الإثنين, فبراير 27, 2023
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رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

لطالما تمسك لوبيز أوبرادور بحبه لثقافات ومعتقدات السكان الأصليين

كتب رفيف عبدالله
رئيس المكسيك ينشر صورة
الرئيس المكسيكي
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وطن– أثار الرئيس المكسيكي حالة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نشر صورة لما ادعى أنه “جني” يجلس على شجرة.

الجني ألوكس

انتقل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت إلى تويتر لنشر صورة لحيوان غامض المظهر بعيون متوهجة. إلى جانب صورة منحوتات من موقع أثري في يوكاتيك-مايا.

وكتب الرئيس المكسيكي: ‘أشارك صورتين لإشرافنا على أعمال قطار المايا: واحدة ، التقطها مهندس قبل ثلاثة أيام ، ويبدو أنها للجني ألوكس . آخر ، بواسطة دييغو برييتو لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام. كل شيء صوفي”.

أثار الرئيس المكسيكي حالة من الجنون على وسائل التواصل الاجتماعي

“ألوكس” هو جن الغابات الأسطورية في ثقافة المايا. وهي مخلوقات غير مرئية ولكنها قادرة على الظهور ، وفقًا للمعتقدات هناك.

سرعان ما جذب لوبيز أوبرادور ، 69 عامًا ، الذي لديه أكثر من تسعة ملايين متابع على موقع التواصل الاجتماعي ، انتباه المستخدمين الذين بدأوا في السخرية منه بلا رحمة بسبب منشوره.

عفريت بعيون متوهجة

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تم نشر التغريدة قبل الساعة 6 مساءً بقليل من مساء يوم السبت وتمت إعادة تغريدها ونالت الإعجاب أكثر من 32 ألف مرة.

تُظهر الصورة الليلية لـ “العفريت” شجرة لها غصن يشكل ما يشبه رأس الشعر ، والأشياء التي تبدو وكأنها عيون متوهجة.

نشر الرئيس المكسيكي صورة لحيوان غامض المظهر بعيون متوهجة ، إلى جانب صورة منحوتات من موقع أثري في يوكاتيك-مايا

تظهر الصورة الثانية منحوتات يزعم الرئيس أنها عثر عليها في إيك بالام بالمكسيك ، صنعها المايا منذ مئات السنين.

شاهد المستخدمون الصور التي نشرها لوبيز أوبرادور 4.4 مليون مرة.

لم يخجل الناشطون عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع تغريدات الرئيس المكسيكي وادعاءاته.

صورة مزيفة

تراوحت ردود الفعل من الدهشة إلى الغضب من قيام لوبيز أوبرادور بالنشر علنًا حول مخلوق أسطوري ، ومشاركة قصة تم فضح زيفها بسرعة.

ضحك أحد الأشخاص قائلاً “رئيس المكسيك ينشر عن الجن”.

الرئيس المكسيكي
“ألوكس” هي روح الغابات الأسطورية في ثقافة المايا ، على غرار قزم. المخلوقات غير مرئية ولكنها قادرة على الظهور ، وفقًا للمعتقدات

وقال آخر: “بصراحة ، هذا جني جدير بالثقة، أنه من طرف رئيس المكسيك“.

وكتب آخر “إنه راكون يحمل حقيبة على رأسه”.

قال أحد الأشخاص في تغريدة: “يا له من رئيس عادي ، ما مدى صحة كل شيء. وما مدى الوقت المناسب وعدم وجود معلومات خاطئة”.

قرد جيبون

أكد كثيرون أن الرئيس يكذب تمامًا بشأن القصة ، مستشهدين بمقالات تم تداولها قبل عامين مع صورة “العفريت”.

بالنسبة للمخلوق الغامض، فقد ذكر الكثيرون أنهم يعتقدون أن “العفريت” هو في الواقع قرد جيبون أو لانجور ، وكلاهما يشبه شكل الشجرة.

الرئيس المكسيكي
شاهد المستخدمون الصور التي نشرها لوبيز أوبرادور 4.4 مليون مرة

وقال مستخدم: “‘مثير للشفقة … ادعاء الرئيس المكسيكي لصورة قرد جيبون أو لانجور إندونيسي. تم التقاطها قبل عامين. لا عجب لماذا لم يحصل على أي ائتمان”.

لطالما تمسك لوبيز أوبرادور بحبه لثقافات ومعتقدات السكان الأصليين.

وحالياً، المهندسون والعمال في شبه جزيرة يوكاتان ، يبنون قطارًا سياحيًا وهو مشروع شغف الرئيس.

حضارة المايا

بلغت حضارة المايا القديمة ذروتها من 300 م إلى 900 م في شبه جزيرة يوكاتان وفي الأجزاء المجاورة لأمريكا الوسطى.

يستمر أحفاد المايا في العيش في شبه الجزيرة اليوم.

الرئيس المكسيكي
تظهر الصورة الثانية منحوتات يزعم الرئيس أنها عثر عليها في إيك بالام بالمكسيك ، صنعها المايا منذ مئات السنين.

لا يزال الكثيرون يتحدثون لغة المايا ويرتدون الملابس التقليدية ، مع الحفاظ أيضًا على الأطعمة التقليدية والمحاصيل والدين والممارسات الطبية.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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