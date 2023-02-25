مفاجآت مدوية في اعترافات لص مصري أراد غسل ذنوبه بسرقة أموال لشراء لحوم وتوزيعها على الفقراء

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وطن– أثير تفاعل كبير إزاء جريمة سرقة وُصفت بأنها من بين أكثر الجرائم غرابة، بعدما أقدم لص على سرقة مبلغ مالي ضخم واشترى لحوما “عبارة عن عجلين” لتوزيعها على الفقراء.

القصة بدأت بتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنزلة، بورود بلاغ من حافظ محمد فرحات، صاحب محل سوبر ماركت، باكتشافه سرقة مبلغ 112 ألف جنيه، وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق أثناء ارتكاب الواقعة.

يأتي هذا فيما نجح فريق البحث في الكشف عن هوية المتهم، وتبيّن أنه يُدعى “محمد. ك”، ويبلغ من العمر 41 عامًا، مسجل سرقات، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة في محضر الشرطة.

الأمن يضبط شخصًا رصدته كاميرات المراقبة أثناء سرقة 112 ألف جنيه من أحد المحلات ليتضح من التحقيق شراءه عجلًا وتوزيعه مع الأرز على أهالي قريته بالمجان في المنزلة بالدقهلية متعهدًا بالسداد عند إخلاء سبيله pic.twitter.com/cvcSPGaK4M — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 24, 2023

اعترافات المتهم بجريمة السرقة

وخلال اعترافاته فجّر المتهم مفاجأة، حيث قال إنه لص بالفعل لكنه يرغب في التوبة والتكفير عن ذنوبه، فأقدم على السرقة لآخر مرة واشترى بالمبلغ عجلين وكمية من الأرز والبطاطس لتوزيعها على أهالي قريته مجانًا.

وقال في اعترافاته أمام جهات التحقيق: “كنت عاوز أغسل ذنوبي، ولما أخرج من السجن هرد الفلوس لصاحبها”، كما نقل موقع الدستور.

ربنا يسترها الايام الجاية 🤲 الواقعتين دول👇 ورا بعض فى اقل من ٤٨ ساعة : ** سرقة مليون ونص من مكتب بريد ..

** سرقة ١١٢ الف جنية .. pic.twitter.com/4tPV1nvylS — احمد الزملكاوى (@qz_bst) February 24, 2023

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مالك السوبر ماركت يروي تفاصيل السرقة

من جهته، قال مالك السوبر ماركت “المسروق”، إن المتهم دخل محلا مجاور لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتها، وبعد أن انتهى لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين، ففكر في دخول محله.

وأضاف: “بالفعل تمكن من الدخول، وبدأ يبعثر في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها”

وناشد صاحب المحل كل من أخذ من اللحوم مجانًا أن يرد قيمة ما أخذه لأن هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله وتجارته.

وتابع: “قابلت المتهم في النيابة فوجدته يعتقد أنه فعل ثوابًا كبيرًا بما فعله من توزيع لحوم على المحتاجين وقال لي: (أنا باغسل ذنوبي، وفعلت عمل خير، ولما أخرج من السجن هاردلك فلوسك)”.

جرائم سرقة تغزو القاهرة

في شأن آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مسجلين خطر لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة بالقاهرة، في توقيت متزامن.

وتم ضبط شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “الخطف” بإستخدام دراجة نارية ” بدون لوحات معدنية” ملك وقيادة أحدهما، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

كما تم ضبط في القاهرة وبحوزته 3 هواتف محمولة وحافظة نقود تحتوى على مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية “مجهولة المصدر”.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “المغافلة، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب .

وجرى ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية في القاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب”النشل”.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 4 حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها بمسكنهما.