تعرف على الفائزين بجوائز ذا بيست 2023

وطن- أزيل الستار عن الفائزين بجوائز ذا بيست 2023، الاثنين، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بحضور لافت للعديد من الشخصيات ونجوم كرة القدم العالمية في مدينة زيورخ

بدولة سويسرا.

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبطل نسخة كأس العالم 2022، جائزة “ذا بيست” 2023، للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعد أن توج بها في عام 2019.

What a night! 😍 Congratulations to all the winners at this year's #TheBest FIFA Football Awards 🏆 Find out who won in each category at the awards ceremony in Paris: — FIFA (@FIFAcom) February 27, 2023

تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2023

وجاء النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ووصيف بطل كأس العالم 2022، في المركز الثاني من الترتيب.

كما وحل الغائب عن احتفال التكريم أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما في المركز الثالث بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق الملكي على مستوى المحلي والقاري الموسم الماضي.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

وتوجت ليسكا بوتيساس لاعبة فريق برشلونة الإسباني (البلوغرانا)، بجائزة أفضل لاعبة في العالم للسيدات لعام 2022.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

جائزة أفضل مدرب للرجال لعام 2022

وتوج المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بجائزة أفضل مدرب للرجال 2022، بعد نجاحه بالتتويج بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر على حساب حامل اللقب فرنسا في المباراة النهائية المثيرة والقوية.

كما وتفوق الأرجنتيني سكالوني على نظيره الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا في المنافسة على تلك الجائزة.

وتوجت المدربة سارينا فيجمان بجائزة أفضل مدربة للسيدات لعام 2023.

🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022

وكانت الجائزة من نصيب حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، بعد التتويج مع منتخب بلاده بمونديال كأس العالم 2022.

كما وتوجت حارسة فريق مانشستر سيتي ماري إيريس بجائزة أفضل حارسة لعام 2022.

ونال الجمهور الأرجنتيني جائزة أفضل جمهور، نظراً للجهد الذي قدومه في مساندة ودعم منتخب بلادهم في مونديال كأس العالم 2022.

🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

جائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2022

وتوج النجم البولندي مارسين أوليكسي، لاعب فريق فارتا لوزنان بعد تسجيله الهدف في الدوري البولندي لذوي الاحتياجات الخاصة (المبتورين) لكرة القدم.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy! …and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

أفضل تشكيلة لعام 2022

وجاءت أفضل تشكيلة لعام 2022، والتي تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، فيرجيل فان ديك، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، كريم بنزيما.