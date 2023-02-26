التوقف عن التنفس في أثناء النوم: 4 أعراض رئيسية يجب أن تنبّهك

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وطن-غالبًا ما يصعب اكتشاف مشكلة توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم (OSAS)، وهو اضطراب يتجلى من خلال الانقطاعات المتكررة وغير المنضبطة للتنفس في أثناء الليل.

وفيما يلي استعرض موقع “سي نيوز” الفرنسي، عدة أعراض يمكن أن تَظهر في النهار والمساء، كما تساعد النائم أو شريكه في التنبه إليها:

الشخير الشديد

من بين أعراض توقف التنفس في أثناء النوم الشخير الشديد واليومي. وهذا الضجيج التنفسي الناجم عن اهتزاز أنسجة الحلق أثناء مرور الهواء والذي غالبًا ما يوقظ الأقارب، موجود في 95٪ من الحالات. لذلك فإن هذا الشخير المفرط يكون مصحوبًا بانقطاعات طفيفة في التنفس، وأحيانًا الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم مع الشعور بالاختناق أو ونوبات من اللهاث. وعادة ما يلاحظ من حولك هذه العلامات.

وإذا كان الشخص يعاني من أكثر من 30 انقطاعًا في الساعة من النوم؛ فهو انقطاع شديد، أما إذا كان بين 5 و 15 مرة؛ فهو انقطاع خفيف، وفي حال كان بين 16 و 30 مرة؛ فهو انقطاع متوسط.

نعاس مفرط

وفق ترجمة “وطن“، فإن انقطاع النفس المتكرر والذي يستمر في المتوسط ​​من 10 إلى 30 ثانية، والذي يمكن تكراره مائة مرة في الليلة، يفسد جودة النوم ويسبب التعب والنعاس المفرط أثناء النهار. وينتج عن هذا حاجة مُفرطة، لا يمكن السيطرة عليها للنوم، والتي تحدث بشكل عام عندما يكون الشخص دون حراك (عند القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو حتى عند حضور اجتماع). يعاني هذا الأخير أيضًا من صعوبة في التركيز والتذكر، وعادة ما يعاني من الصداع. الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس في أثناء النوم، والتي تعتبر السمنة عامل الخطر الرئيسي بالنسبة لهم، ربما يعانون من صداع شديد، خاصة عند الاستيقاظ.

اضطرابات المزاج

عواقب هذا الاضطراب الذي يصيب ما يقارب من 4٪ من السكان في فرنسا، ومعظمهم من الرجال فوق سن الأربعين، تؤدي أيضًا إلى تقلبات مزاجية. يتخلل النوم العديد من نوبات الاستيقاظ القصيرة، حيث يتفاعل الدماغ مع نقص الأكسجين ويستيقظ الشخص لاستئناف التنفس. ناهيك بأن مرضى انقطاع التنفس، غالبًا ما يكونون عصبيين خلال النهار. وقد يعانون أيضًا من الحزن وقلة الحافز والمعاناة من الاكتئاب.

انخفاض الرغبة الجنسية

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أخيرًا، يمكن أن يسبب هذا المرض التنفسي ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية. ولسبب وجيه. فعند البشر يزداد معدل إفراز هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة، خاصة خلال مراحل النوم العميق. ومع ذلك، فإن هذه الحالة تعطل دورات النوم ونوعيته في ذات الوقت، وبالتالي لا يستطيع الجسم إفراز هذا الهرمون بكميات كافية.

كما يسبب المرض ضعف الانتصاب عند الرجال وجفاف المهبل لدى النساء. ثم على المدى الطويل، يمكن أن تؤثر متلازمة التوقف عن التنفس في أثناء النوم، على نظام القلب والأوعية الدموية، ويعزز ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، ناهيك بأنه يسبب اضطرابات على مستوى ضربات القلب. هذا هو السبب في أنه من الضروري استشارة أخصائي بمجرد ظهور هذه العلامات.