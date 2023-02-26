الإثنين, فبراير 27, 2023
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بيان من وزارة الخارجية الجزائرية عن مقتل مواطنين في السعودية بعد أسبوع على الحادثة

أقدم مواطن جزائري على قتل اثنين آخرين من ذات الجنسية خلال تواجدهم في مكة المكرمة لأداء العمرة

كتب خالد السعدي
جزائري يقتل اثنين في مكة watanserb.com
السلطات السعودية أعلنت القبض على الجزائري قاتل المعتمرين في مكة
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وطن– بعد مرور أسبوع على الحادثة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، بياناً بخصوص مقتل اثنين من مواطنيها على يد ثالث. وذلك في أثناء وجودهم في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأقدم شخص جزائري على قتل اثنين من مواطني بلاده خلال زيارتهم للسعودية لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، فيما أعلنت سلطات المملكة القبض على القاتل.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تتقدّم بتعازيها لأسرتي المعتمرين الجزائريين اللذين قُتلا في مكة المكرمة، مؤكّدةً متابعتها للقضية مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على ملابساتها، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية، أنه على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى مقتل معتمرين جزائريين اثنين بمكة المكرمة بتاريخ 20 فبرير الجاري، تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين.

وأوضح البيان أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع السفارة الجزائرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، حيثيات هذه القضية، من أجل الكشف عن تفاصيلها بالتعاون مع السلطات السعودية.

الديوان الوطني للحجّ والعمرة يؤكد هوية القتيلين

وكان الديوان الوطني للحجّ والعمرة قد أصدر يوم السبت، بياناً عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” حول حادثة ارتكاب المعتمر الجزائري جريمة القتل في حقّ المتعمرَين الجزائريين، بفندق في مكة المكرمة، أكد فيه هوية الضحيتين.

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قال الديوان في البيان، على إثر الحادثة الأليمة التي وقعت في مكة المكرمة، والتي راح ضحيتها معتمرين جزائريين، وهما قويدر بو عبد الله حسان، وقدور برادعي، يعلن الديوان أنه باشرَ فوراً، بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية العامة بجدة، ومع مسير وكالة السياحة والأسفار أنوار الصباح، كل الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع.

ويتابع الديوان الوطني للحج والعمرة والقنصلية الجزائرية العامة بجدة، ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين، وفق البيان.

الشرطة السعودية تقبض على القاتل

وكانت شرطة العاصمة المقدسة، قد قالت في بيان لها، إنّها ألقت القبض على زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق، والهرب من مسرح الجريمة، ما أدى إلى وفاتهما.

وأضاف البيان، أنه تم اعتقال المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووقعت جريمة القتل على خلفية شجار وقع بين المعتمرين الثلاثة بفندق سيريجي بمكة المكرمة، فيما تم توقيف القاتل، داخل الحرم من طرف مصالح الأمن السعودية.

زيادة أعداد المعتمرين في السعودية

ويتوافد المعتمرون من كل أنحاء العالم إلى السعودية، قاصدين زيارة الكعبة المشرفة لأداء مناسك العمرة.

وسجّلت السعودية زيادة ملحوظة في استقبال المعتمرين، حيث وصل عدد الوافدين إلى 4.9 مليون معتمر من جميع أنحاء العالم، في حين بلغ عدد المغادرين 4.3 مليون معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين في السعودية أكثر من 282 ألف معتمر، وهي إحصاءات صدرت عن وزارة الحج والعمرة قبل أيام.

ورُصدت بعض المشكلات التي واجهت المعتمرين بسبب الأعداد الكبيرة، وهي بطء عملية التسكين في الفنادق، إضافة إلى تلاعب بعض مندوبي التسكين في أيام الحجز، وعدم اختيار الشركة المؤهلة من بعض المعتمرين والمعتمد من قبل وزارة الأوقاف مما تعرض له من مشاكل في التسكين وتنقلات، بالإضافة إلى مشكلة الحافلات وصعوبة تنقل المعتمرين.

المصدرالشروق + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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