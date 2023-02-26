الأحد, فبراير 26, 2023
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الهدهد

فيديو عملية حوارة.. فلسطيني فجر رأس إسرائيليين من المسافة صفر

فلسطيني أطلق النار على سيارة إسرائيلية من المسافة صفر بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، ومن ثم انسحب من المكان بسلام

كتب خالد الأحمد
عملية حوارة watanserb.com
عملية حوارة
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وطن- قُتل إسرائيلييان اثنان في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما بالقرب من حاجز “حوارة” شمال قرية عينابوس جنوب نابلس بالضفة الغربية.

عملية حوارة تثير الذعر في إسرائيل

ووفقا لشهود عيان، فقد قام فلسطيني بإطلاق النار على سيارة إسرائيلية من المسافة صفر، باستخدام مسدس على “طريق 60” قرب نابلس، ومن ثم انسحب من المكان بسلام.

وتأتي العملية بعد أيام من استشهاد 11 فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بالبلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

عملية حوارة تثير الذعر في إسرائيل
عملية حوارة تثير الذعر في إسرائيل

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، عن مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة بمدينة نابلس. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن مسلحاً وصل بسيارته إلى مفترق عينبوس في حوارة جنوب نابلس، وأطلق النار تجاه سيارة كانت تمر من أمامه، في حين تلاحق قوات الاحتلال المنفذين.

ونشر فيديو مصور لمركبة للمستوطنين وقد اخترقها الرصاص وسط بلدة حوارة مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال.

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وأظهر مقطع فيديو آخر مستوطناً مصاب وبدا أحد عناصر الانقاذ الإسرائيلي وهو يجري له تنفساً اصطناعياً بقرب سيارة، ويسمع صوت أحد الأشخاص يقول باللغة العربية “واحد نازع وواحد مات”.

وبحسب “إنقاذ بلا حدود” فإن المصابين في عملية إطلاق النار حالتهما حرجة جدا. ومن جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأنه تجري مُطاردة لمنفذي عملية إطلاق النار.

عملية حوارة تثير الذعر في إسرائيل
عملية حوارة تثير الذعر في إسرائيل

توفيا في الطريق إلى المشفى

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بإجلاء المصابين إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا ، لكن تم إعلان وفاتهم في الطريق إلى هناك.

وأفاد ناشطون فيما بعد أن المستوطنين القتيلين هما هليل مناحيم (22) ويجل يعقوب (20) يانيف.

من نقطة الصفر شاب فلسطيني يقتل2من قطعان الاستيطان في حوارة بنابلس احدهم جندي في البحرية
من نقطة الصفر شاب فلسطيني يقتل2من قطعان الاستيطان في حوارة بنابلس احدهم جندي في البحرية

وقال جيل بيسموث ، مسعف الطوارئ في نجمة “داود الحمراء”: “عندما وصلنا إلى مكان الحادث ، رأينا الجريحين ملقيين بالقرب من السيارة وهما فاقدان للوعي. وبالتعاون مع قوة طبية تابعة لجيش الاحتلال، قدمنا لهم العلاج الطبي الأولي في الميدان ، ووضعناهم في سيارات العناية المركزة العسكرية “.

ومن جانبها، أفادت منظمة “إغاثة بلا حدود“، بأن عناصرها أسعفوا المصابين في علمية إطلاق النار.

وتزامنت العملية البطولية مع انعقاد قمة أمنية في العقبة بمشاركة الأردن ومصر وممثلين عن السلطة والاحتلال “الإسرائيلي”؛ لبحث محاولة “وقف” التصعيد وحالة المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس، قبل رمضان.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس؛ حوارة وزعترة ودير شرف وشافي شمرون وحاجز صرة.

ووصف رئيس مجلس شومرون الإقليمي، يوسي داغان، عملية إطلاق النار في نابلس بـ”الصعبة للغاية”.

وطالب داغان في تصريح صحفي، الحكومة الإسرائيلية بالرد على عملية إطلاق النار، وعدم السماح للمقاومة الفلسطينية، وتغيير عملية الردع.

هذا وكشفت مصادر محلية فلسطينية بوقوع “اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة ومناشدات لإنقاذ المواطنين”.

وأظهرت صورا ومقاطع متداولة أن الوضع خطير جدا في جنوب نابلس، بحوارة ، وبيتا، بورين، مادما، عصيرة القبلية، وغيرها.

حيث أقدم المستوطنون الإسرائيليون على حرق منازل ومحلات وسيارات ومنشآت، واعتدوا بالضرب على الفلسلطينيين هناك وعلى سيارات الإسعاف.

المصدرتويتر، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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