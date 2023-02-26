الأحد, فبراير 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدسبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر...
الهدهد

سبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر يونايتد

الشيخ القطري حمد بن جاسم، قدم مؤخرا عرضا بقيمة 4.5 مليار دولار للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المملوك لعائلة الجلايزر الأمريكية منذ 2005

كتب فهمي الورغمي
استحواذ جاسم بن حمد على مانشستر يونايتد watanserb.com
استحواذ جاسم بن حمد على مانشستر يونايتد
- Advertisement -

وطن- تسير مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو أفق غير معلوم، منذ أمس السبت، بعد توجه عائلة “غلايزر” الأمريكية المالكة للنادي، نحو رفض العرض القطري مُمثلا في الشيخ “جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني” الذي قدم 4.5 مليار دولار عرضا للاستحواذ على النادي.

لماذا يرفض مُلاك “المان يونايتد” بيع النادي؟’

صحيفة “فايننشال تايمز” قالت إن عائلة “غلايزر” الأمريكية المالكة للنادي، ستتجه نحو رفض العرضين المقدمين من الأمير القطري جاسم بن حمد آل ثاني ومن الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن العائلة الثرية التي أصبحت تثير غضب جمهور “الشياطين الحمر” بسبب سياساتها المالية، تعتقد أن العرضين القطري والبريطاني “لم يُلبيا تطلعات الملاك، وأن عليهما رفع عرضيهما لمناقشة قبول أحدهما”.

تفاصيل عرض الشيخ جاسم بن حمد للاستحواذ على مانشستر يونايتد
تفاصيل عرض الشيخ جاسم بن حمد للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عائلة “الغلايزر” ليست في عجلة من أمرها

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من ملاك النادي، قولهم إن العائلة الأمريكية، التي استحوذت على مايزيد عن 70 في المائة من أسهم قعلة “الشياطين الحمر” عام 2005 “ليست في عجلة من أمرها لبيع النادي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار البيع الذي اتخذته العائلة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، “قد لا يتم البت في العروض المقدمة من أجله قبل صيف العام الحالي، أي مع نهاية الموسم الكروي 2022-2023”.

في هذا السياق من الرفض المتواصل من عائلة الجلايزر، تقول الصحيفة، “سيعمل الملياردير جيم راكتيلف على بث دعاية شعبوية خلال الفترة المقبلة، لمحاولة استعطاف أنصار النادي، عبر اللعب على وتر الحفاظ على إرث مانشستر يونايتد، وعدم بيعه للأجانب”.

قيمة النادي في البورصة 3.8 مليار دولار

- Advertisement -

صحيفة “فايننشال تايمز” تقول إن “صافي العرض الذي قدمه الشيخ جاسم، نجل رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، يصل إلى 4.5 مليار دولار، علما بأن المبلغ الأساسي سيكون بحدود 6 مليارات.

إلا أنها نوهت في سياق متصل إلى “أن القيمة السوقية لمانشستر يونايتد هي حوالي 3.8 مليار دولار، فيما تبلغ ديون النادي 700 مليون دولار تقريبًا”.

في المقابل، ترغب عائلة “غلايزر” في أن يكون سعر بيع ملكية النادي بحدود 8 مليارات دولار، ما سيجعله النادي الكروي الأغلى على الإطلاق.

على صعيد آخر، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز“، أن الشيخ جاسم بن حمد، سيكون خلال الفترة المقبلة أمام تحدٍّ حقيقي لنفي ارتباطه بالصندوق الاستثماري المملوك للحكومة (جهاز قطر للاستثمار) والذي يملك باريس سان جيرمان، بقيادة ناصر الخليفي.

الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن الأمير القطري جاسم بن حمد، سيُحاول إثبات أن ملكيته لمانشستر يونايتد، لن تكون لها أي ارتباط بالخليفي، نظرا لأن هذا شرط لقبول البيع من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يمنع وجود ملكية مشتركة لناديين يتنافسان في المسابقات الأوروبية.

وهو تحدٍّ في الواقع، لا يواجه فقط جاسم بن حمد، بحسب “فايننشال تايمز”، حيث أنه ينطبق كذلك على راكتيلف الذي يملك حصة في نادي نيس الفرنسي.

جدير بالذكر أنه وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يحق لجهة واحدة امتلاك أكثر من نادٍ بالقارة العجوز.

المصدرصحيفة فايننشال تايمز، صحيفة نيويورك تايمز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
رياضة

برشلونة خارج البطولة.. تعرف على المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

رياضة

3 غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

تقارير

لماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

رياضة

من هو الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني الذي يرغب في شراء مانشستر يونايتد ؟!

رياضة

مبلغ ضخم.. تفاصيل العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد

الهدهد

بيان قطري رسمي يعلن التقدم لشراء مانشستر يونايتد.. هذا هو الشيخ الي تقدم بالعرض!

رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

الهدهد

رسميا.. قطر تستحوذ على مانشستر يونايتد وصحفي قطري يؤكد إتمام الصفقة

حياتنا

الشيخة موزا والدة أمير قطر تفجر مفاجأة حول عباءتها في اليوم الرياضي.. لن تصدق مما صُنعت!

الهدهد

غرامة وحبس وإبعاد.. قطر تعاقب رجال أعمال من جنسيات عربية بهذه التهمة

الهدهد

من قطر.. أبو إسحاق الحويني يدعو الله أن يموت واقفا لهذا السبب (فيديو مؤثر)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الوصول لجثته.. حل لغز جريمة الشيخ أحمد الرفاعي ومفاجأة بشأن الجناة

أول تعليق للسيسي على تسريب “بيع قناة السويس” المنسوب له (فيديو)

فستان مفتوح الصدر.. رهف الحربي وإطلالة جريئة بكأس السعوية للفروسية

فيديو عملية حوارة.. فلسطيني فجر رأس إسرائيليين من المسافة صفر

وول ستريت جورنال:تقرير استخباراتي سري يفجر مفاجأة بشأن نشأة كورونا

أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة عنه ومفاجأة عن احتمال إطاحة الجيش به (فيديو)

حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

سلطنة عمان.. منخفض جوي خلال الأسبوع المقبل والأرصاد تحذر

منها تحسين صحة القلب..تعرف على الفوائد الصحية التي يقدمها ماء جوز الهند

أخصائية تغذية تكشف عن 3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC