تشكيلة الأهلي أمام الداخلية والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام الداخلية، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري الممتاز.

وستقام مواجهة الأهلي والداخلية، على ملعب (الإنتاج الحربي)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة الأهلي والداخلية

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي أمام الداخلية، في منافسات الدوري المصري الممتاز، المعلق المصري أيمن الكاشف، على شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

الجولة العشرون تخبركم بأن البداية غدًا 🕛 كونوا في الموعد ⌚️#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/v049TArQVJ — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) February 25, 2023

- Advertisement -

كما وستنقل المباراة على قناة (ON TIME SPORT HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11681، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيلة الأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام منافسه الداخلية، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة (المارد الأحمر): خالد عبد الفتاح، محمود متولي (محمد هاني)، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديينغ، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة ( أحمد عبد القادر).

مركز الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات (أحمد قندوسي).

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، قد سقط في فخ التعادل الإيجابي، في المباراة الماضية أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بهدفين لكليهما.

ويتصدر فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة حتى يومنا هذا.