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التوقف عن التنفس في أثناء النوم: 4 أعراض رئيسية يجب أن تنبّهك

"يسبب هذا المرض التنفسي ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية..."

كتب معالي بن عمر
التوقف عن التنفس في أثناء النوم watanserb.com
التوقف عن التنفس في أثناء النوم
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وطن-غالبًا ما يصعب اكتشاف مشكلة توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم (OSAS)، وهو اضطراب يتجلى من خلال الانقطاعات المتكررة وغير المنضبطة للتنفس في أثناء الليل.

وفيما يلي استعرض موقع “سي نيوز” الفرنسي، عدة أعراض يمكن أن تَظهر في النهار والمساء، كما تساعد النائم أو شريكه في التنبه إليها:

الشخير الشديد

من بين أعراض توقف التنفس في أثناء النوم الشخير الشديد واليومي. وهذا الضجيج التنفسي الناجم عن اهتزاز أنسجة الحلق أثناء مرور الهواء والذي غالبًا ما يوقظ الأقارب، موجود في 95٪ من الحالات. لذلك فإن هذا الشخير المفرط يكون مصحوبًا بانقطاعات طفيفة في التنفس، وأحيانًا الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم مع الشعور بالاختناق أو ونوبات من اللهاث. وعادة ما يلاحظ من حولك هذه العلامات.

وإذا كان الشخص يعاني من أكثر من 30 انقطاعًا في الساعة من النوم؛ فهو انقطاع شديد، أما إذا كان بين 5 و 15 مرة؛ فهو انقطاع  خفيف، وفي حال كان بين 16 و 30 مرة؛ فهو انقطاع متوسط.

الشخير
الشخير

نعاس مفرط

وفق ترجمة “وطن“، فإن انقطاع النفس المتكرر والذي يستمر في المتوسط ​​من 10 إلى 30 ثانية، والذي يمكن تكراره مائة مرة في الليلة، يفسد جودة النوم ويسبب التعب والنعاس المفرط أثناء النهار. وينتج عن هذا حاجة مُفرطة، لا يمكن السيطرة عليها للنوم، والتي تحدث بشكل عام عندما يكون الشخص دون حراك (عند القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو حتى عند حضور اجتماع). يعاني هذا الأخير أيضًا من صعوبة في التركيز والتذكر، وعادة ما يعاني من الصداع. الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس في أثناء النوم، والتي تعتبر السمنة عامل الخطر الرئيسي بالنسبة لهم، ربما يعانون من صداع شديد، خاصة عند الاستيقاظ.

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اضطرابات المزاج

عواقب هذا الاضطراب الذي يصيب ما يقارب من 4٪ من السكان في فرنسا، ومعظمهم من الرجال فوق سن الأربعين، تؤدي أيضًا إلى تقلبات مزاجية. يتخلل النوم العديد من نوبات الاستيقاظ القصيرة، حيث يتفاعل الدماغ مع نقص الأكسجين ويستيقظ الشخص لاستئناف التنفس. ناهيك بأن مرضى انقطاع التنفس، غالبًا ما يكونون عصبيين خلال النهار. وقد يعانون أيضًا من الحزن وقلة الحافز والمعاناة من الاكتئاب.

اضطرابات المزاج تؤدي إلى انقطاع التنفس في أثناء النوم
اضطرابات المزاج تؤدي إلى انقطاع التنفس في أثناء النوم

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انخفاض الرغبة الجنسية

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أخيرًا، يمكن أن يسبب هذا المرض التنفسي ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية. ولسبب وجيه. فعند البشر يزداد معدل إفراز هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة، خاصة خلال مراحل النوم العميق. ومع ذلك، فإن هذه الحالة تعطل دورات النوم ونوعيته في ذات الوقت، وبالتالي لا يستطيع الجسم إفراز هذا الهرمون بكميات كافية.

كما يسبب المرض ضعف الانتصاب عند الرجال وجفاف المهبل لدى النساء. ثم على المدى الطويل، يمكن أن تؤثر متلازمة التوقف عن التنفس في أثناء النوم، على نظام القلب والأوعية الدموية، ويعزز ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، ناهيك بأنه يسبب اضطرابات على مستوى ضربات القلب. هذا هو السبب في أنه من الضروري استشارة أخصائي بمجرد ظهور هذه العلامات.

ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية
ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية
المصدرسي نيوز-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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