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عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

المملكة أعلى دول مجموعة العشرين بعدد وفيات حوادث المرور

كتب خالد السعدي
حادث مروري بالسعودية watanserb.com
لحظة وقوع حادث مروري في السعودية
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وطن– أثار مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث مروري في السعودية، حالة من الجدل، وسط تباين في الآراء حول المسؤول عن الحادثة.

وشوهد في مقطع الفيديو، سيدة وهي تعبر الطريق، بينما توقفت سيارات كانت في المقدمة حتى تعبر السيدة الطريق.

إلا أن سيارة مسرعة جاءت من الخلف واصطدمت بقوة بإحدى السيارات المتوقفة، وشوهدت السيدة وهي تتوقف لحظة وقوع الحادث المروري ثم أكملت عبورها لاحقا.

جدل المتسبب في الحادث

أثار هذا المقطع، تفاعلا بين النشطاء على موقع تويتر،وسط تباين بين إن كان عبور السيدة الخاطئ هو السبب أم تهور السائق.

فقال أبو شادي: “مسافة الأمان مهمة بين المركبات تجنباً للمفاجآت”.

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وأضاف: “هو عبور خاطئ لكن السائق متهور والدليل سواقته”.

وكتب خالد: “الحـ… اللي دعم هوه المخطئ وليس عبور السيدة”.

الداخلية السعودية تتحدث عن انخفاض عدد الحوادث الجسيمة

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أصدرت تقريرا العام الماضي، تحدثت فيه عن انخفاض أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%.

وانخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، فقد كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وأصبحت مؤخرا 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

المملكة أعلى دول مجموعة العشرين بعدد وفيات حوادث المرور

لكن في نهاية يناير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية “السعودية للسلامة المرورية” عبد المجيد المعجل، إن المملكة أعلى دول مجموعة العشرين بعدد وفيات حوادث المرور.

وأضاف في تصريحات له، أن معدل الحوادث في المملكة يبلغ 18 حالة وفاة لكل مائة ألف، غير أنه أشار إلى أنه حال استمرار الجهود المبذولة بشأن السلامة المرورية فمن المتوقع انخفاض ذلك المعدل خلال الست سنوات المقبلة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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