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رياضة

تعرف على الفائزين بجوائز ذا بيست 2023

ميسي توج بجائزة الفيفا ذا بيست 2023 للمرة الثانية في تاريخ ميسرته الكروية

كتب فارس أبو شيحة
تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2023 watanserb.com
تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2023
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وطن- أزيل الستار عن الفائزين بجوائز ذا بيست 2023، الاثنين، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بحضور لافت للعديد من الشخصيات ونجوم كرة القدم العالمية في مدينة زيورخ
بدولة سويسرا.

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبطل نسخة كأس العالم 2022، جائزة “ذا بيست” 2023، للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعد أن توج بها في عام 2019.

تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2023

وجاء النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ووصيف بطل كأس العالم 2022، في المركز الثاني من الترتيب.

ميسي وجائزة ذا بيست 2023
ميسي وجائزة ذا بيست 2023

كما وحل الغائب عن احتفال التكريم أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما في المركز الثالث بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق الملكي على مستوى المحلي والقاري الموسم الماضي.

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وتوجت ليسكا بوتيساس لاعبة فريق برشلونة الإسباني (البلوغرانا)، بجائزة أفضل لاعبة في العالم للسيدات لعام 2022.

جائزة أفضل مدرب للرجال لعام 2022

وتوج المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بجائزة أفضل مدرب للرجال 2022، بعد نجاحه بالتتويج بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر على حساب حامل اللقب فرنسا في المباراة النهائية المثيرة والقوية.

كما وتفوق الأرجنتيني سكالوني على نظيره الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا في المنافسة على تلك الجائزة.

وتوجت المدربة سارينا فيجمان بجائزة أفضل مدربة للسيدات لعام 2023.

جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022

وكانت الجائزة من نصيب حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، بعد التتويج مع منتخب بلاده بمونديال كأس العالم 2022.

كما وتوجت حارسة فريق مانشستر سيتي ماري إيريس بجائزة أفضل حارسة لعام 2022.

حارس الأرجنتين مارتينيز
حارس الأرجنتين مارتينيز

ونال الجمهور الأرجنتيني جائزة أفضل جمهور، نظراً للجهد الذي قدومه في مساندة ودعم منتخب بلادهم في مونديال كأس العالم 2022.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022

وتوج النجم البولندي مارسين أوليكسي، لاعب فريق فارتا لوزنان بعد تسجيله الهدف في الدوري البولندي لذوي الاحتياجات الخاصة (المبتورين) لكرة القدم.

أفضل تشكيلة لعام 2022

وجاءت أفضل تشكيلة لعام 2022، والتي تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، فيرجيل فان ديك، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما.

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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