مريم حسين تكشف صدرها بالخطأ قبل وصلة رقص مع المدرب (فيديو)

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وطن- لم يدم انهيار الفنانة المغربية مريم حسين طويلاً، بعد صدور حكم ضد مواطنها الفنان سعد لمجرد، بتهمة اغتصاب فتاة تدعى لورا بريول، عام 2016.

وشاركت مريم حسين متابعيها، لحظة انضمامها لدروس الرقص.

ونشرت الفنانة المغربية، فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، وهي ترتدي توباً مكشوف الصدر مع ليجن ضيق وكعب عالٍ، جميعهم باللون الأسود.

وبدأت مريم حسين الفيديو وهي تحني نفسها للأمام، ما كشف صدرها بشكل فاضح، قبل أن تذهب إلى مدربها وتبدأ الرقص.

ابنة مريم حسين

كما وثّقت مريم أيضاً لحظة اصطحابها ابنتها “أميرة” إلى الطبيب، كونَها تعاني من السعال لمدة شهر.

وأوضحت أن ابنتها تعاني من حساسية في الصدر، والتهاب في الشعب الهوائية، مشيدةً بطبيبها المعالج.

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وبعد صدور حكم بالسَّجن 6 سنوات لسعد لمجرد، ظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة.

ووجّهت الفنانة المغربية كلمة قالت خلالها: “إنا لله وإنا إليه راجعون نقولها في أي مصيبة تصيب أي إنسان، سواء كانت مصيبة من الله سبحانه وتعالى أو كانت مؤامرة من الناس”.

“مؤامرة”

وادعت مريم أنّ ما تعرّض له مواطنها سعد لمجرد هو “مؤامرة”، بحسب تعبيرها.

ووصفت مريم حسين، الحكم على سعد لمجرد بـ”الغلط”، داعيةً الله أن يفرّج عنه، موضحة أن سعد لمجرد “حبيبنا وأخونا”، هو الوحيد الذي استطاع إيصال الأغنية المغربية للعالمية.

وزعمت مريم حسين من خلال التلميح، بأن الحكم الصادر ضد سعد لمجرد ربما تمّ بعد تقديم رشاوى للقضاة الفرنسيين، لافتة إلى أنها سبق وأن جرّبت هذا الأمر.

مريم حسين تبكي وتدافع عن سعد المجرد: اللي صار له مؤامرة! pic.twitter.com/7BxnXYsgok — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 24, 2023

إساءة إلى لبنان

وفي سياق آخر، استفزت مريم حسين الشعب اللبناني بلقاء هاجمت خلاله الفنانة نجوى كرم بطريقة غير مباشرة.

وظهرت مريم حسين في لقاء مصوّر، وهي تعلق على “تلطيش” أحلام عن نجوى كرم: “هي ما كتبت الاسم. بس معاها حق”.

وتابعت: “أول شي في لبنان إنت تعرف ما في أحد يقدر يطلع فلوسه، ولما إنتي عندك هذا المبلغ، ليش شعبك ما عنده هذا المبلغ”.

واعتبر اللبنانيون حديث مريم حسين بهذه الطريقة عن أزمتهم، إساءةً لهم.

وعلى إثر هذا الهجوم، ردّت مريم حسين بتغريدتين عبر تويتر، كتبت في إحداها: “تعليقا على الفيديو المتداول انا حابة أرد و اشرح شنو كان قصدي، الشعب اللبناني اللي انا بعتبر نفسي بنته، و يلي حضنني و عاملني اجمل معاملة. مش قادر يتصرف بفلوسه بالبنك … لا اكثر ولا اقل”.

وتابعت الفنانة المغربية في تغريدة أخرى: “انا ولا نهار اسأت لأي شعب او أي دولة من الدول العربية. نحنا كلنا اخوان، و الأهم من كل اللي قاعد ينقال نركز شلون بدنا نساعد اخواننا الشعب السوري! الله يحمي الجميع”.