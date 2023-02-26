هالاند يُحطم رقم تاريخي فريد من نوعه مع مانشستر سيتي

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وطن- حطم النجم النرويجي الذهبي إرلينغ هالاند صاحب ال22 عاماً، الرقم التاريخي هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي، بعد إحرازه الهدف رقم ال27 داخل شباك مرمى بورنموث في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفق شبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن اللاعب هالاند سجل هدفه رقم 27 في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم، ليصبح أكبر عدد أهداف يسجله لاعب مع صفوف مانشستر سيتي في موسم واحد منذ 51 عاماً تقريباً.

رقم تاريخي للنرويجي هالاند مع مانشستر سيتي

وأردفت الشبكة العالمية، ” لاعب مانشستر سيتي السابق فرانسيس لي، كان آخر من سجل 27 هدفاً أو أكثر في موسم واحد مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وحدث ذلك في موسم 1971-1972، حينما سجل 33 هدفاً”.

27 – Erling Haaland's 27 Premier League goals this season is the most by a Manchester City player in a single top-flight campaign since Francis Lee's 33 in 1971-72. Bountiful. #BOUMCI — OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2023

كما ومن المحتمل أن يصل الفتي الذهبي إرلينغ هالاند، إلى رقم فرانسيس لي، حيث أنه ما يزال يتبقى 13 جولة قادمة في منافسات الدوري الإنجليزي من أجل نهاية الموسم الحالي.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتربع النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 27 هدفاً، بفارق 10 أهداف عن الوصيف الإنجليزي هاري كين الذي سجل 17 هدفاً حتى الآن.

🚨🚨🚨 تاريخي 🚨🚨🚨 هالاند يصبح اكثر لاعب بتاريخ مانشستر سيتي تسجيلاً للأهداف خلال موسم واحد بالبريمير ليغ برصيد 27 هدف. pic.twitter.com/abZy8R8maq — نواف العقيّل (@nawaf__oga) February 25, 2023

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وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز العريض على بورنموث. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وسيلتقي مانشستر سيتي أمام بريستول سيتي، في منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023، الثلاثاء.

وآتى حامل اللقب مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 55 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.