هالاند يُحطم رقم تاريخي فريد من نوعه مع مانشستر سيتي

وطن- حطم النجم النرويجي الذهبي إرلينغ هالاند صاحب ال22 عاماً، الرقم التاريخي هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي، بعد إحرازه الهدف رقم ال27 داخل شباك مرمى بورنموث في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفق شبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن اللاعب هالاند سجل هدفه رقم 27 في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم، ليصبح أكبر عدد أهداف يسجله لاعب مع صفوف مانشستر سيتي في موسم واحد منذ 51 عاماً تقريباً.

وأردفت الشبكة العالمية، ” لاعب مانشستر سيتي السابق فرانسيس لي، كان آخر من سجل 27 هدفاً أو أكثر في موسم واحد مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وحدث ذلك في موسم 1971-1972، حينما سجل 33 هدفاً”.

