السبت, فبراير 25, 2023
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فيديوهات صادمة.. تونسيون يعذبون مهاجرين أفارقة بعد تصريحات قيس سعيد العنصرية (شاهد)

قيس سعيد اعتبر أن موجات المهاجرين الأفارقة لها هدف غير معلن منها لاعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية!

كتب سالم حنفي
تونسيون يعذبون مهاجرين أفارقة watanserb.com
تونسيون يعذبون مهاجرين أفارقة
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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة لتعذيب مواطنين تونسيين لمهاجرين أفارقة. وذلك عقب تحريض الرئيس التونسي قيس سعيد ضدهم.

ووفقاً لفيديو انتشر بكثافة خلال اليومين الماضيين على موقع التدوين المصغر “تويتر“، ورصدته “وطن”، فقد ظهر اثنان من المواطنين التونسيين وهما يحتجزان مهاجرين إفريقيين في أحد المنازل، ويقومان بتعذيبهما.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد تم تقييد أيدي المهاجرين، وضربهما بعنف والتهديد بتشريح أجسادهما بالأسلحة البيضاء، وسط مناشدة الشابين الإفريقيين لهما بالكفّ عما يفعلانه بحقهما.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، عملية احتجاز شاب إفريقي ثالث في أحد المنازل وتصويره وهو في حالة يرثى لها، بعد تعرّضه للضرب المبرح.

وظهر الشاب وهو في حالة يرثى لها، بعد أن تمّ سحله -على ما يبدو- حيث ظهر وهو يبكي من شدة الألم، ودماؤه تسيل من وجهه بعد تعرضه لإصابات عديدة.

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قيس سعيد يحرّض على المهاجرين الأفارقة

وكان الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيّد، قد شدّد الثلاثاء، في تصريحات وصفت بالعنصرية على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة”، لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم”.

وأشار إلى “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”، من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء” في البلاد.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، “خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وفي هذا الاجتماع، أبدى الرئيس التونسي تشدّداً كبيراً حيال تدفّق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدّي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً”.

وشدّد سعيّد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.

واعتبر الرئيس التونسي أنّ “هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.


ويوم الخميس، كرّر قيس سعيد تأكيده على أن زيادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء جزءٌ من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس، ونفى انتقادات جماعات حقوقية بأن آراءه عنصرية، بحسب ما نقلته “رويترز“.

قيس سعيد ينفي أن تكون تصريحاته عنصرية

في حديثه إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، قال سعيد إن خصومه قاموا بتحريف تعليقاته من أجل نشر الفتنة.

واتهمت جماعات حقوقية سعيد بالعنصرية، ووصفت بيانه يوم الثلاثاء، بأنه فاشيّ وأعلن عن خطط للاحتجاج.
وقال سعيد إن المقيمين الأفارقة الشرعيين، يجب أن يشعروا بالطمأنينة، وأنه لن يسمح لأي شخص بإيذائهم.

كتبت جمعية طلابية نيجيرية في تونس إلى أعضائها تنصحُهم بعدم قضاء بعض الوقت في مناطق معينة من العاصمة تونس، أو التواجد في الخارج بدون وثائق.

تعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعَون لعبور البحر الأبيض المتوسط، وخلال العام الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في عدد التونسيين والأفارقة الآخرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، روترز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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