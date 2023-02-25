عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

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وطن– أثار مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث مروري في السعودية، حالة من الجدل، وسط تباين في الآراء حول المسؤول عن الحادثة.

وشوهد في مقطع الفيديو، سيدة وهي تعبر الطريق، بينما توقفت سيارات كانت في المقدمة حتى تعبر السيدة الطريق.

إلا أن سيارة مسرعة جاءت من الخلف واصطدمت بقوة بإحدى السيارات المتوقفة، وشوهدت السيدة وهي تتوقف لحظة وقوع الحادث المروري ثم أكملت عبورها لاحقا.

🔴متداول:

عبور خاطئ من "سيدة" في أحد الطرقات بـ #السعودية يتسبب في وقوع #حادث_مروري . pic.twitter.com/b9Ps5F1MS0 — ماذا يجري؟ (@KSA_happening) February 23, 2023

جدل المتسبب في الحادث

أثار هذا المقطع، تفاعلا بين النشطاء على موقع تويتر،وسط تباين بين إن كان عبور السيدة الخاطئ هو السبب أم تهور السائق.

فقال أبو شادي: “مسافة الأمان مهمة بين المركبات تجنباً للمفاجآت”.

مسافة الأمان مهمة بين المركبات تجنباً للمفاجئات — ابو شادي (@aslashkar1) February 25, 2023

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وأضاف: “هو عبور خاطئ لكن السائق متهور والدليل سواقته”.

الحيوان اللي دعم هوه المخطئ وليس عبور السيدة — khaled (@abuleia) February 24, 2023

وكتب خالد: “الحـ… اللي دعم هوه المخطئ وليس عبور السيدة”.

هو عبور خاطئ لكن السائق متهور والدليل سواقته — عبدالرحمن الغزواني (@alghzi99) February 23, 2023

الداخلية السعودية تتحدث عن انخفاض عدد الحوادث الجسيمة

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أصدرت تقريرا العام الماضي، تحدثت فيه عن انخفاض أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%.

وانخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، فقد كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وأصبحت مؤخرا 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

المملكة أعلى دول مجموعة العشرين بعدد وفيات حوادث المرور

لكن في نهاية يناير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية “السعودية للسلامة المرورية” عبد المجيد المعجل، إن المملكة أعلى دول مجموعة العشرين بعدد وفيات حوادث المرور.

وأضاف في تصريحات له، أن معدل الحوادث في المملكة يبلغ 18 حالة وفاة لكل مائة ألف، غير أنه أشار إلى أنه حال استمرار الجهود المبذولة بشأن السلامة المرورية فمن المتوقع انخفاض ذلك المعدل خلال الست سنوات المقبلة.