“شهداء الأقصى” تعلن النفير العام..نشرت فيديو لاستهداف قطعان الصهاينة بوابل من الرصاص

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وطن- تفاعلا مع التطورات الخطيرة التي أعقبت عملية “حوارة” جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين ما تسبب باشتباكات عنيفة واعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، أعلنت كتائب شهداء الأقصى النفير العام، وطلبت من جميع مقاوميها التحرك ضد عناصر الاحتلال.

“شهداء الأقصى” تعلن النفير العام عقب عملية حوارة

والأحد، أعلن الاحتلال عن مقتل مستوطين، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهما بالقرب من حاجز “حوارة”، شمال قرية عينابوس، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وجاء في نص بيان “كتائب شهداء الأقصى”: “إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير.. على كافة مقاتلي كتائب شهداء الأقصى النفير العام فورا، وضرب العدو الصهيوني وقطعانه نصرة لأهلنا في حوارة”.

ولفتت الكتائب إلى أنه “نصرة لحوارة استهدف مقاتلينا حاجز الجبعة الاحتلالي، والبرج العسكري المقام على أراضي صوريف.”

وأكدت تقارير فلسطينية أن مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، استهدفوا عددا من المغتصبين الصهاينة، بوابل كثيف من الرصاص في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

استهداف مقاتلي :

كتائب شهداء الأقصى – فلسطين

خلية فهود الكتائب ( كتيبة صوريف )

الحاجز و البرج العسكري المقام على أراضي صوريف شمال الخليل – جنوب بيت لحم

و تؤكد الفهود أن ما يحدث هو أمر يعد طبيعي حتى اللحظة و أنها ما زالت في مرحلة النهوض و الإعداد و ما القادم إلا أعظم . pic.twitter.com/xoUtqmBrhG — كتائب شهداء الاقصى (@udaywww2005) February 26, 2023

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كما دعت “شهداء الأقصى” كافة أبناء الشعب الفلسطيني للنزول إلى كافة نقاط التماس في كل المدن والالتحام مع العدو الصهيوني.

وهاجم مستوطنون مساء، اليوم، قرى فلسطينية وأحرقوا عددًا من المنازل جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل إسرائيليينِ بعملية “الحوارة“.

وكشفت مصادر صحفية فلسطينية عن استشهاد فلسطيني يدعى “سامح أقطش”، متأثراً بإصابته بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على قرية زعترة جنوب نابلس.

عاجل مصادر صحفية:" ارتقاء سامح أقطش متأثراً بإصابته بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على قرية زعترة جنوب نابلس" pic.twitter.com/DFaSL51ASd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 26, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال حي “عين اللوزة” ببلدة سلوان في القدس، كما اقتحمت بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

من جانبه قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن “مجموعة من المستوطنين اعتدت على أحد الفلسطينيين في بلدة حوارة”، مشيراً إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وأوضح دغلس، أن “المستوطنين أحرقوا منازل فلسطينية ومركبة في حوارة، كما حطموا عددا من منازل الفلسطينيين”، متابعاً: “المستوطنون هاجموا أيضا الأحياء القريبة من التجمعات الاستيطانية في قرية قريوت”.

📷 إرهاب متصاعد .. المستوطنون يضرمون النار في 30 منزلا فلسطينيا و25 مركبة في بلدة #حوارة جنوب نابلس . pic.twitter.com/FukffAgCDr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 26, 2023

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن “عشرات المستوطنين شنوا هجمات على منازل الفلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس”.

رعب في إسرائيل

وتقوم قوات الاحتلال حاليا بالبحث عن منفذي عملية حوارة، فيما نفذ عدد من المستوطنين هجمات ضد الفلسطينيين ومنازلهم ردًا على العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد أظهر تحقيقا أوليا لجيش الاحتلال، أن مسلحا وصل إلى مفترق “عينبوس” في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأطلق النار على سيارة إسرائيلية كانت تمر بجانبه، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين”.

إلى ذلك، قال وزير دفاع الاحتلال “يوآف غالانت” إنه “أجرى تقييما للوضع، وأوعز للقوات الأمنية بزيادة أنشطتها في الضفة الغربية بشكل عام وفي مدينة نابلس على وجه الخصوص”.

צער עמוק פקד אותי עם היוודע דבר הרצחם של האחים הלל ויגל יניב, בפיגוע הקשה בשומרון. קיימתי לפני זמן קצר הערכת מצב בה הנחתי את כוחות הביטחון לתגבר את פעילותם ביהודה ושומרון בכלל, ובגזרת שכם בפרט. נגיע אל הרוצחים ונבוא עמם חשבון. — יואב גלנט (@yoavgallant) February 26, 2023

وأضاف “غالانت” عبر تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر: “سوف نصل إلى القتلة ونصفي معهم الحساب”، حسب وصفه.