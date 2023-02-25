فيديو للاحتفال باليوم الوطني الكويتي يثير غضبا عارما.. ما القصة؟

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وطن– انتشر مقطع فيديو، أثار ضجة في دولة الكويت، بعدما أظهر احتفالاً صادماً بالعيد الوطني الكويتي الذي تحتفل به البلاد، اليوم السبت.

ونشرت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو يُظهر عدداً من الأطفال وهم يرشقون سيارات المارة وسياراتهم بالمياه.

وعلى الرغم من أن المشهد كان يعبّر عن احتفال للأطفال الذين كان يرافق بعضهم أولياء أمورهم، فإنه أثار حالة من الغضب والاستياء.

شارك برأيك :

• هل هذه الطريقة تصلح للاحتفال بالأعياد الوطنية .#العيد_الوطني_الكويتي pic.twitter.com/1s8zoOtRgj — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 24, 2023

غضب واسع من مشهد الاحتفال

وعلى موقع “تويتر”، أثار هذا المقطع تفاعلاً بين النشطاء الكويتيين الذين انتقدوا هذه الحادثة، وتساءلوا عن دور السلطات المعنية.

فقال ناشط: “وين دور الداخلية”.

وين دور الداخلية — Caffe Latte (@caffelattelady) February 24, 2023

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وكتب آخر: “فيه شعوب تتمنى المياه والكويتيين يلعبون فيه باحتفالاتهم.. ودي افهم شلون نقول نحب الكويت، واحنا نهدر مياهها؟”.

فيه شعوب تتمنى الماي، والكويتيين يلعبون فيه باحتفالاتهم😃 ودي افهم شلون نقول نحب الكويت، واحنا نهدر مياهها؟ — ديناري كويتي | 2025⏳ (@strong_dinar) February 24, 2023

وذكرت نورة: “هذي مسخره مو احتفال”.

هذي مسخره مو احتفال!! — ‏نوره الكندري (@noosa_alkandari) February 24, 2023

وغرد حمود: “اصلاً الواجب ان نستذكر نعمة الكويت وشيوخها ال الصباح ونعمة الامن والامان والدعاء للكويت والدعاء لاولياء امورنا وان يكفينا شر الفواجع والكوراث والفقر والمرض والشكر والحمدلله سبحانه”.

اصلاً الواجب ان نستذكر نعمة الكويت وشيوخها ال الصباح ونعمة الامن والامان والدعاء للكويت والدعاء لاولياء امورنا وان يكفينا شر الفواجع والكوراث والفقر والمرض والشكر والحمدلله سبحانه — أ. حمود ظاهر العنزي (@hamod_alanizy) February 24, 2023

وكتبت ناشطة: “لاعلاقة لها بالاعياد الوطنية لامن قريب ولامن بعيد.. لكن من أمن العقوبة اساء الأدب.. لو سئل الأطفال لماذا تفعلون ذلك لقالوا لم يمنعنا أحد !!!! فظنوا أنهم على حق وربطوا ذلك بالاحتفال وهكذا تربوا”.

لاعلاقة لها بالاعياد الوطنية لامن قريب ولامن بعيد . لكن من أمن العقوبة اساء الأدب . لو سئل الأطفال لماذا تفعلون ذلك لقالوا لم يمنعنا أحد !!!! فظنوا أنهم على حق وربطوا ذلك بالاحتفال وهكذا تربوا !!!! — M. Al-Hamad (@M_AAlhamad) February 24, 2023

احتفالات الكويت باليوم الوطني

ويحتفل الكويتيون، اليوم السبت، باليوم الوطني للبلاد، وهو يوم ذكرى استقلال الكويت عن بريطانيا العظمى، والذي تم إعلانه عام 1962م في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، الحاكم رقم 11 في الكويت.

وأعلنت دولة الكويت استقلالها رسميًا عن المملكة المتحدة، بتاريخ 19 يونيو 1961، وعلى الرغم من احتفال الكويتيين بين عام 1962 م وحتى عام 1964م بالعيد الوطني بتاريخ 19 يونيو.

إلا أن المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 18 مايو عام 1964، قام بدمج عيد الاستقلال عن بريطانيا بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح على عرش الكويت، والذي تم بتاريخ 25 فبراير 1950 لتكون المناسبة تحت اسم واحد عُرفت باسم “العيد الوطني الكويتي”.

وتم دمج المناسبتين بهدف إتاحة الفرصة للكويتيين للاحتفال بالعيد الوطني بعيدًا عن حرارة الصيف العالية في شهر يونيو، التي كانت تعيق تنظيم الاحتفالات.

فعاليات الكويتيين في اليوم الوطني للبلاد

ويحرص الكويتيون، على تنظيم عدد من الفعاليات في هذه المناسبة، منها رفع العلم الكويتي في مراكز الساحات، وعلى جدران الأبنية والمجمعات، وتزيين الشوارع وأعمدة الكهرباء بقصاصات الزينة والأعلام والأضواء، وتنظيم الاحتفالات الرسمية والشعبية الغنائية والشعرية، إحياءً للمناسبة.

وتشمل الفعاليات أيضاً، تنظيم عروض عسكرية بمشاركة وحدات من الجيش الكويتي وقوى الداخلية والأمن، وعقد الندوات والمجالس وتنظيم البرامج للتذكير بالمناسبة التاريخية.