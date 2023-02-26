الأحد, فبراير 26, 2023
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فستان مفتوح الصدر.. رهف الحربي وإطلالة جريئة بكأس السعوية للفروسية

رهف الحربي عارضة الأزياء والممثلة السعودية المشهورة، تألقت خلال حضورها أمسيات كأس السعودية للفروسية 2023

كتب فهمي الورغمي
الفنانة رهف الحربي watanserb.com
الفنانة رهف الحربي
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وطن- خطفت الفنانة “رهف الحربي” الأضواء بإطلالتها الساحرة والأنيقة خلال حضورها في سباقات حفل ختام منافسات الفروسية لكأس السعودية 2023، رفقة عشرات المشاهير والنجوم من المملكة.

إطلالة رهف الحربي

وانطلقت الجمعة، الأمسية الأولى من سباق كأس السعودية 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تحت شعار “نسابق العالم”، بمجموع جوائز يتخطى الـ35 مليون دولار، مقسمة على ستة عشر شوطاً، وبمشاركة 243 حصاناً من 16 دولة.

رهف الحربي، ورغم حضور عدد من مشهورات ونجوم الإعلام والسوشيال ميديا لأمسية، الجمعة ومساء أمس السبت، إلا أنها تألقت بفستان أبيض ناصع من المصممة “شوق المبارك”.

إطلالة رهف الحربي، بفستان من المصممة شوق المبارك، كانت مستوحاة من النخلة وتحمل في طياتها التراث الحساوي مع حبّات اللؤلؤ اللي اشتهرت بها مدينة الأحساء، وتعكس الكشكشه في أطراف الرداء الهندسة الطبيعية لجذع النخلة.

إطلالة رهف الحربي
إطلالة رهف الحربي
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مساء أمس السبت كذلك، وضمن فعاليات الأمسية الثانية لكأس السعودية 2023، أطلت عارضة الازياء والممثلة السعودية رهف الحربي بفستان أثار انتباه الكثيرين.

حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بإطلالة رهف الحربي، مؤكدين على رفعة ذوقها في اختيار الفساتين المناسبة والمتناسقة في كل ظهور لها.

رهف الحربي تشارك متابعيها صوراً من كواليس عيال نوف
رهف الحربي تشارك متابعيها صوراً من كواليس عيال نوف

رهف الحربي بطلة “عيال نوف”

وعلى غرار كأس السعودية، خطفت رهف الحربي الأنظار، في وقت سابق، من خلال مشاركتها في مسلسل “عيال نوف” الذي عُرض مؤخرًا على منصة “شاهدvip” من بطولة هند محمد، العنود سعود، سعيد قريش، ايدا القصي، غازي حمد، زياد القاضي وعدد من ألمع النجوم، من تأليف علاء حمزة، وإخراج حسام علي.

وكانت عارضة الأزياء والممثلة رهف الحربي، قد نشرت، تفاعلا مع انطلاق عرض المسلسل في يوليو تموز الماضي، صورا من كواليس “عيال نوف” عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام وعلقت قائلة “وخلص مسلسل عيال نوف إيش رأيكم بالنهاية إيش توقعكم في جزء ثاني”.

وبالعودة على كأس السعودية للفروسية 2023، فقد تسابق الفرسان، أمس السبت في الأمسية الثانية من السباقات، على شوط كأس السعودية المصنفة فئة أولى عالميًا، البالغة جائزته المالية 20 مليون دولار، على مسافة 1800 متر بالمسار الرمليّ، وذلك في ختام الأمسية التي تشهد 8 سباقات أخرى تتنافس فيها الخيل من جميع أنحاء العالم على الأرضيتين الرملية والعشبية.

وكانت سباقات كأس السعودية للفروسية، وحفل ختام منافسات الفروسية قد شهدت حضورا كبيرا للمشاهير والشخصيات العامة من الذين تبعوا شغفهم لمشاهدة رياضة وهواية رائجة بشكل منقطع النظير في المملكة ودول الخليج.

المصدرانستجرام، تويتر، منصة شاهدvip، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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