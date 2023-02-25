السبت, فبراير 25, 2023
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فيديو للاحتفال باليوم الوطني الكويتي يثير غضبا عارما.. ما القصة؟

الكويت تحتفل اليوم بذكرى الاستقلال عن بريطانيا

كتب خالد السعدي
الاحتفال باليوم الوطني الكويتي watanserb.com
الاحتفال باليوم الوطني الكويتي
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وطن– انتشر مقطع فيديو، أثار ضجة في دولة الكويت، بعدما أظهر احتفالاً صادماً بالعيد الوطني الكويتي الذي تحتفل به البلاد، اليوم السبت.

ونشرت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو يُظهر عدداً من الأطفال وهم يرشقون سيارات المارة وسياراتهم بالمياه.

وعلى الرغم من أن المشهد كان يعبّر عن احتفال للأطفال الذين كان يرافق بعضهم أولياء أمورهم، فإنه أثار حالة من الغضب والاستياء.

غضب واسع من مشهد الاحتفال

وعلى موقع “تويتر”، أثار هذا المقطع تفاعلاً بين النشطاء الكويتيين الذين انتقدوا هذه الحادثة، وتساءلوا عن دور السلطات المعنية.

فقال ناشط: “وين دور الداخلية”.

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وكتب آخر: “فيه شعوب تتمنى المياه والكويتيين يلعبون فيه باحتفالاتهم.. ودي افهم شلون نقول نحب الكويت، واحنا نهدر مياهها؟”.

وذكرت نورة: “هذي مسخره مو احتفال”.

وغرد حمود: “اصلاً الواجب ان نستذكر نعمة الكويت وشيوخها ال الصباح ونعمة الامن والامان والدعاء للكويت والدعاء لاولياء امورنا وان يكفينا شر الفواجع والكوراث والفقر والمرض والشكر والحمدلله سبحانه”.

وكتبت ناشطة: “لاعلاقة لها بالاعياد الوطنية لامن قريب ولامن بعيد.. لكن من أمن العقوبة اساء الأدب.. لو سئل الأطفال لماذا تفعلون ذلك لقالوا لم يمنعنا أحد !!!! فظنوا أنهم على حق وربطوا ذلك بالاحتفال وهكذا تربوا”.

احتفالات الكويت باليوم الوطني

ويحتفل الكويتيون، اليوم السبت، باليوم الوطني للبلاد، وهو يوم ذكرى استقلال الكويت عن بريطانيا العظمى، والذي تم إعلانه عام 1962م في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، الحاكم رقم 11 في الكويت.

وأعلنت دولة الكويت استقلالها رسميًا عن المملكة المتحدة، بتاريخ 19 يونيو 1961، وعلى الرغم من احتفال الكويتيين بين عام 1962 م وحتى عام 1964م بالعيد الوطني بتاريخ 19 يونيو.

إلا أن المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 18 مايو عام 1964، قام بدمج عيد الاستقلال عن بريطانيا بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح على عرش الكويت، والذي تم بتاريخ 25 فبراير 1950 لتكون المناسبة تحت اسم واحد عُرفت باسم “العيد الوطني الكويتي”.

وتم دمج المناسبتين بهدف إتاحة الفرصة للكويتيين للاحتفال بالعيد الوطني بعيدًا عن حرارة الصيف العالية في شهر يونيو، التي كانت تعيق تنظيم الاحتفالات.

فعاليات الكويتيين في اليوم الوطني للبلاد

ويحرص الكويتيون، على تنظيم عدد من الفعاليات في هذه المناسبة، منها رفع العلم الكويتي في مراكز الساحات، وعلى جدران الأبنية والمجمعات، وتزيين الشوارع وأعمدة الكهرباء بقصاصات الزينة والأعلام والأضواء، وتنظيم الاحتفالات الرسمية والشعبية الغنائية والشعرية، إحياءً للمناسبة.

وتشمل الفعاليات أيضاً، تنظيم عروض عسكرية بمشاركة وحدات من الجيش الكويتي وقوى الداخلية والأمن، وعقد الندوات والمجالس وتنظيم البرامج للتذكير بالمناسبة التاريخية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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