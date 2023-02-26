أرسنال يُحافظ على الصدارة مؤقتاً.. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

- Advertisement -

وطن- لا يزال فريق أرسنال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي مع نهاية الجولة الـ25.

وكان الفريق المتصدر أرسنال (المدفعجية)، قد حقق الفوز الشاق على منافسه ليستر سيتي (الثعالب)، بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي.

✅ Back-to-back away wins 📺 Watch the best of the action from our victory over Leicester City 👇 pic.twitter.com/GQhxqXCTKL — Arsenal (@Arsenal) February 25, 2023

أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي من الجولة الـ25

واكتسح فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، منافسه بورنموث برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، فيما تعثر ليفربول (الريدز) أمام كريستيال بالاس بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

استمتع بملخص فوزنا برباعية على بورنموث بأهداف هالاند وألفاريز وفودين 👊#السيتي pic.twitter.com/dcF9mP9EFE — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 25, 2023

كما ستختتم منافسات الجولة الـ25، بمواجهة توتنهام أمام تشيلسي، الأحد، على ملعب (توتنهام هوتسيبير).

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

- Advertisement -

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع نهاية الجولة الـ25، على النحو الآتي:

(1) أرسنال 57 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 55 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 49 نقطة.

(4) توتنهام 42 نقطة.

(5) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(6) فولهام 39 نقطة.

(7) ليفربول 36 نقطة.

(8) برايتون 35 نقطة.

(9) برينتفورد 35 نقطة.

(10) تشيلسي 31 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وجاء أبرز نتائج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، مع نهاية الجولة الـ25، فيما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 27 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

(3) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 14 هدفاً.

(4) إيفان توني (برينتفورد) 14 هدفاً.

(5) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

وستنطلق منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، السبت، بمواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، كما ستختتم المواجهات بمباراة برينتفورد وفولهام منتصف الأسبوع القادم.