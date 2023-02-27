ابنة عاصي الحلاني ترقص بفستان شفاف على كتفَي والدها وشقيقها بحفل خطوبتها (فيديو)

- Advertisement -

وطن– نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة عاصي الحلاني، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوالدها وشقيقها يحملانها على الأكتاف احتفالاً بخطوبتها التي تمت أمس الاثنين.

وأظهر الفيديو، عاصي الحلاني ونجله “الوليد” وهما يحملان “ماريتا”، على أكتافهما، ويرقصان بها، في جوٍّ من الفرح والسعادة، بينما ظهرت ترتدي فستاناً من الدانتيل من توقيع “إيلي صعب”، ويشبه فستان كيت ميدلتون الذي ارتدته عام 2019، في أثناء حضورها انطلاق سباق الخيول “رويال أسكوت”، وكانت المرة الأولى التي ترتدي فيها أميرة ويلز من تصميم “إيلي”.

View this post on Instagram A post shared by MARITTA (@maritta)

كما نشرت ماريتا الحلاني صوراً من اجواء خطوبتها على “كميل أبي خليل” رئيس قسم الإنتاج في منصة أنغامي، وسط أجواء من الرومانسية والفرح.

وكانت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، أعلنت خطبتها على من وصفته بـ”حب حياتها”، ونشرت صورة تجمعها بخطيبها، المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي، كميل أبي خليل، من العاصمة الفرنسية باريس.

وعقّبت ماريتا: “لقد قلت نعم لحب حياتي”.

- Advertisement -

وكان الأمر بمنزلة مفاجأة لجمهور ابنة عاصي الحلاني، خاصة وأنها أكدت في لقاء سابق أنها ترفض الارتباط حالياً.

View this post on Instagram A post shared by MARITTA (@maritta)

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر”، وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

واقتحمت ماريتا الحلاني التمثيل بعد الغناء، عبر مسلسل 2020.

وكشفت ماريتا في وقت سابق في لقاء مع برنامج “MBC Trending”، عن كواليس تحضيرها للدور. مشيرة إلى أنها ظهرت في المسلسل بدون ماكياج وبشعرها الحقيقي دون أي تجميل.

وأشارت ماريتا حينها، إلى أن شخصيتها بالمسلسل (سعاد)، تتشابه معها في هدوئها ورومانسيتها، إلى جانب تحليها بشخصية قوية وقت الضرورة.

View this post on Instagram A post shared by MBCTrending (@mbctrending)

وتحدثت ماريتا الحلاني عن كواليس التصوير التي شهدت مواقف طريفة، منها مناداة قصي خولي لها باسمها الحقيقي في أحد المشاهد.

ثم شاركت ماريتا الحلاني في مسلسل “حكايتي”، و”نزيف”، بجانب كلٍّ من أسعد رشدان وتاتيانا مرعب وختام اللحام، وهو من تأليف جاد الخوري، وإخراج إيلي الرموز.