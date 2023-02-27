تفاصيل جديدة لقتل عارضة أزياء شهيرة.. قطعوا أعضاءها ووضعوها في الثلاجة ثم نظّفوا الشقة

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وطن- ألقت السلطات في هونغ كونغ، القبض على أربعة أشخاص بعد العثور على ساقَي عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي، في الثلاجة.

وقال ضباط، إنّ رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً اعتُقل يوم السبت، وكان المشرف آلان تشونغ قد صرّح في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن ثلاثة آخرين اعتُقلوا وسيواجهون تهمَ القتل العمد.

والد زوجها السابق وابنه متهمان

واتُهم شخصان بالقتل بعد أن اكتشفت الشرطة أجزاءً الجثة مقطوعة في منزل مستأجر.

وقالت الشرطة، في بيان، إن والد زوج تشوي السابق وابنه الأكبر متهمان بقتلها، وفق صحيفة “إندبندنت“.

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واعتقلت السلطات زوج السيدة تشوي السابق يوم السبت، لكن لم يتمّ توجيه أي اتهامات ضده حتى الآن.

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وقال المشرف آلان تشونج، إنهم عثروا أيضاً على بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى.

وأوضح، أن “الشرطة وجدت أيضًا أن الشقة تم ترتيبها من قبل قتلة بدم بارد بدقة”.

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نزاعات مالية للعارضة المقتولة

وتعتقد السلطات أن العارضة البالغة من العمر 28 عاماً، لديها نزاعات مالية تشمل عشرات الملايين من دولارات هونج كونج.

وأوضح أنّ بعض الأشخاص غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها تشوي مع أصولها المالية.

واكتشف الضباط قدمين في ثلاجة يوم الجمعة، بعد اقتحام منزل في قرية لونج مي في تاي بو، وهي جزء من ضواحي هونغ كونغ بالقرب من الحدود مع البر الرئيسي للصين، وقال تشونغ إنهم عثروا أيضًا على بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى.

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وصرّح المسؤول: “تم العثور على أدوات تستخدم في تقطيع الجثث البشرية في الشقة”.

وقال تشونج إنه تم العثور أيضًا على أنسجة بشرية، لكن الشرطة لم تتمكن من تحديد مكان الأجزاء الأخرى من جسد الضحية.

وأوضح أنّ الضحية كانت تبلغ من العمر 28 عامًا وعارضة أزياء كان لقبها “تشوي”، ولم يكشف عن هويتها الكاملة، لكن صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ووسائل الإعلام الأخرى حددتها على أنها عارضة الأزياء آبي تشوي.

العارضة التي ورد أنها شوهدت آخر مرة يوم الثلاثاء، كانت نجمة غلاف الإصدار الأخير من مجلة L’Officiel Monaco.