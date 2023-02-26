لماذا يهاجم الصهاينة الشيخ أحمد الخليلي؟.. عادل الكاسبي يفضح هدف كوهين (فيديو)

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وطن- قال الإعلامي العماني البارز “عادل الكاسبي” إن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، يتعرض لحملة تشويه من قبل مؤسسات ومنظمات وكيانات إسرائيلية وأفراد، بالتزامن مع حملات المفتي العماني وبياناته الرافضة للتطبيع ودعمه الواسع للقضية الفلسطينية.

بيان الخليلي أوجع إيدي كوهين

وكان مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر أول أمس بيانا أدان فيه قرار سلطات بلاده فتح الأجواء العمانية أمام الطيران الإسرائيلي، وهو البيان الذي لاقى تفاعلا ضخما في السلطنة والوطن العربي، وترجم ذلك في حملة تأييد شعبية لبيان الخليلي تحت وسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني“، والذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

عادل الكاسبي وفي مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بتويتر، أكد أن هناك آلة إعلامية كبيرة للصهاينة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الواجهة أمثال “إيدي كوهين” ـ باحث إسرائيلي مقرب من الموساد ـ الذي من الواضح أنه يعمل على شخص سماحة المفتي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

لماذا يهاجمون سماحة الشيخ أحمد الخليلي . pic.twitter.com/npHpOxFOiA — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) February 26, 2023

ثبات الموقف لدى مفتي السلطنة

ودلل “الكاسبي” بالبيانات التي كان يصدرها الشيخ أحمد الخليلي، وكانت –حسب قوله- تهز أركانهم وتلقى تأييداً من كل الأمة الإسلامية باستثناء المتخاذلين والمتلونين والمتصهينين.. ولذلك حاول هؤلاء تغيير الصورة النمطية عن المفتي الخليلي في عقول مريديه ومتابعيه”.

واستدرك أن “ما أزعج الصهاينة ومن لف لفهم، هو ثبات الموقف لدى سماحة المفتي وعدم التلون ونصرة القضية الفلسطينية، وقضايا الأمة الإسلامية عامة والصدق والسماحة والإيمان الخالص.”

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وطالب الإعلامي العماني مواطنيه في السلطنة والمسلمين حول العالم، بأن يكونوا درعاً “يذود عن الشيخ الخليلي وعن علمائنا كافة وعن مقدراتنا في هذا الوطن العزيز” حسب قوله.

وكان إيدي كوهين، قد هاجم الشيخ الخليلي وتطاول عليه في عدة تغريدات له، ودعا لعزله من منصب الإفتاء في السلطنة.

بعزتك وجبروتك يا من(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) يتسلل خفي قدرتك القريب من كل شيء باسطا قبضة قاق القهر والقوة والقبض والقيومية على بني صهيون ، مسلطا عليهم كتائب الرعب وجنود الشقاق والذلة والصغار ونازعا روح إيدي كوهين الملعون .آمين pic.twitter.com/hvE9Z7eyvE — محمد بن أحمد الهنائي (@mohammedalh1nai) February 26, 2023

وجاء هجوم كوهين بعد انتقاد الخليلي لفتح المجال الجوي بما يمكن طيران الكيان الصهيوني من استعماله.

وقال الخليلي في البيان الذي انتقد فيه هذه الخطوة :”لم نكن نحسب لذلك حساباً قط بل كنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطتنا الأبية”.

وأضاف: كم كنا نعتز بذلك ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى فإن من تقهقر خطوة لم يلبث أن يتقهقر خطوات”.

يقول الصهاينة عبر حساباتهم الوهمية ان هذا البيان لا يمثل رأي الشعب العُماني إن كان هذا البيان يمثلك علق بكلمة "يمثلني"#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/FAvZuVYRZ2 — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) February 26, 2023

فتح الأجواء العمانية أمام طائرات إسرائيل

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية، أعلنت في تغريدة، الخميس، أنّ “المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية”.

وقالت إن ذلك يأتي “التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية.”

“بيان الشيخ الخليلي يمثلني”

ومنذ أيام يتصدر وسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني”، قائمةَ الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر في سلطنة عمان، وسط احتفاء شعبي واسع ببيان المفتي، وتأييد كبير لكل ما ورد فيه، حيث اعتبر كثيرون أنه يمثّلهم.

وتمت مشاركة هذا البيان من قبل الآلاف على تويتر، باعتبار أنه يمثّلهم، كما تم التفاعل معه على نطاق واسع جداً.

وحققت التغريدة التي حملت بيان المفتي أحمد الخليلي، أكثر من 8 آلاف مشاركة حتى الآن وأكثر من مليونَي مشاهدة، فضلاً عن تفاعلات التفضيل والتعليقات.

واستغلّ العديد من العمانيين هذا الوسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني”، للتعبير عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة شبه التطبيعية -أو مقدمة للتطبيع- وطالبوا بإلغاء هذا القرار.

وعبر الوسم طالب النشطاء بالسلطنة القيادةَ العليا متمثلة في السلطان هيثم بن طارق، بإلغاء هذا القرار وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها التمهيد للتطبيع مع الكيان المحتل.