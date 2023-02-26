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آيفون 15.. شركة آبل تعلن عن مميزات هاتفها الجديد المُنتظر في 2023

تشير الشائعات إلى أن هواتف آيفون 15 برو ستتمتع بميزات حصرية أكثر من المعتاد

كتب ايمان الباجي
آيفون 15.. شركة آبل تعلن عن مميزات هاتفها الجديد المُنتظر في 2023 watanserb.com
آيفون 15
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وطنمن المتوقّع أن تعلن شركة آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 في سبتمبر كالمعتاد.

حتى الآن، تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 15 “برو” ستحتوي على ما لا يقل عن ثماني ميزات حصرية لن تكون متاحة على أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسية، حسب ما كشفه موقع “macrumorsالمتخصص بنشر أحدث التسريبات المرتبطة بأجهزة شركة “أبل“.

شريحة A17

من المتوقع أن يتم تجهيز طرازات iPhone 15 Pro بشريحة Apple A17 Bionic المصنعة باستخدام تقنية TSMC 3nm، مما يوفّر تحسينات مستمرة في الأداء والكفاءة.

وأشار تقرير سابق من صحيفة (نيكي آسيان ريفيو) Nikkei Asian Review، إلى أن عام 2023 قد يكون العام الثاني على التوالي الذي تقوم فيه آبل بتضمين أحدث شرائحها فقط في طرز Pro الأكثر تميزاََ من تشكيلة هواتف آيفون.

إطارات من التيتانيوم

مثل Apple Watch Ultra، فإن الإطار على طرازات iPhone 15 Pro سيكون مصنوعًا من مادة التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، وفقًا لأحدث المعلومات التي شاركها مارك جورمان من Bloomberg.

الإطار على طرازات iPhone 15 Pro سيكون مصنوعًا من مادة التيتانيوم

حواف أرق حول الشاشة

على غرار طرازات Apple Watch الحديثة، سيحتوي iPhone 15 Pro على حواف منحنية رفيعة للغاية حول الشاشة، وفقاً لما ذكره حساب ShrimpApplePro.

منفذ USB-C 

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ستتميز طرازات iPhone 15 Pro بمنفذ USB-C مع دعم USB 3.2 أو Thunderbolt 3 على الأقل، وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، ما قد يؤدي إلى تمتع الأجهزة بسرعات نقل بيانات أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بأجهزة iPhone المتوافرة بكابل Lightning.

وقد يظل منفذ USB-C في طرز iPhone 15 القياسية مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 وكابل Lightning.

تقنية WiFi 6E

كشفت تسريبات جاءت من شركة آبل، عن دعم إصدارات iPhone 15 Pro فقط من السلسلة القادمة بتقنية Wi-Fi 6E.

زيادة ذاكرة الوصول العشوائي

سيتم تجهيز طرازات iPhone 15 Pro، بذاكرة وصول عشوائي «RAM»، أكبر تبلغ 8 جيجابايت، وفقًا لشركة الأبحاث التايوانية TrendForce، بينما من المرجح أن تستمر الإصدارات الحالية في الحصول على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما هو الحال حاليًا.

ستتميز طرازات iPhone 15 Pro، بأزرار الصوت والطاقة الصلبة

ويمكن أن تسمح ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية لتطبيقات مثل Safari، بالحفاظ على المزيد من المحتوى نشطًا في الخلفية، ما يمنع التطبيق من إعادة تحميل المحتوى عند إعادة فتحه.

أزرار الحالة الصلبة

ستتميز طرازات iPhone 15 Pro، بأزرار الصوت والطاقة الصلبة، إذ من المتوقع أن يتم تجهيزها بمحركين إضافيين Taptic يوفران ردود فعل لمسية، لمحاكاة الشعور بالضغط على الأزرار دون تحريكها جسديًا، على غرار زر Home، في أحدث أجهزة iPhone SE، أو لوحة التتبع على أحدث أجهزة MacBooks.

زيادة التكبير البصري لـ iPhone 15 Pro Max

من المتوقع أن يحتوي iPhone 15 Pro Max على عدسة تليفوتوغرافي بيريسكوب، وقد يؤدي ذلك إلى حصول الجهاز على تقريب بصري نحو 10x على الأقل، مقارنة بـ3x المتاح في أحدث طرازات iPhone 14 Pro.

ومع بقاء عدة أشهر على إعلانها عن سلسلة iPhone 15، من المحتمل أن تنشر آبل ميزات إضافية في الأشهر القادمة.
المصدرموقع "macrumors"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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