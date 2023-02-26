فيديو عملية حوارة.. فلسطيني فجر رأس إسرائيليين من المسافة صفر

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وطن- قُتل إسرائيلييان اثنان في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما بالقرب من حاجز “حوارة” شمال قرية عينابوس جنوب نابلس بالضفة الغربية.

عملية حوارة تثير الذعر في إسرائيل

ووفقا لشهود عيان، فقد قام فلسطيني بإطلاق النار على سيارة إسرائيلية من المسافة صفر، باستخدام مسدس على “طريق 60” قرب نابلس، ومن ثم انسحب من المكان بسلام.

وتأتي العملية بعد أيام من استشهاد 11 فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بالبلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

بسم الله ..

أولى عمليات الرد على #مجزرة_نابلس ..

مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار في بلدة #حوارة جنوب #نابلس ..

والانتقام الفعلي قادم ..#فلسطين_قضية_الشرفاء #وعد_الآخرة pic.twitter.com/KwxZy6goul — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 26, 2023

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، عن مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة بمدينة نابلس. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن مسلحاً وصل بسيارته إلى مفترق عينبوس في حوارة جنوب نابلس، وأطلق النار تجاه سيارة كانت تمر من أمامه، في حين تلاحق قوات الاحتلال المنفذين.

ونشر فيديو مصور لمركبة للمستوطنين وقد اخترقها الرصاص وسط بلدة حوارة مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال.

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وأظهر مقطع فيديو آخر مستوطناً مصاب وبدا أحد عناصر الانقاذ الإسرائيلي وهو يجري له تنفساً اصطناعياً بقرب سيارة، ويسمع صوت أحد الأشخاص يقول باللغة العربية “واحد نازع وواحد مات”.

دفتر الحساب لم يغلق بعد

نابلس تواصل الرد السريع#ثأر_نابلس#عملية_حوارة pic.twitter.com/CYvDGu1kWJ — محمد الداية 🇵🇸 (@mohammedddaya1) February 26, 2023

وبحسب “إنقاذ بلا حدود” فإن المصابين في عملية إطلاق النار حالتهما حرجة جدا. ومن جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأنه تجري مُطاردة لمنفذي عملية إطلاق النار.

توفيا في الطريق إلى المشفى

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بإجلاء المصابين إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا ، لكن تم إعلان وفاتهم في الطريق إلى هناك.

وأفاد ناشطون فيما بعد أن المستوطنين القتيلين هما هليل مناحيم (22) ويجل يعقوب (20) يانيف.

في الوقت الذي يجتمع فيه قيادة #التطبيع في #قمة_العار مع العدو الصهيوني ليتنازلوا له عن #فلسطين شبابها يحاوروا العدو الصهيوني بلغتهم التي لم تتغير منذ70عام.

من نقطة الصفر شاب فلسطيني يقتل2من قطعان الاستيطان في #حوارة بـ #نابلس احدهم جندي في البحرية الاسرائيلية،وينسحب المنفذ بسلام pic.twitter.com/OXObCnEGRJ — سالم ربيح (@Salem_Ropi) February 26, 2023

وقال جيل بيسموث ، مسعف الطوارئ في نجمة “داود الحمراء”: “عندما وصلنا إلى مكان الحادث ، رأينا الجريحين ملقيين بالقرب من السيارة وهما فاقدان للوعي. وبالتعاون مع قوة طبية تابعة لجيش الاحتلال، قدمنا لهم العلاج الطبي الأولي في الميدان ، ووضعناهم في سيارات العناية المركزة العسكرية “.

ومن جانبها، أفادت منظمة “إغاثة بلا حدود“، بأن عناصرها أسعفوا المصابين في علمية إطلاق النار.

وتزامنت العملية البطولية مع انعقاد قمة أمنية في العقبة بمشاركة الأردن ومصر وممثلين عن السلطة والاحتلال “الإسرائيلي”؛ لبحث محاولة “وقف” التصعيد وحالة المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس، قبل رمضان.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس؛ حوارة وزعترة ودير شرف وشافي شمرون وحاجز صرة.

تغطية صحفية: "مشاهد أولية تظهر مقتل مستوطنين إثنين في العملية التي وقعت قبل قليل في بلدة حوارة جنوب #نابلس". pic.twitter.com/pUJki3ZgYe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 26, 2023

ووصف رئيس مجلس شومرون الإقليمي، يوسي داغان، عملية إطلاق النار في نابلس بـ”الصعبة للغاية”.

وطالب داغان في تصريح صحفي، الحكومة الإسرائيلية بالرد على عملية إطلاق النار، وعدم السماح للمقاومة الفلسطينية، وتغيير عملية الردع.

هذا وكشفت مصادر محلية فلسطينية بوقوع “اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة ومناشدات لإنقاذ المواطنين”.

بلدة حوارة في هذه اللحظات ..

مصادر محلية: "اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين على أهالي بلدة حوارة ومناشدات لإنقاذ المواطنين". pic.twitter.com/LruOeKpKgl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 26, 2023

وأظهرت صورا ومقاطع متداولة أن الوضع خطير جدا في جنوب نابلس، بحوارة ، وبيتا، بورين، مادما، عصيرة القبلية، وغيرها.

حيث أقدم المستوطنون الإسرائيليون على حرق منازل ومحلات وسيارات ومنشآت، واعتدوا بالضرب على الفلسلطينيين هناك وعلى سيارات الإسعاف.