الإثنين, فبراير 27, 2023
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رياضة

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بعد فوز ألميريا على برشلونة (صور)

مالك نادي ألميريا تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بصورة تجمعه مع فلورنتينو بيريز

كتب فارس أبو شيحة
مالك ألميريا تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
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وطن- استفز رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، جماهير ريال مدريد بعد نجاح فريقه بالفوز النظيف على برشلونة متصدر الليغا بهدف دون رد، الأحد، على ملعب ( ألعاب البحر المتوسط).

ونشر تركي آل الشيخ، صورة تجمعه مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، عقب فوز فريقه ألميريا على منافسه برشلونة بهدف نظيف دون رد.

كما وسجل هدف الفوز لصالح فريق ألميريا في المباراة أمام منافسه برشلونة، اللاعب البلال توريه عند الدقيقة ال24.

مالك ألميريا تركي آل الشيخ
مالك ألميريا تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد

وكان فريق ألميريا قد تلقى الخسارة على ملعبه أمام ريال مدريد حامل اللقب، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في ذهاب افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

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كما وسيلتقي فريق ألميريا أمام ريال مدريد، في مباراة العودة على ملعب (سينتياغو برنابيو)، في ال30 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

فريق ألميريا
فريق ألميريا

وكان رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، قد اشترى نادي ألميريا في شهر أغسطس/ آب عام 2019، بقيمة 20 مليون يورو، ليكون أكثر مساهم ومالك ورئيس للنادي.

ألميريا في منافسات الدوري الإسباني

وسيواجه ألميريا أمام نظيره فياريال (الغواصات الصفراء)، السبت، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما وخاض فريق ألميريا 23 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 12 مباراة حتى الآن.

وجاء فريق ألميريا في المركز ال15 من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.

جماهير ألميريا
جماهير ألميريا
المصدروطن + تركي آل الشيخ + نادي ألميريا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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