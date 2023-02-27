الثلاثاء, فبراير 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابنة عاصي الحلاني ترقص بفستان شفاف على كتفَي والدها وشقيقها بحفل خطوبتها...
حياتنا

ابنة عاصي الحلاني ترقص بفستان شفاف على كتفَي والدها وشقيقها بحفل خطوبتها (فيديو)

نشرت ماريتا الحلاني صوراً من أجواء خطوبتها على "كميل أبي خليل" رئيس قسم الإنتاج في منصة أنغامي، وسط أجواء من الرومانسية والفرح

كتب أنس السالم
رقص ابنة عاصي الحلاني في حفل خطوبتها watanserb.com
رقص ابنة عاصي الحلاني في حفل خطوبتها
- Advertisement -

وطن– نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة عاصي الحلاني، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوالدها وشقيقها يحملانها على الأكتاف احتفالاً بخطوبتها التي تمت أمس الاثنين.

وأظهر الفيديو، عاصي الحلاني ونجله “الوليد” وهما يحملان “ماريتا”، على أكتافهما، ويرقصان بها، في جوٍّ من الفرح والسعادة، بينما ظهرت ترتدي فستاناً من الدانتيل من توقيع “إيلي صعب”، ويشبه فستان كيت ميدلتون الذي ارتدته عام 2019، في أثناء حضورها انطلاق سباق الخيول “رويال أسكوت”، وكانت المرة الأولى التي ترتدي فيها أميرة ويلز من تصميم “إيلي”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MARITTA (@maritta)

كما نشرت ماريتا الحلاني صوراً من اجواء خطوبتها على “كميل أبي خليل” رئيس قسم الإنتاج في منصة أنغامي، وسط أجواء من الرومانسية والفرح.

وكانت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، أعلنت خطبتها على من وصفته بـ”حب حياتها”، ونشرت صورة تجمعها بخطيبها، المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي، كميل أبي خليل، من العاصمة الفرنسية باريس.

وعقّبت ماريتا: “لقد قلت نعم لحب حياتي”.

ماريتا الحلاني وخطيها كميل أبي خليل
ماريتا الحلاني وخطيها كميل أبي خليل
- Advertisement -

وكان الأمر بمنزلة مفاجأة لجمهور ابنة عاصي الحلاني، خاصة وأنها أكدت في لقاء سابق أنها ترفض الارتباط حالياً.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MARITTA (@maritta)

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر”، وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

واقتحمت ماريتا الحلاني التمثيل بعد الغناء، عبر مسلسل 2020.

وكشفت ماريتا في وقت سابق في لقاء مع برنامج “MBC Trending”، عن كواليس تحضيرها للدور. مشيرة إلى أنها ظهرت في المسلسل بدون ماكياج وبشعرها الحقيقي دون أي تجميل.

وأشارت ماريتا حينها، إلى أن شخصيتها بالمسلسل (سعاد)، تتشابه معها في هدوئها ورومانسيتها، إلى جانب تحليها بشخصية قوية وقت الضرورة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MBCTrending (@mbctrending)

وتحدثت ماريتا الحلاني عن كواليس التصوير التي شهدت مواقف طريفة، منها مناداة قصي خولي لها باسمها الحقيقي في أحد المشاهد.

ثم شاركت ماريتا الحلاني في مسلسل “حكايتي”، و”نزيف”، بجانب كلٍّ من أسعد رشدان وتاتيانا مرعب وختام اللحام، وهو من تأليف جاد الخوري، وإخراج إيلي الرموز.

 

المصدررصد وطن - انستغرام - "et بالعربي"
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

من هو خطيب ماريتا الحلاني الذي كسرت قرارها من أجله! (فيديو)

حياتنا

ابنة عاصي الحلاني تفاجئ متابعيها بفستان شفاف يكشف الكثير! (شاهد)

حياتنا

زوجة عاصي الحلاني تذهل الجمهور بفستان مكشوف الساقين

حياتنا

صورة جريئة لفيفي عبده تغطي منتصف جسدها فقط ورسالة حب لفنان كويتي! (فيديو)

حياتنا

سهرة خاصة ورقص.. عاصي الحلاني يثير الغضب بما فعله بعد وفاة شقيقته بأيام! (فيديو)

حياتنا

الموت يفجع عاصي الحلاني قبل ليلة “رأس السنة” وتصرف صادم من أبناءه!

حياتنا

ماريتا الحلاني تتعرض للتحرش في شارع مُظلم وهكذا أنقذت نفسها!

حياتنا

فيفي عبده تودع الساحل الشمالي بوصلة رقص جنونية على أغنية يا طير

حياتنا

كيف كاد الحصان أن يقتل الفنان عاصي الحلاني .. صور وتفاصيل صادمة تُنشر لأول مرّة!

حياتنا

فتاة تصعد المسرح وتحتضن بـ”حميميّة” عاصي الحلاني!

حياتنا

بعد انسحاب “شيرين” .. MBC تخرج عن صمتها وتردّ على تغيير لجنة تحكيم “The Voice” والأسماء البديلة

حياتنا

الفنان اللبناني “عاصي الحلاني” متورط في مقتل مشجع مصري بالقاهرة !

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

7 عبارات تجعل الأطفال يكرهون آباءهم..

لماذا ينصح دائمََا بالسفر صباحََا؟

موعد الكلاسيكو القادم 2023 كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة

لحظة اعتداء عناصر طالبان على جندي إيراني واعتقاله.. كيف ردت طهران؟

دنيا بطمة ترقص في السيارة وتتناول لحم بالذهب! (فيديو)

أشرف حكيمي.. وزارة العدل الفرنسية تكشف عن إجراءات قضية الاغتصاب المتهم بها!

نتنياهو قيد الحصار.. ضباط وجنود يهددون يرفض الخدمة العسكرية إذا فعل هذا الأمر

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح على أغنية “شاكيرا” (فيديو)

نابولي في الصدارة وميلان يُواصل صحوته.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

تحقيق: كيف تحايل العالِم الهولندي لجعل توقعاته “شبه صائبة” بشأن الزلازل!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC