من الدهشة إلى الغضب من قيام لوبيز أوبرادور بالنشر علنًا حول مخلوق أسطوري ، ومشاركة قصة تم فضح زيفها بسرعة.

ضحك أحد الأشخاص قائلاً “رئيس المكسيك ينشر عن الجن”.

وقال آخر: “بصراحة ، هذا جني جدير بالثقة، أنه من طرف رئيس المكسيك“.

وكتب آخر “إنه راكون يحمل حقيبة على رأسه”.

قال أحد الأشخاص في تغريدة: “يا له من رئيس عادي ، ما مدى صحة كل شيء. وما مدى الوقت المناسب وعدم وجود معلومات خاطئة”.

قرد جيبون

أكد كثيرون أن الرئيس يكذب تمامًا بشأن القصة ، مستشهدين بمقالات تم تداولها قبل عامين مع صورة “العفريت”.

بالنسبة للمخلوق الغامض، فقد ذكر الكثيرون أنهم يعتقدون أن “العفريت” هو في الواقع قرد جيبون أو لانجور ، وكلاهما يشبه شكل الشجرة.

وقال مستخدم: “‘مثير للشفقة … ادعاء الرئيس المكسيكي لصورة قرد جيبون أو لانجور إندونيسي. تم التقاطها قبل عامين. لا عجب لماذا لم يحصل على أي ائتمان”.

لطالما تمسك لوبيز أوبرادور بحبه لثقافات ومعتقدات السكان الأصليين.

وحالياً، المهندسون والعمال في شبه جزيرة يوكاتان ، يبنون قطارًا سياحيًا وهو مشروع شغف الرئيس.

حضارة المايا

بلغت حضارة المايا القديمة ذروتها من 300 م إلى 900 م في شبه جزيرة يوكاتان وفي الأجزاء المجاورة لأمريكا الوسطى.

يستمر أحفاد المايا في العيش في شبه الجزيرة اليوم.

لا يزال الكثيرون يتحدثون لغة المايا ويرتدون الملابس التقليدية ، مع الحفاظ أيضًا على الأطعمة التقليدية والمحاصيل والدين والممارسات الطبية.