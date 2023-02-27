الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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تفاصيل جديدة لقتل عارضة أزياء شهيرة.. قطعوا أعضاءها ووضعوها في الثلاجة ثم نظّفوا الشقة

والد زوج تشوي السابق وابنه الأكبر متهمان بقتلها

كتب خالد السعدي
قتل عارضة أزياء شهيرة watanserb.com
قتل عارضة أزياء شهيرة
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وطن- ألقت السلطات في هونغ كونغ، القبض على أربعة أشخاص بعد العثور على ساقَي عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي، في الثلاجة.

وقال ضباط، إنّ رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً اعتُقل يوم السبت، وكان المشرف آلان تشونغ قد صرّح في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن ثلاثة آخرين اعتُقلوا وسيواجهون تهمَ القتل العمد.

والد زوجها السابق وابنه متهمان

واتُهم شخصان بالقتل بعد أن اكتشفت الشرطة أجزاءً الجثة مقطوعة في منزل مستأجر.

وقالت الشرطة، في بيان، إن والد زوج تشوي السابق وابنه الأكبر متهمان بقتلها، وفق صحيفة “إندبندنت“.

 

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عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي
عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي

واعتقلت السلطات زوج السيدة تشوي السابق يوم السبت، لكن لم يتمّ توجيه أي اتهامات ضده حتى الآن.

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وقال المشرف آلان تشونج، إنهم عثروا أيضاً على بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى.

وأوضح، أن “الشرطة وجدت أيضًا أن الشقة تم ترتيبها من قبل قتلة بدم بارد بدقة”.

 

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عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي
عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي

نزاعات مالية للعارضة المقتولة

وتعتقد السلطات أن العارضة البالغة من العمر 28 عاماً، لديها نزاعات مالية تشمل عشرات الملايين من دولارات هونج كونج.

وأوضح أنّ بعض الأشخاص غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها تشوي مع أصولها المالية.

واكتشف الضباط قدمين في ثلاجة يوم الجمعة، بعد اقتحام منزل في قرية لونج مي في تاي بو، وهي جزء من ضواحي هونغ كونغ بالقرب من الحدود مع البر الرئيسي للصين، وقال تشونغ إنهم عثروا أيضًا على بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى.

 

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عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي
عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي

وصرّح المسؤول: “تم العثور على أدوات تستخدم في تقطيع الجثث البشرية في الشقة”.

وقال تشونج إنه تم العثور أيضًا على أنسجة بشرية، لكن الشرطة لم تتمكن من تحديد مكان الأجزاء الأخرى من جسد الضحية.

وأوضح أنّ الضحية كانت تبلغ من العمر 28 عامًا وعارضة أزياء كان لقبها “تشوي”، ولم يكشف عن هويتها الكاملة، لكن صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ووسائل الإعلام الأخرى حددتها على أنها عارضة الأزياء آبي تشوي.

العارضة التي ورد أنها شوهدت آخر مرة يوم الثلاثاء، كانت نجمة غلاف الإصدار الأخير من مجلة L’Officiel Monaco.

المصدرانستجرام، صحيفة إندبندنت، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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