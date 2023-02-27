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الهدهد

بنحو ملياري دولار..الإمارات تسدل الستار على فضيحتها بشأن الصندوق السيادي الماليزي

تتعلق القضية بالصندوق السيادي الماليزي التي اعتبرتها دول كبرى في العالم “سرقة العصر” والتي تم خلالها سرقة أكثر من 11 مليار دولار

كتب خالد الأحمد
الصندوق السيادي الماليزي watanserb.com
الصندوق السيادي الماليزي
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وطن- أعلنت ماليزيا أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وآبار للاستثمار الإماراتيتين، وافقتا على سداد 1.8مليار دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الفضيحة في “صندوق 1MDB” الماليزي الحكومي.

فضيحة الصندوق السيادي الماليزي

وتتعلق القضية بالصندوق السيادي الماليزي التي اعتبرتها دول كبرى في العالم “سرقة العصر” والتي تم خلالها سرقة أكثر من 11 مليار دولار.

والصناديق السيادية هو مصطلح يعبر عن صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار.

ويخضع الصندوق الماليزي “1MDB” لتحقيقات متعلقة بالفساد وغسل الأموال في 6 دول على الأقل.

فضيحة الصندوق السيادي الماليزي
فضيحة الصندوق السيادي الماليزي

التوصل لتسوية في محكمة لندن

وبحسب وسائل إعلام ماليزية أعلنت وزارة المالية الماليزية (MOF)، أنه تم التوصل إلى التسوية في الإجراءات القانونية الجارية في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحكمة لندن العليا.

وذكر بيان لمكتب “كليفورد تشانس” للمحاماة الذي يمثل آيبيك وآبار ومقره لندن، أن الشركتين وافقتا على سداد مبلغ التسوية على ثلاث مراحل، إذ ستسددان 800 مليون دولار خلال 7 أيام من إنهاء الإجراءات في لندن، والمبلغ المتبقي خلال عامين من ذلك. بحسب رويترز.

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وقالت وزارة المالية في بيان، إن الشركتين اللتين تتخذان أبوظبي مقراً توصلتا لاتفاق مع صندوق وان.إم.دي.بي، وهيئة تابعة لوزارة المالية في ماليزيا لتسوية الإجراءات القانونية بمحكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا في لندن.

وأضافت الوزارة : “بهذه التسوية ، تتطلع ماليزيا وأبو ظبي إلى مواصلة العمل معا من أجل الرخاء والمنفعة الاقتصادية للبلدين في المستقبل”.

فضيحة الصندوق السيادي.. ماليزيا والإمارات تبحثان تسوية خارج نطاق القضاء
فضيحة الصندوق السيادي.. ماليزيا والإمارات تبحثان تسوية خارج نطاق القضاء

وكانت ماليزيا رفعت في عام 2018 دعوى في محكمة بلندن ضد اتفاق تسوية بين صندوق وان.إم.دي.بي وآيبيك، جرى التفاوض بشأنه قبلها بعام في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وفي العام الماضي، تم الحكم على نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاماً بعد إدانته في قضية فساد متعلقة بالصندوق.

وتم اختلاس ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من 1MDB من قبل كبار المسؤولين في الصندوق وشركائهم بين عامي 2009 و 2014.

وفي 27 نوفمبر 2019 ، أبلغت دائرة النائب العام في بيانها أن 1MDB و MKD، نجحا في استئنافهما بإلغاء قرار الموافقة ضد IPIC و Aabar PJS في محكمة الاستئناف في لندن.

ووفق موقع bharian أمرت محكمة الاستئناف ، التي تتألف من المستشار السير جيفري فوس ، واللورد جستس نيوي ، واللورد جاستيس ماليس ، بوقف إجراءات التحكيم الموازية التي بدأها الطرفان.

إلى ذلك، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كباراً بالصندوق وشركاء لهم استولوا على حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق بين 2009 و2014.

المصدرموقع bharian، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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