سلطنة عمان.. منخفض جوي خلال الأسبوع المقبل والأرصاد تحذر

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وطن- كشفت هيئة الأرصاد الجوية العمانية، عن توقعاتها بتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي، ابتداءا من مساء، غد الإثنين إلى يوم الخميس المُقبل، أكدت أنه سيؤدي إلى تقلبات جوية وإمكانية هطول أمطار في المحافظات الشمالية.

منخفض جوي في سلطنة عمان

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بتاريخ 26 فبراير/شباط، إن “هناك توقعات بتأثر أجواء سلطنة عمان بإخدود من منخفض جوي ابتداءا من مساء غد، الإثنين، إلى يوم الخميس المُقبل، سيؤدي إلى تدفق السحب على المحافظات الشمالية”.

وتحدثت النشرة عن “فرص لهطول أمطار متفرقة وإمكانية نشاط السحب الركامية على جبال الحجر وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة”.

توقعات بتأثر أجواء سلطنة عمان بإخدود من منخفض جوي ابتداءً من مساء الغد الإثنين وحتى يوم الخميس pic.twitter.com/SMqtNmo4OE — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 26, 2023

بالنسبة لغدٍ الإثنين، توقعت هيئة الأرصاد في نشرتها المسائية، أن الجو سيكون من “صحو إلى غائم جزئيا على المحافظات الشمالية مع فرص أمطار متفرقة”.

وأشارت النشرة كذلك إلى “فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان”.

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ونوهت في ذات السياق إلى “احتمال تصاعد الغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية من محافظة ظفار“.

حالة الطقس ليوم الغد Weather Forecast for Tomorrow pic.twitter.com/OWLCGRXM2P — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 26, 2023

حالة البحر والرياح ليوم الغد الاثنين

حالة البحر والرياح ليوم، الغد الإثنين، الموافق للسابع والعشرين من فبراير/ شباط 2023، في أغلبها هادئة إلى متوسطة على مستوى بحر العرب، بحيث تمتد الرؤية على مدى ميل ونصف، فيما ستكون الرياح معتدلة مابين 10-15 عقدة.

بالنسبة لبحر عمان وسواحل مسندم، ستكون حالة البحر هادئة نسبيا، حيث تمتد الرؤية 1.25 ميل، بالتزامن مع رياح معتدلة في حدود 10 عقدة.

حالة البحر والرياح ليوم الغد Sea and wind bulletin for Tomorrow pic.twitter.com/BSdG6NkIHw — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 26, 2023

أخدود منخفض جوي يؤثر على أجواء السلطنة

من جانبها، اتسقت بيانات “طقس العرب“، وهو موقع عربي متخصص في الأرصاد الجوية، مع توقعات هيئة الأرصاد العمانية، وقال إن الطقس ابتداءا من مساء غد، الإثنين إلى يوم الخميس، المُقبل سيُشكل أخدود من منخفض جوي سيؤثر على السلطنة.

الطقس خلال سيكون “صحو إلى غائم جزئي و تكون الأجواء مائلة للحرارة نهاراً في أغلب المُحافظات و مُعتدلة فوق المُرتفعات الجبلية. أما ليلاً فتكون الأجواء مُعتدلة في أغلب المناطق و يُحتمل تشكل السُحب المُنخفضة و الضباب في آخر الليل و الصباح الباكر في أجزاء من مُحافظة الوسطى و ظفار و جنوب الشرقية.

#سلطنة_عُمان : أخدود من منخفض جوي يؤثر على السلطنة الأيام القادمة و يترافق بالأمطار في بعض المناطق

التفاصيل: https://t.co/BZxLCNa9ON pic.twitter.com/pjpDIq8vCy — طقس العرب – عُمان (@ArabiaWeatherOM) February 26, 2023

كما تتزايد المؤشرات لتعمق هذا الأخدود الجوي مع نهاية الأسبوع الحالي، مما يؤدي إلى تكاثر للسُحب على ارتفاعات مُختلفة على جبال الحجر و المناطق المُجاورة، و تترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد تُصحب بحدوث الرعد و نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لجريان الأودية و الشعاب في بعض المناطق.