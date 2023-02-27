“خلية من الجراثيم”.. مضيفة طيران تحذر من هذه المنطقة داخل الطائرة

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وطن- خلال ذروة موسم السفر، عادة لا يكون لدى المضيفات كثير من الوقت لتنظيف الطائرة بين الرحلات. أوضحت جين هوكس، خبيرة في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومضيفة طيران سابقة، ما يجب على السائحين معرفته من أجل “النظافة في أثناء التنقل”.

هذه المنطقة داخل الطائرة مليئة بالجراثيم

قالت “جين” لموقع Express.co.uk: “تُعتبر مناديل الخيزران (المُبللة) الصديقة للبيئة مثالية للنظافة في أثناء التنقل. [وهي: المناديل] ضرورة مطلقة عندما تستيقظ بعد رحلة طويلة لمسح الجلد، ويمكن أيضًا استخدامها لمسح طاولات الطعام، التي يمكن أن تكون عبارة عن خلية من الجراثيم”.

يستخدم الركاب على متن الطائرات طاولات قابلة للطي، وعادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك، لجميع أنواع الوظائف، حتى أن بعض المسافرين أفادوا بأنهم رأوا الأطفال قد غيّروا حفاضاتهم المتّسخة عليها.

هذا يعني أن تلك الطاولات قد تحمل كثيراً من الجراثيم. يمكن أن تتخلص المناديل المبللة بسرعة من أي أوساخ زائدة.

يُنصح السائحون أيضًا بالاحتفاظ بأحذيتهم في أثناء وجودهم على متن الطائرة، لأن الأرضيات أو الطائرة يمكن أن تكون متسخة للغاية.

في حين أنه قد يكون من الصعب تصديق ذلك، فإن بعض الركاب يخلعون أحذيتهم عندما يذهبون إلى مرحاض الطائرة.

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لا يُنصح بذلك لأن المضيفات في كثير من الأحيان لن يكون لديهن الوقت لتنظيف الأرضية في أثناء النهار، مما يعني أنها قد تكون مرتعًا للجراثيم.

كيف تنام على متن الطائرة؟

تقول جين: “اجعل رحلتك مريحة قدر الإمكان من خلال حمل وسادة سفر دافئة قابلة للنفخ، حتى لا تضطر إلى الاتكاء على مسند الرأس الصلب عند محاولة الراحة على متن الطائرة“.

يجب أن تتلاءم وسائد السفر القابلة للنفخ بسهولة في حقيبة يد الراكب، ويمكن إفراغها من الهواء عند بوابة المطار أو على متن الطائرة.

لا تحتوي العديد من رحلات الطيران الاقتصادية على مقاعد مريحة، لذلك يمكن أن تُحدِث وسادة السفر فرقًا كبيرًا.

يجب على المسافرين محاولة شراء واحدة قبل السفر، حيث إنه من المرجح أن تكون الوسائد المبيعة في المطار أغلى بكثير.

ما الحقيبة المناسبة عند السفر؟

حقيبة السفر المثالية هي التي يكون فيها عجلات. تقول جين لـ Express.co.uk: “لا أحمل أي حقيبة أبدًا عندما يمكنني جرها على العجلات، لذا فإن حقيبة السفر على عجلات هي الخيار المثالي”.

“اختر الحقيبة التي يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال لونها أو تصميمها في حالة ضللت شكلها”.

“ابحث عن حقيبة سفر جيدة الحجم تناسبك أكثر من غيرها ولكنها ليست ثقيلة جدًا، في حال تطلب الأمر منك بعض السرعة في الحركة، أو الرفع في الخزانة العلوية”.

يمكن للحقائب ذات العجلات أن تجعل تحركها في المطار أسهل كثيرًا دون إجهاد لك.

لن يتمكن مضيفو الرحلة من مساعدة الركاب على وضع أمتعتهم في الخزائن العلوية، لذلك سيحتاج المسافرون إلى التأكد من قدرتهم على رفع حقائبهم بأنفسهم.

يجب على المسافرين أيضًا التحقق من متطلبات الأمتعة الخاصة بشركات الطيران الخاصة بهم، حيث يمكن أن تختلف وتكون ضيقة بشكل خاص على بعض شركات الطيران من صنف الرحلات الاقتصادية.

إنها فكرة جيدة أن تختار حقيبة مميزة، لأنها ستجعل من السهل تحديد ما إذا كانت في غير محلها.

كذلك، قد يضطر المسافرون إلى دفع مبلغ إضافي عند بعض شركات الطيران لوضع حقائبهم في الخزانة العلوية، لذا يجب التحقق من كل ما سبق عند الحجز.