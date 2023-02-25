سياسي روماني يستحم عارياً أمام زملائه بعد أن ظن أنه أغلق الكاميرا (فيديو)

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وطن– أخذ عضو مجلس روماني في اجتماع “زووم” الكمبيوتر المحمول الخاص به إلى الحمام، ظنًا على ما يبدو أن كاميرته كانت مغلقة، قبل أن يتعرى تمامًا ويقفز إلى الحمام.

قيد التشغيل

ظهر عضو مجلس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) من رومانيا عارياً. مما أثار صدمة زملائه، على الشاشة عندما دعا رئيس الاجتماع للحضور.

بعد ذلك، شرع ألبرتو لوسيف كارياني في النظر إلى أسفل الكاميرا، وكشف عن جسده عاري الصدر وشعره المبلل عن قرب، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

ثم شوهد كاريان وهو يمسح بهدوء الماء بعيدًا عن وجهه، بينما بذل الرئيس قصارى جهده حتى لا يبتسم.

أدرك في النهاية أن الكاميرا كانت قيد التشغيل، قبل أن يقوم ببعض النقرات المثيرة على الشاشة دون نجاح، بينما اندلع أعضاء الاجتماع ضاحكين.

“أعتذر بشدة”

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من المؤكد أن حادث كاريان هو السيناريو الذي يعاني منه كثير من العاملين من المنزل.

صرخ بعض الأشخاص في الاجتماع على كاريان لإغلاق الكاميرا، لكنّ ذعره غمره على ما يبدو، وقال: “لكن لا يمكنني إنهاء المكالمة. لا يمكنني إنهاء المكالمة، أعتذر بشدة. أعاني من نزلة برد شديدة، لكني لا أعرف كيف أغلق الخط”.

تمكّن عضو المجلس في النهاية من الخروج من المكالمة، قبل العودة لاحقًا في ملابس العمل الأكثر ملاءمة.

حيل التكنولوجيا

كما تناول الزلة على صفحته الشخصية على فيسبوك، فكتب: “التكنولوجيا ما زالت تلعب الحيل. للأسف، لقد وقعنا ضحية التسرع مرة أخرى! أعتذر عن الحادث المؤسف.. أعتذر مرة أخرى للجميع!”.

كان لدى زووم واجتماعات المجلس في بعض الأحيان علاقة صعبة.

أصبحت جاكي ويفر اسمًا مألوفًا بين عشية وضحاها، بعد حادث كبير في مكالمة لمجلس أبرشية هاندفورث.

حيث اشتهرت بطرد العديد من أعضاء المجلس، على الرغم من إخبارها بـ”ليس لديها سلطة” لطردهم.

وقال تحقيق لاحق أجراه المجلس، إن جاكي ويفر تصرفت بشكل مخالف لقواعد الاجتماع، وكان “بدون سلطة”.