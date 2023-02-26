الأحد, فبراير 26, 2023
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سلطنة عمان.. منخفض جوي خلال الأسبوع المقبل والأرصاد تحذر

توقعات هيئة الأرصاد العمانية أكدت أن الطقس ابتداءا من مساء غد الإثنين إلى يوم الخميس المُقبل سيُشكل أخدود من منخفض جوي سيؤثر على السلطنة

كتب فهمي الورغمي
منخفض جوي خلال الأسبوع watanserb.com
منخفض جوي خلال الأسبوع
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وطن- كشفت هيئة الأرصاد الجوية العمانية، عن توقعاتها بتأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي، ابتداءا من مساء، غد الإثنين إلى يوم الخميس المُقبل، أكدت أنه سيؤدي إلى تقلبات جوية وإمكانية هطول أمطار في المحافظات الشمالية.

منخفض جوي في سلطنة عمان

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بتاريخ 26 فبراير/شباط، إن “هناك توقعات بتأثر أجواء سلطنة عمان بإخدود من منخفض جوي ابتداءا من مساء غد، الإثنين، إلى يوم الخميس المُقبل، سيؤدي إلى تدفق السحب على المحافظات الشمالية”.

وتحدثت النشرة عن “فرص لهطول أمطار متفرقة وإمكانية نشاط السحب الركامية على جبال الحجر وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة”.

منخفض جوي في سلطنة عمان
منخفض جوي في سلطنة عمان

بالنسبة لغدٍ الإثنين، توقعت هيئة الأرصاد في نشرتها المسائية، أن الجو سيكون من “صحو إلى غائم جزئيا على المحافظات الشمالية مع فرص أمطار متفرقة”.

وأشارت النشرة كذلك إلى “فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان”.

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ونوهت في ذات السياق إلى “احتمال تصاعد الغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية من محافظة ظفار“.

حالة البحر والرياح ليوم الغد الاثنين

حالة البحر والرياح ليوم، الغد الإثنين، الموافق للسابع والعشرين من فبراير/ شباط 2023، في أغلبها هادئة إلى متوسطة على مستوى بحر العرب، بحيث تمتد الرؤية على مدى ميل ونصف، فيما ستكون الرياح معتدلة مابين 10-15 عقدة.

بالنسبة لبحر عمان وسواحل مسندم، ستكون حالة البحر هادئة نسبيا، حيث تمتد الرؤية 1.25 ميل، بالتزامن مع رياح معتدلة في حدود 10 عقدة.

أخدود منخفض جوي يؤثر على أجواء السلطنة

من جانبها، اتسقت بيانات “طقس العرب“، وهو موقع عربي متخصص في الأرصاد الجوية، مع توقعات هيئة الأرصاد العمانية، وقال إن الطقس ابتداءا من مساء غد، الإثنين إلى يوم الخميس، المُقبل سيُشكل أخدود من منخفض جوي سيؤثر على السلطنة.

الطقس خلال سيكون “صحو إلى غائم جزئي و تكون الأجواء مائلة للحرارة نهاراً في أغلب المُحافظات و مُعتدلة فوق المُرتفعات الجبلية. أما ليلاً فتكون الأجواء مُعتدلة في أغلب المناطق و يُحتمل تشكل السُحب المُنخفضة و الضباب في آخر الليل و الصباح الباكر في أجزاء من مُحافظة الوسطى و ظفار و جنوب الشرقية.

كما تتزايد المؤشرات لتعمق هذا الأخدود الجوي مع نهاية الأسبوع الحالي، مما يؤدي إلى تكاثر للسُحب على ارتفاعات مُختلفة على جبال الحجر و المناطق المُجاورة، و تترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد تُصحب بحدوث الرعد و نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لجريان الأودية و الشعاب في بعض المناطق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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