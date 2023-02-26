الأحد, فبراير 26, 2023
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رياضة

هالاند يُحطم رقم تاريخي فريد من نوعه مع مانشستر سيتي

هالاند يصل إلى الهدف رقم ال27 المُسجل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
إرلينغ هالاند watanserb.com
إرلينغ هالاند
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وطن- حطم النجم النرويجي الذهبي إرلينغ هالاند صاحب ال22 عاماً، الرقم التاريخي هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي، بعد إحرازه الهدف رقم ال27 داخل شباك مرمى بورنموث في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفق شبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن اللاعب هالاند سجل هدفه رقم 27 في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم، ليصبح أكبر عدد أهداف يسجله لاعب مع صفوف مانشستر سيتي في موسم واحد منذ 51 عاماً تقريباً.

رقم تاريخي للنرويجي هالاند مع مانشستر سيتي

وأردفت الشبكة العالمية، ” لاعب مانشستر سيتي السابق فرانسيس لي، كان آخر من سجل 27 هدفاً أو أكثر في موسم واحد مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وحدث ذلك في موسم 1971-1972، حينما سجل 33 هدفاً”.

كما ومن المحتمل أن يصل الفتي الذهبي إرلينغ هالاند، إلى رقم فرانسيس لي، حيث أنه ما يزال يتبقى 13 جولة قادمة في منافسات الدوري الإنجليزي من أجل نهاية الموسم الحالي.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتربع النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 27 هدفاً، بفارق 10 أهداف عن الوصيف الإنجليزي هاري كين الذي سجل 17 هدفاً حتى الآن.

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وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز العريض على بورنموث. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وسيلتقي مانشستر سيتي أمام بريستول سيتي، في منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023، الثلاثاء.

هالاند
هالاند

وآتى حامل اللقب مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 55 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + أوبتا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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