شاكيرا تفاجئ والدة بيكيه بخطوة جديدة.. هذا ما فعلته بدمية الساحرة الشريرة!

- Advertisement -

وطن– مع مرور الأسابيع ، يستمر انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه في تصدر عناوين الصحف ، خاصة وأن المغنية تصدر المزيد والمزيد من الموسيقى ، وآخرها حين طرحت أغنيتها “TQG” مع كارول ج.

طوال هذا الوقت ، استمرت الكولومبية في العيش في المنزل الذي اعتادت أن تقيم فيه هي وبيكيه معًا. والذي يقع بجوار والدي بيكيه مباشرةً.

مع خروج لاعب برشلونة السابق ، ترك هذا شاكيرا ووالدي بيكيه في موقف حرج. وتفاقمت الأمور بسبب عدة إيماءات من جانب الفنانة.

شاكيرا مقابل والدة بيكيه

على وجه الخصوص ، كانت هناك مشاكل بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو ، والدة بيكيه.

تم الإبلاغ عن أن شاكيرا كانت تضع بانتظام أغنيتها الشهيرة ‘BZRP Music Sessions # 53′ بصوت عالٍ. لدرجة أن أهل بيكيه يمكنهم سماعها في الجوار.

بعد ذلك ، شيدت المطربة الكولومبية سياجًا بين المنزلين، مما أدى إلى إغلاق الطرق التي كانت في السابق متاحة ومفتوحة.

- Advertisement -

في نفس الوقت الذي حدث فيه كل هذا ، أصبح مقطع فيديو من عام 2012 فيروسيًا مرة أخرى ، حيث انتقدت شاكيرا نصيحة أسلوب مونتسيرات برنابيو ، بعد أن اقترحت على شاكيرا أن تقص شعرها.

قالت شاكيرا في هذا الفيديو “حماتي ، لن أستمع إلى نصيحتك حول شكلي مرة أخرى!”.

الأكثر إثارة للفضول في جميع النزاعات ، على الرغم من ذلك ، تضمنت دمية بحجم إنسان لساحرة سوداء تم وضعها على شرفة منزل شاكيرا. وهي تنظر مباشرة إلى أقاربها السابقين ، ويقال إن والدة بيكيه طلبت إزالتها.

شاكيرا تزيل دمية الساحرة السوداء

الآن ، أخيرًا ، يبدو أن شاكيرا قد أنزلت دمية الساحرة السوداء ، وأزالتها من الشرفة التي تطل على المنزل المجاور. بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

ليس من الواضح ما الذي يعنيه هذا ، لكن الكثيرين ينظرون إليه على أنه عرض سلام ، مع رغبة شاكيرا على الأقل في مسامحة أقاربها السابقين. حتى لو كانت المسامحة لبيكيه نفسه لا تزال بعيدة بعض الوقت.