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من هو سليمان وهدان؟.. أول تعليق لرئيس نادي الزمالك الجديد ومفاجأة

النائب المصري سليمان وهدان بات رئيس نادي الزمالك خلفا لمرتضى منصور الذي صدر حكما بحسبه في قضية رفعها ضده محمود الخطيب

بواسطة
باسل النجار
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سليمان وهدان watanserb.com
سليمان وهدان
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وطن- أفادت عدة وسائل إعلام مصرية بأن النائب المصري سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بات هو الرئيس الجديد للنادي المصري خلفا للمستشار مرتضى منصور، بعد حبسه اليوم بحكم قضائي بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

سليمان وهدان رئيسا لنادي الزمالك

وكانت محكمة النقض في مصر قررت، السبت، رفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، وأيّدت حبسه شهرًا في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وفي أول تعليق له بعد توليه منصب رئيس نادي الزمالك، قال سليمان وهدان لصحيفة “المصري اليوم”، مؤكدا توليه رئاسة النادي، إن حبس المستشار مرتضى منصور، يقضي بعزله من رئاسة مجلس إدارة الزمالك وفقا للوائح الداخلية.

وأضاف الرئيس الجديد لنادي الزمالك: “كُلفت من قبل أعضاء مجلس الإدارة، بالقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة”.

ويشار إلى أنه بالرجوع للائحة نادي الزمالك الصادرة عام 2018 (حال استمرار تطبيقها) أو اللائحة الاسترشادية، فإنه يتم إيقاف المسؤول في مجلس الإدارة بسبب صدور حكم قضائي نهائي مقيد للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضي بشهر إفلاسه أو فقد شروط الترشح لمجلس الإدارة.

ومساء، السبت، اجتمع مجلس إدارة الزمالك وقرر تطبيق اللائحة بتكليف سليمان وهدان رئيسا للنادي.

اقتراب سليمان وهدان من رئاسة نادي الزمالك
اقتراب سليمان وهدان من رئاسة نادي الزمالك

وتسود حالة من الغموض وتدور العديد من التساؤلات بشأن مصير بعض الأمور التي تخص نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي برفض الطعن على الحكم الصادر ضده بحبسه في قضية سب وقذف ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وفي مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي” عبر برنامجه (الحكاية)، صرح الناقد الرياضي محمد خيري، بأن مجلس إدارة الزمالك بلغ إنه فوض سليمان وهدان برئاسة النادي وهدد بالاستقالة الجماعية في حالة شطب مرتضى.

فيما ذكرت الصحفية الرياضية المصرية سارة عبدالباقي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن علاء مقلد وخالد لطيف، رفضوا فكرة تولي رئاسة مجلس الإدارة بشكل مؤقت.

مضيفة أنه بناء على هذا تم اختيار سليمان وهدان للمهمة وتولي ورئاسة نادي الزمالك.

في قضية سب الخطيب.. حكم نهائي بحبس مرتضى منصور
في قضية سب الخطيب.. حكم نهائي بحبس مرتضى منصور

المستشار القانوني للزمالك يفجر مفاجأة

وحسب المادة 24 من لائحة نادي الزمالك، فإنه في حالة غياب رئيس النادي يرأس الجمعية العمومية نائبه، أو أمين الصندوق أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وفقا للترتيب المشار إليه.

محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، فجر مفاجأة عبر صفحته في موقع فيسبوك، حيث أعلن أن مرتضى منصور، سيظل رئيسا للزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية.

وقال بحسب ما رصدت (وطن): “بمنتهى الهدوء المستشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية”.

وأضاف العسال: “النادي يعمل بشكل طبيعي وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى لتكملة مسيرة الإنجازات.”

واختتم المستشار القانوني للزمالك منشوره بالقول:”وأقول للجماهير المصرية لا تستمعوا للأكاذيب ومروجي الشائعات والفتن”.

من هو سليمان وهدان رئيس الزمالك الجديد؟

سليمان وهدان عمارة، من مواليد محافظة الإسماعيلية في مصر، هو عضو مجلس النواب المصري، ونائب رئيس الاتحاد البرلماني العربي منذ 2015.

ويشغل “وهدان” عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، وتولى اليوم منصب رئيس النادي خلفا لمرتضى منصور بعد قرار حبسه في القضية المتنازع عليها مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وهو نائب رئيس كلا من الاتحاد البرلماني الإفريقي منذ 2015، والمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، وحزب الوفد، ووكيل مجلس النواب المصري.

ومعروف أيضا أن سليمان وهدان، هو مالك مؤسسة “وهدان” لتجارة السيارات والاستيراد والتصدير.

كما شغل وهدان، منصب مساعد رئيس حزب الوفد، ومسؤول شؤون الحزب ذاته للقبائل العربية.

مصدرصحيفة المصري اليوم، قناة إم بي سي، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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