الأحد, فبراير 26, 2023
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الهدهد

“شهداء الأقصى” تعلن النفير العام..نشرت فيديو لاستهداف قطعان الصهاينة بوابل من الرصاص

يأتي ذلك في أعقاب عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وبعد مهاجمة المستوطنين لقرى فلسطينية وإحراقهم عددًا من المنازل جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية

كتب باسل النجار
شهداء الأقصى تعلن النفير watanserb.com
شهداء الأقصى تعلن النفير
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وطن- تفاعلا مع التطورات الخطيرة التي أعقبت عملية “حوارة” جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين ما تسبب باشتباكات عنيفة واعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، أعلنت كتائب شهداء الأقصى النفير العام، وطلبت من جميع مقاوميها التحرك ضد عناصر الاحتلال.

“شهداء الأقصى” تعلن النفير العام عقب عملية حوارة

والأحد، أعلن الاحتلال عن مقتل مستوطين، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما بالقرب من حاجز “حوارة”، شمال قرية عينابوس، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وجاء في نص بيان “كتائب شهداء الأقصى”: “إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير.. على كافة مقاتلي كتائب شهداء الأقصى النفير العام فورا، وضرب العدو الصهيوني وقطعانه نصرة لأهلنا في حوارة”.

"شهداء الأقصى" تعلن النفير العام عقب عملية حوارة
“شهداء الأقصى” تعلن النفير العام عقب عملية حوارة

ولفتت الكتائب إلى أنه “نصرة لحوارة استهدف مقاتلينا حاجز الجبعة الاحتلالي، والبرج العسكري المقام على أراضي صوريف.”

وأكدت تقارير فلسطينية أن مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، استهدفوا عددا من المغتصبين الصهاينة، بوابل كثيف من الرصاص في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

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كما دعت “شهداء الأقصى” كافة أبناء الشعب الفلسطيني للنزول إلى كافة نقاط التماس في كل المدن والالتحام مع العدو الصهيوني.

وهاجم مستوطنون مساء، اليوم، قرى فلسطينية وأحرقوا عددًا من المنازل جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل إسرائيليينِ بعملية “الحوارة“.

وكشفت مصادر صحفية فلسطينية عن استشهاد فلسطيني يدعى “سامح أقطش”، متأثراً بإصابته بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على قرية زعترة جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال حي “عين اللوزة” ببلدة سلوان في القدس، كما اقتحمت بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

من جانبه قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن “مجموعة من المستوطنين اعتدت على أحد الفلسطينيين في بلدة حوارة”، مشيراً إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وأوضح دغلس، أن “المستوطنين أحرقوا منازل فلسطينية ومركبة في حوارة، كما حطموا عددا من منازل الفلسطينيين”، متابعاً: “المستوطنون هاجموا أيضا الأحياء القريبة من التجمعات الاستيطانية في قرية قريوت”.

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن “عشرات المستوطنين شنوا هجمات على منازل الفلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس”.

رعب في إسرائيل

وتقوم قوات الاحتلال حاليا بالبحث عن منفذي عملية حوارة، فيما نفذ عدد من المستوطنين هجمات ضد الفلسطينيين ومنازلهم ردًا على العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد أظهر تحقيقا أوليا لجيش الاحتلال، أن مسلحا وصل إلى مفترق “عينبوس” في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأطلق النار على سيارة إسرائيلية كانت تمر بجانبه، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين”.

إلى ذلك، قال وزير دفاع الاحتلال “يوآف غالانت” إنه “أجرى تقييما للوضع، وأوعز للقوات الأمنية بزيادة أنشطتها في الضفة الغربية بشكل عام وفي مدينة نابلس على وجه الخصوص”.

وأضاف “غالانت” عبر تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر: “سوف نصل إلى القتلة ونصفي معهم الحساب”، حسب وصفه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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