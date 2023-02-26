الأحد, فبراير 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا5 في المائة فقط من الناس يمكنهم اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب
حياتنا

5 في المائة فقط من الناس يمكنهم اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب

الخدع البصرية طريقة رائعة لجعل عينيك وعقلك يعملان معًا. إنه يعزز قوة التركيز لديك ويحسن الإدراك والفطنة

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب watanserb.com
اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب
- Advertisement -

وطن- للخداع البصري تأثير مفيد على القدرة المعرفية للفرد. ستصبح أكثر ذكاءً وفطنة بعد الانتهاء من هذه الألغاز.

يمكنك حل هذا الوهم البصري الشيقق هنا. شاهد الصورة أدناه وأخبرنا ما إذا كان يمكنك العثور على النمر أم لا؟

هناك عدة كلاب في الصورة. النظر إلى هذه الصورة عن كثب هو الجزء الأول من مهمتك.

اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب
اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب

ستكون مهمتك مباشرة، و كل ما يتطلبه الأمر هو العثور على النمر المختبئ بين الكلاب. لكن لتعلم أن لديك فقط خمس عشرة ثانية للعثور عليه!

هذا النمر يحاول التماهي مع الكلاب. يكاد يكون من المستحيل التعرف عليه الآن.

الفكرة وراء هذا الوهم البصري هي توجيه المشاهدين إلى النمر المتربص بين قطيع الكلاب.

- Advertisement -

القطيع الكبير من الكلاب هو تمويه رائع للنمر. لديك سبع ثوان لتحديد موقعه. هل يمكنك التعرف عليه؟

دقق أكثر بعينيك وركز قليلا!

لقد بدأ وقتك!

هل وجدت شيئا؟

لا..

حاولا مجددا

للعثور على النمر، حافظ على عينيك ثابتة!

الوقت ينفد!

استمر في البحث!

ركز/ي على الصورة

حسنًا! انتهى الوقت.

في حالة عدم العثور على النمر بعد، فإليك الدليل. حاول البحث عنه في الزاوية اليمنى من الصورة. سوف تكتشف عينين ضخمتين لنمر مرقط تحدقان فيك. هذا هو النمر المختبئ وراء مجموعة الكلاب.

اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب
اكتشاف النمر المختبئ بين الكلاب

إذا كنت تجد صعوبة في اكتشافها حتى الآن، فقد حددنا لك بالفعل النمر الكبير داخل دائرة حمراء. نأمل أن تكون قد وجدتها الآن.

لماذ نعجز عن حل الأوهام البصرية؟

على الرغم من أن بعض الأوهام البصرية تبدو واضحة جدًا، إلا أن الجميع يفسرها بشكل مختلف. غالبًا ما يستمر معظمهم في إجراء جولات على وسائل التواصل الاجتماعي.

إنها طريقة رائعة لتطوير قدرتك على رؤية ما وراء المفاهيم العادية والتأملية التي لا تتبادر إلى الذهن على الفور لمراقبة الأوهام البصرية. ستؤدي محاولة حل الألغاز البصرية إلى تعزيز قدراتك المعرفية والإدراكية.

ما هو الوهم البصري؟

الوهم البصري هو بمثابة اللغز لعينيك. إنه يلعب على حبل الحيل الموجهة إلى عينيك ويختبر إدراكك. إنه يتحدى عينيك وعقلك للعمل معًا.

ما هي فوائد الوهم البصري؟

تعتبر الخدع البصرية طريقة رائعة لجعل عينيك وعقلك يعملان معًا. إنه يعزز قوة التركيز لديك ويحسن الإدراك والفطنة.

المصدررصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أين النمر في هذه الصورة .. يكاد يكون من المستحيل اكتشافه؟!

حياتنا

“عيد الحب” واختبار للعاشقين في 11 ثانية.. اكتشف 7 قلوب مخبأة داخل اللوحة

حياتنا

تحدٍ جديد: هل يمكنك العثور على أرنب في الغرفة خلال 11 ثانية؟

حياتنا

“اللايغر” هجين الأسد مع أنثى النمر.. تقرير يكشف عن مأساة وتساؤلات أخلاقية

حياتنا

سعرها لا يصدق.. أغلى قلادة من الألماس في العالم لكلب (شاهد)

حياتنا

معك دقيقة ونصف لحلّ هذا الوهم البصري: هناك 12 حيواناً .. اكتشفها

حياتنا

هل لديك معدل ذكاء مرتفع.. عثورك على الحرف المخفي في هذه الصورة يمكّنك من التأكد من ذلك

الهدهد

إجبار الجنود الروس على أكل الكلاب

حياتنا

“من لا يَرحم لا يُرحم”.. “شاهد” ظهور جديد للعُمانية مريم البلوشي التي أصبحت حديث المواقع وهذا ما قالته

الهدهد

“شاهد” سهيل الحسن ذراع الأسد اليمنى يشبه نفسه بهذا الصحابي الجليل ويثير سخرية واسعة

الهدهد

سياسي كويتي: العلمانيون السعوديون واليهود والحمير والكلاب أصبحوا في كفة وعموم أمة الإسلام في كفة!

حياتنا

“مايا بخش” السعودية  ضحية “النمر” تعرضت لشرخين في الجمجمة ووالدها يقاضي رجل الأعمال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأميرة نور بنت عاصم وإطلالة مميزة مع زوجها السعودي وحفيد الملكة إليزابيث

إحساس حقيقي بالقبلة.. “جهاز التقبيل عن بعد” اختراع صيني يثير جدلا (فيديو)

لماذا يهاجم الصهاينة الشيخ أحمد الخليلي؟.. عادل الكاسبي يفضح هدف كوهين (فيديو)

أول تعليق من أحمد الصفدي بعد إحراج مسؤول سعودي له على الهواء في بغداد (فيديو)

“شهداء الأقصى” تعلن النفير العام..نشرت فيديو لاستهداف قطعان الصهاينة بوابل من الرصاص

“العضو التناسلي والحمض النووي لسعد لمجرد”.. هل ينقذه محاميه من السجن؟ (فيديو)

شبيه زيلينسكي.. حقيقة ما رصدته الكاميرات سرا في كييف (شاهد)

بعد الوصول لجثته.. حل لغز جريمة الشيخ أحمد الرفاعي ومفاجأة بشأن الجناة

سبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر يونايتد

أول تعليق للسيسي على تسريب “بيع قناة السويس” المنسوب له (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC