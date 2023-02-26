الأحد, فبراير 26, 2023
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أخصائية تغذية تكشف عن 3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك!

من بينها العسل

كتب ايمان الباجي
أخصائية تغذية تكشف عن 3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك! watanserb.com
3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك!
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وطن- شاركت أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب “The Science of Nutrition” (علم التغذية)، ريانون لامبرت، بعض الأطعمة التى يجب تجنب إطعامها للأطفال الصغار.

في حديثها مع صحيفة ذا صن البريطانية، ذكرت ريانون بعض الأطعمة والمغذيات التي يجب على الآباء تجنب إعطائها لأطفالهم إذا كانوا دون سن الخامسة.

الأطعمة المالحة

للأطفال الذين تترواح أعمارهم بين سنة و3 سنوات، قالت لامبرت إن هذه الفئة العمرية يجب أن لا تستهلك أكثر من 2 جرام من الملح في اليوم.

تقول لامبرت في هذا السياق:”لا يوجد سبب لإضافة الملح إلى النظام الغذائي لطفلك ما لم ينصحك أخصائي الرعاية الصحية بذلك.”

يجب تجنب إطعام الأطعمة المالحة للأطفال

الأطعمة الغنية بالسكر المضاف

كما حثت لامبرت الآباء على تجنب السكر المضاف على الأطعمة، والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

وقالت:”التزم بإعطاء إبنك السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه الطازجة / المجمدة والزبادي.”

الدهون المشبعة

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قالت لامبرت:”حاول تجنب إعطاء طفلك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والملح والسكر، للمساعدة في تقليل تناول الدهون المشبعة إلى الحد الأدنى.”

وأضافت:”بعض الأمثلة على الأطعمة التي قد تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة تشمل الزبدة وبعض أنواع الجبن مثل جبنة الشيدر ومنتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق أو الفطائر والبسكويت والكعك ورقائق البطاطس والمعجنات.”

ما هي الأطعمة الأخرى التي يجب تجنب تقديمها للطفل؟

العسل

قالت ريانون إنه لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، لأنه يمكن أن يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان عند الأطفال.

الفواكه المجففة

لا ينبغي للأطفال دون سن الخامسة تناول وجبات خفيفة من الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش المجفف إلا إذا تم تناولها كجزء من الوجبة، حسب ما قالته ريانون.

مثل العسل، الكثير من هذه الأطعمة يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

الجبن المصنوع من الحليب المبستر

قالت ريانون إن هذا النوع من الجبن يمكن أن يجعل طفلك مريضًا للغاية، ومعرض لخطر الإصابة ببكتيريا الليستيريا.

يمكن أن يسبب العسل تسوس الأسنان

يحتاج الأطفال دون سن الثانية إلى الكثير من الطاقة من الدهون، لذلك يوصى بتناول الأطعمة كاملة الدسم.

ماذا يجب أن يأكل الأطفال الصغار؟

قالت ريانون إنه يجب على الأطفال الصغار أن يحصلوا على ثلاث وجبات متوازنة في اليوم بالإضافة إلى وجبات خفيفة منتظمة، مثل الفواكه أو الخضار مع زبدة الجوز أو كعك الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.

ونصحت بأن الوجبات الخفيفة يجب أن تتكون من الفواكه أو الخضار مع زبدة المكسرات أو كعك الشوفان الكامل.

وتضيف كذلك أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربعة سنوات يجب أن يتناولوا مكملًا يوميًا يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين د.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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