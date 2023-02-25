فيديوهات صادمة.. تونسيون يعذبون مهاجرين أفارقة بعد تصريحات قيس سعيد العنصرية (شاهد)

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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة لتعذيب مواطنين تونسيين لمهاجرين أفارقة. وذلك عقب تحريض الرئيس التونسي قيس سعيد ضدهم.

ووفقاً لفيديو انتشر بكثافة خلال اليومين الماضيين على موقع التدوين المصغر “تويتر“، ورصدته “وطن”، فقد ظهر اثنان من المواطنين التونسيين وهما يحتجزان مهاجرين إفريقيين في أحد المنازل، ويقومان بتعذيبهما.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد تم تقييد أيدي المهاجرين، وضربهما بعنف والتهديد بتشريح أجسادهما بالأسلحة البيضاء، وسط مناشدة الشابين الإفريقيين لهما بالكفّ عما يفعلانه بحقهما.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، عملية احتجاز شاب إفريقي ثالث في أحد المنازل وتصويره وهو في حالة يرثى لها، بعد تعرّضه للضرب المبرح.

وظهر الشاب وهو في حالة يرثى لها، بعد أن تمّ سحله -على ما يبدو- حيث ظهر وهو يبكي من شدة الألم، ودماؤه تسيل من وجهه بعد تعرضه لإصابات عديدة.

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قيس سعيد يحرّض على المهاجرين الأفارقة

وكان الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيّد، قد شدّد الثلاثاء، في تصريحات وصفت بالعنصرية على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة”، لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم”.

وأشار إلى “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”، من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء” في البلاد.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، “خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وفي هذا الاجتماع، أبدى الرئيس التونسي تشدّداً كبيراً حيال تدفّق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدّي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً”.

وشدّد سعيّد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.

واعتبر الرئيس التونسي أنّ “هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.



ويوم الخميس، كرّر قيس سعيد تأكيده على أن زيادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء جزءٌ من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس، ونفى انتقادات جماعات حقوقية بأن آراءه عنصرية، بحسب ما نقلته “رويترز“.

قيس سعيد ينفي أن تكون تصريحاته عنصرية

في حديثه إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، قال سعيد إن خصومه قاموا بتحريف تعليقاته من أجل نشر الفتنة.

واتهمت جماعات حقوقية سعيد بالعنصرية، ووصفت بيانه يوم الثلاثاء، بأنه فاشيّ وأعلن عن خطط للاحتجاج.

وقال سعيد إن المقيمين الأفارقة الشرعيين، يجب أن يشعروا بالطمأنينة، وأنه لن يسمح لأي شخص بإيذائهم.

كتبت جمعية طلابية نيجيرية في تونس إلى أعضائها تنصحُهم بعدم قضاء بعض الوقت في مناطق معينة من العاصمة تونس، أو التواجد في الخارج بدون وثائق.

تعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعَون لعبور البحر الأبيض المتوسط، وخلال العام الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في عدد التونسيين والأفارقة الآخرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.