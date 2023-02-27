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رياضة

تشكيلة الأهلي أمام الداخلية والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي أمام الداخلية watanserb.com
تشكيلة الأهلي أمام الداخلية
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام الداخلية، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري الممتاز.

وستقام مواجهة الأهلي والداخلية، على ملعب (الإنتاج الحربي)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة الأهلي والداخلية

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي أمام الداخلية، في منافسات الدوري المصري الممتاز، المعلق المصري أيمن الكاشف، على شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (ON TIME SPORT HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11681، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

محمود كهربا في تدريبات الأهلي المصري
محمود كهربا في تدريبات الأهلي المصري

تشكيلة الأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام منافسه الداخلية، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة (المارد الأحمر): خالد عبد الفتاح، محمود متولي (محمد هاني)، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديينغ، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة ( أحمد عبد القادر).

مركز الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات (أحمد قندوسي).

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، قد سقط في فخ التعادل الإيجابي، في المباراة الماضية أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بهدفين لكليهما.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

ويتصدر فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة الأهلي + صفحة الداخلية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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