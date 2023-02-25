السبت, فبراير 25, 2023
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عراقي يعذب أطفاله بوحشية ويجبرهم على سب أمهم (فيديو)

الأب المجرم منتسب للشرطة الاتحادية.. عذب أطفاله ووثق جريمته بالفيديو الذي تم تسريبه وفجر غضب العراقيين

كتب خالد الأحمد
عراقي يعذب أطفاله watanserb.com
عراقي يعذب أطفاله
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بمقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة لأب عراقي يقوم بتعذيب أطفاله بطريقة وحشية لأسباب غير معروفة.

وظهرت طفلة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وهي تلتحف بغطاء قبل أن يقترب منها شخص، يتبين لاحقا أنه والدها وهو يحمل عصا.

فتبدأ الصغيرة عندما تراه بالبكاء وتترجاه أن لا يضربها، ولكنه لا يرحم توسلاتها ويأمرها بإزاحة البطانية عن جسدها ليقوم بضربها بعنف.

عراقي يعذب أطفاله بوحشية ويجبرهم على سب أمهم
عراقي يعذب أطفاله بوحشية ويجبرهم على سب أمهم

الأب الجاني فر إلى جهة مجهولة

وفي مشهد تال من الفيديو الذي لا يعرف كيف تم تسريبه ونشره ـ حيث أن الأب المجرم هو من صوره بهاتفه ـ تبدو الطفلة واقفة وقد تم تلقينها -كما يبدو- وهي تقول “الله لا يوفقك يا أمي بهدلتينا”.

ويطلب شقيقها من أمه أن تعود إلى المنزل ولكنه يتلقى ضربة موجعة بالعصا من والده الذي لا يظهر في الكادر ويصرخ في وجهيهما: “راح أوريكم الضيم اليوم”. ثم ينهال عليهما ثانية بالضرب قبل أن يأمرهما بالنوم في أسرتهما.

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ووفق نشطاء فإن الأب المجرم يدعى “هشام علي مريوش” يسكن حي طارق محله، وهو منتسب إلى الشرطة الاتحادية.

وأشار بيان لوزارة الداخلية العراقية، إلى أن الأب الجاني فر إلى جهة مجهولة والأطفال الآن بخير ومع والدتهم.

ودعا الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية لطفولة العقيد “عزيز ناصر” في منشور له في الفيس بوك، رصدته “وطن” الجميع الى مساندة عمل الاجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية للوصول إلى الطفلين المعنفين على يد والدهما واللذان ظهرا في مقطع الفيديو.

عراقي يعذب أطفاله بوحشية ويجبرهم على سب أمهم
عراقي يعذب أطفاله بوحشية ويجبرهم على سب أمهم

العنف الأسري في العراق

وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.

ووفق تقارير متداولة فإنه لا يزال العراق يفتقر لقانون ضد العنف المنزلي، بعد تصويت الحكومة العراقية في شهر أغسطس من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث لا يزال المشروع ينتظر المصادقة في مجلس النواب وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا و سياسيا.

يذكر أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنص على أن: “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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