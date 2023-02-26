الأحد, فبراير 26, 2023
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رياضة

أرسنال يُحافظ على الصدارة مؤقتاً.. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

أرسنال يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين
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وطن- لا يزال فريق أرسنال يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي مع نهاية الجولة الـ25.

وكان الفريق المتصدر أرسنال (المدفعجية)، قد حقق الفوز الشاق على منافسه ليستر سيتي (الثعالب)، بهدف نظيف دون مقابل، جاء من توقيع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي من الجولة الـ25

واكتسح فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، منافسه بورنموث برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، فيما تعثر ليفربول (الريدز) أمام كريستيال بالاس بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

كما ستختتم منافسات الجولة الـ25، بمواجهة توتنهام أمام تشيلسي، الأحد، على ملعب (توتنهام هوتسيبير).

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

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ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع نهاية الجولة الـ25، على النحو الآتي:

(1) أرسنال 57 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 55 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 49 نقطة.

(4) توتنهام 42 نقطة.

(5) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

مباراة أرسنال وليستر سيتي
مباراة أرسنال وليستر سيتي

(6) فولهام 39 نقطة.

(7) ليفربول 36 نقطة.

(8) برايتون 35 نقطة.

(9) برينتفورد 35 نقطة.

(10) تشيلسي 31 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وجاء أبرز نتائج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، مع نهاية الجولة الـ25، فيما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 27 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

(3) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 14 هدفاً.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

(4) إيفان توني (برينتفورد) 14 هدفاً.

(5) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

وستنطلق منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، السبت، بمواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، كما ستختتم المواجهات بمباراة برينتفورد وفولهام منتصف الأسبوع القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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