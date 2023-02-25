السبت, فبراير 25, 2023
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سياسي روماني يستحم عارياً أمام زملائه بعد أن ظن أنه أغلق الكاميرا (فيديو)

من المؤكد أن حادث كاريان هو السيناريو الذي يعاني منه كثير من العاملين من المنزل

كتب رفيف عبدالله
سياسي ألماني يستحم عارياً أمام زملائه بعد أن ظن أنه أغلق الكاميرا (فيديو) watanserb.com
ألبرتو لوسيف كارياني
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وطن– أخذ عضو مجلس روماني في اجتماع “زووم” الكمبيوتر المحمول الخاص به إلى الحمام، ظنًا على ما يبدو أن كاميرته كانت مغلقة، قبل أن يتعرى تمامًا ويقفز إلى الحمام.

قيد التشغيل

ظهر عضو مجلس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) من رومانيا عارياً. مما أثار صدمة زملائه، على الشاشة عندما دعا رئيس الاجتماع للحضور.

بعد ذلك، شرع ألبرتو لوسيف كارياني في النظر إلى أسفل الكاميرا، وكشف عن جسده عاري الصدر وشعره المبلل عن قرب، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

عاش ألبرتو يوسف كاريان كابوسًا حقيقيًا في العمل من المنزل

ثم شوهد كاريان وهو يمسح بهدوء الماء بعيدًا عن وجهه، بينما بذل الرئيس قصارى جهده حتى لا يبتسم.

أدرك في النهاية أن الكاميرا كانت قيد التشغيل، قبل أن يقوم ببعض النقرات المثيرة على الشاشة دون نجاح، بينما اندلع أعضاء الاجتماع ضاحكين.

“أعتذر بشدة”

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من المؤكد أن حادث كاريان هو السيناريو الذي يعاني منه كثير من العاملين من المنزل.

صرخ بعض الأشخاص في الاجتماع على كاريان لإغلاق الكاميرا، لكنّ ذعره غمره على ما يبدو، وقال: “لكن لا يمكنني إنهاء المكالمة. لا يمكنني إنهاء المكالمة، أعتذر بشدة. أعاني من نزلة برد شديدة، لكني لا أعرف كيف أغلق الخط”.

حاول الزملاء إخفاء ابتساماتهم

تمكّن عضو المجلس في النهاية من الخروج من المكالمة، قبل العودة لاحقًا في ملابس العمل الأكثر ملاءمة.

حيل التكنولوجيا

كما تناول الزلة على صفحته الشخصية على فيسبوك، فكتب: “التكنولوجيا ما زالت تلعب الحيل. للأسف، لقد وقعنا ضحية التسرع مرة أخرى! أعتذر عن الحادث المؤسف.. أعتذر مرة أخرى للجميع!”.

كان لدى زووم واجتماعات المجلس في بعض الأحيان علاقة صعبة.

أصبحت جاكي ويفر اسمًا مألوفًا بين عشية وضحاها، بعد حادث كبير في مكالمة لمجلس أبرشية هاندفورث.

حيث اشتهرت بطرد العديد من أعضاء المجلس، على الرغم من إخبارها بـ”ليس لديها سلطة” لطردهم.

وقال تحقيق لاحق أجراه المجلس، إن جاكي ويفر تصرفت بشكل مخالف لقواعد الاجتماع، وكان “بدون سلطة”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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