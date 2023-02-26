غضب كويتي عارم بعد فيديو صادم لشخص يجمع الفقع داخل مقبرة

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وطن – كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو في الكويت، أثار جدلا واسعا، بعدما وثق شخصا وهو يجمع الفقع داخل مقبرة الصليبيخات بمنطقة الجهراء.

وتحت عنوان “شاب يتفقع في مقبرة الجهراء”، نشرت وسائل إعلام كويتية مقطع الفيديو الصادم، الذي ظهر فيه الشاب وهو يجمع الفقع، وسط غاضب لانتهاكه الحُرمات.

فيديو / شاب «يتفقع» في مقبرة الجهراء ! pic.twitter.com/onEtccuSus — المجلس (@Almajlliss) February 22, 2023

غضب عارم بين الكويتيين

أثار هذا الفيديو، غضبا عارما في الكويت، وانتقد الكويتيين تصرف هذا الشخص واتهموه بانتهاك حُرمة الموتى.

فقال مشعل: “خلصت الاماكن ؟ وجوب احترام المقابر وعدم امتهانها”.

خلصت الاماكن ؟ وجوب احترام المقابر وعدم امتهانها — مشعل نواف السويط (@MN_ALSUWAIT) February 23, 2023

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وكتب عبدالرحمن: “باجر تشوف المقبره منبشينها من حر الفقع وتصوير لا حول ولا قوة إلا بالله”.

باجر تشوف المقبره منبشينها من حر الفقع وتصوير

لا حول ولا قوة الا بالله — عبدالرحمن صالح العويمري (@7ob404) February 22, 2023

وغرد جاسر: “يش هالنفس اللي بتاكل فقع من مقبره .. هذا غير انه مايجوز تقعد تحفر و تمشي على القبور”.

ايش هالنفس اللي بتاكل فقع من مقبره هذا غير انه مايجوز تقعد تحفر و تمشي على القبور 📍 — ﮼؏ الجاسر (@aljsserr) February 22, 2023

وتفاعل خالد: “نعوذ بالله من قساوة القلب وشراهة “البطن”.

نعوذ بالله من قساوة القلب وشراهة "البطن" — خالد الصالح (@Kh1Asaleh) February 23, 2023

وقال ناشط: “أولاً: شلون سمحتلك نفس انك تمد ايدك على القبر وتحفر فيه .. الشي الثاني: عفيه نفس عليك بتاكل فقع وانت لاقطه من فوق قبر”.

أولاً: شلون سمحتلك نفس انك تمد ايدك على القبر وتحفر فيه

الشي الثاني: عفيه نفس عليك بتاكل فقع وانت لاقطه من فوق قبر #مو_شكراً — الفضلي٨٢ (@al_fadly82) February 22, 2023

ما هو الفقع؟

والفقع هو عبارة عن فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض ويستخدم كطعام.

وتنمو النبتة لذيذة المذاق على شكل درنة البطاطا، وتظهر من باطن الأرض بفضل الأمطار والرعد ومواسم الربيع ويكون ذلك مرة واحدة في العام.

وعادة ما يتراوح وزن الكمأة من 30 إلى 300 جرام، ويعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية.

مسميات عديدة لهذه النبتة

وهناك مسميات عديدة لهذه النبتة، فالبعض يطلق عليها الفطر أو الكمأ، أو الفقع “كما في دول الخليج العربي”، أو نبتة الرعد أو بنت الرعد لأنها تنمو بعد موسم العواصف الرعدية، أو العبلاج كما في السودان، أو الترفاس كما في بعض دول القارة الإفريقية مثل ليبيا، وتونس، والجزائر والمغرب.

مميزات الفقع

والفقع غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، وبعض العناصر والفيتامينات، مثل فيتامين سي والفوسفور والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد، وقد وجد أنه قد يكون مصدرًا كاملاً للبروتين، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم، علمًا أن ذلك قد يختلف من نوع إلى آخر.