الأحد, فبراير 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناشاكيرا تفاجئ والدة بيكيه بخطوة جديدة.. هذا ما فعلته بدمية الساحرة الشريرة!
حياتنا

شاكيرا تفاجئ والدة بيكيه بخطوة جديدة.. هذا ما فعلته بدمية الساحرة الشريرة!

شيدت المطربة الكولومبية سياجًا بين منزلها ومنزل والدي بيكيه مما أدى إلى إغلاق الطرق التي كانت في السابق متاحة ومفتوحة

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تفاجئ والدة بيكيه بخطوة جديدة.. هذا ما فعلته بدمية الساحرة الشريرة! watanserb.com
وضعت شاكيرا دمية ساحرة مقابل والدة بيكيه
- Advertisement -

وطن– مع مرور الأسابيع ، يستمر انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه في تصدر عناوين الصحف ، خاصة وأن المغنية تصدر المزيد والمزيد من الموسيقى ، وآخرها حين طرحت أغنيتها “TQG” مع كارول ج.

طوال هذا الوقت ، استمرت الكولومبية في العيش في المنزل الذي اعتادت أن تقيم فيه هي وبيكيه معًا. والذي يقع بجوار والدي بيكيه مباشرةً.

شاكيرا وبيكيه

مع خروج لاعب برشلونة السابق ، ترك هذا شاكيرا ووالدي بيكيه في موقف حرج. وتفاقمت الأمور بسبب عدة إيماءات من جانب الفنانة.

شاكيرا مقابل والدة بيكيه

على وجه الخصوص ، كانت هناك مشاكل بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو ، والدة بيكيه.

تم الإبلاغ عن أن شاكيرا كانت تضع بانتظام أغنيتها الشهيرة ‘BZRP Music Sessions # 53′ بصوت عالٍ. لدرجة أن أهل بيكيه يمكنهم سماعها في الجوار.

شاكيرا تزيل ساحرة من شرفتها: عرض سلام لوالدة بيكيه؟

بعد ذلك ، شيدت المطربة الكولومبية سياجًا بين المنزلين، مما أدى إلى إغلاق الطرق التي كانت في السابق متاحة ومفتوحة.

- Advertisement -

في نفس الوقت الذي حدث فيه كل هذا ، أصبح مقطع فيديو من عام 2012 فيروسيًا مرة أخرى ، حيث انتقدت شاكيرا نصيحة أسلوب مونتسيرات برنابيو ، بعد أن اقترحت على شاكيرا أن تقص شعرها.

قالت شاكيرا في هذا الفيديو “حماتي ، لن أستمع إلى نصيحتك حول شكلي مرة أخرى!”.

شاكيرا وعائلتها

الأكثر إثارة للفضول في جميع النزاعات ، على الرغم من ذلك ، تضمنت دمية بحجم إنسان لساحرة سوداء تم وضعها على شرفة منزل شاكيرا. وهي تنظر مباشرة إلى أقاربها السابقين ، ويقال إن والدة بيكيه طلبت إزالتها.

شاكيرا تزيل دمية الساحرة السوداء

الآن ، أخيرًا ، يبدو أن شاكيرا قد أنزلت دمية الساحرة السوداء ، وأزالتها من الشرفة التي تطل على المنزل المجاور. بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

ليس من الواضح ما الذي يعنيه هذا ، لكن الكثيرين ينظرون إليه على أنه عرض سلام ، مع رغبة شاكيرا على الأقل في مسامحة أقاربها السابقين.  حتى لو كانت المسامحة لبيكيه نفسه لا تزال بعيدة بعض الوقت.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاكيرا توجه 7 رسائل جديدة لـ بيكيه في أغنيتها الجديدة مع كارول جي! (شاهد)

حياتنا

زوجة ميسي تفاجئ شاكيرا رغم العداء بينهما! (شاهد)

حياتنا

صاحب مطعم يطرد بيكيه وعشيقته تضامناً مع شاكيرا! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا وبيكيه وجهاً لوجه في الملعب من أجل طفلهما وما حدث غير متوقع!

حياتنا

صورة لكلارا شيا وشاكيرا معاً قبل الانفجار.. حقائق مثيرة تتكشف!

حياتنا

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تهدد بقتل صديقها السابق وتفضل أن تكون في السجن!.. ما القصة؟ (شاهد)

حياتنا

بيكيه يتحدث لأول مرة عن شاكيرا وكلارا شيا: “أنا مجرد دمية”! (فيديو)

حياتنا

مفاجأة.. شاكيرا قابلت كلارا شيا قبل علاقتها بـ”بيكيه” وأعطتها هذا اللقب المقرف والمهين!

حياتنا

محامي بيكيه يكشف خصوصيات الانفصال عن شاكيرا وحقيقة الصراع حول المال بينهما!

حياتنا

شاكيرا تستعد لتوجيه الضربة القاضية لـ بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا بخطوة غير متوقعة!ِ

حياتنا

عشيقة بيكيه الجديدة كلارا شيا أكثر جرأة منذ أن أصبحت مشهورة والدليل هذا الفيديو!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يمكن أن يتغير مزاج طفلك وكيف يمكن أن تتفطّن لذلك وتعالج الضرر؟

هالاند يُحطم رقم تاريخي فريد من نوعه مع مانشستر سيتي

التوقف عن التنفس في أثناء النوم: 4 أعراض رئيسية يجب أن تنبّهك

غضب كويتي عارم بعد فيديو صادم لشخص يجمع الفقع داخل مقبرة

خطة الصين لتزويد روسيا بمسيرات تغير معادلة حرب أوكرانيا.. ما علاقة الإمارات؟

لا يعرفها الكثير من الناس..طريقة فعالة لتنظيف السجاد من البقع والأوساخ

لديها إصدار خاص مزاياه ملهمة.. الصين لا تعرف تيك توك الذي نعرفه

ليس برشلونة ولا باريس.. أغويرو يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

كفّ عن قول كيف حالك؟.. هارفارد تكشف عن الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها على الشخص الآخر

إطلالة السيدة الجليلة في حفل تخرج دفعة الشرطة النسائية تبهر العمانيين وتفاعل واسع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC