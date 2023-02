أرسنال يُحافظ على الصدارة مؤقتاً.. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

- Advertisement -

وطن- لا يزال فريق أرسنال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي مع نهاية الجولة الـ25.

وكان الفريق المتصدر أرسنال (المدفعجية)، قد حقق الفوز الشاق على منافسه ليستر سيتي (الثعالب)، بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي.

✅ Back-to-back away wins

📺 Watch the best of the action from our victory over Leicester City 👇 pic.twitter.com/GQhxqXCTKL

— Arsenal (@Arsenal) February 25, 2023