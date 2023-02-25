زين الدين زيدان يتلقى عرضاً ضخماً لتدريب “تشيلسي”.. هل يوافق؟ وما علاقة المناخ في قراره؟!

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وطن– قال موقع “planetarealmadrid”، إن مستقبل زين الدين زيدان هو أحد أكبر الأمور المجهولة التي سيتم حلّها في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه بالفعل أنه يريد العودة إلى التدريب، ولديه العديد من العروض على الطاولة.

وبحسب الموقع الإسباني، تودّ فرق مثل يوفنتوس أو باريس سان جيرمان أو أولمبيك مرسيليا استئجار خدماته، على الرغم من أن أمنيته الأكبر هي تلقي مكالمة من فلورنتينو مرة أخرى لمواجهة فترة ثالثة في ريال مدريد.

ونوّه الموقع بأن الفرنسي-الجزائري الأصل، سيسعد بقيادة الفريق الذي يحبه مرة أخرى، على الرغم من أن النادي الأبيض يثق تمامًا بكارلو أنشيلوتي، ويريده أن يواصل الموسم المقبل.

عرض “تشيلسي” لـ زيدان

وفي حين أنّ مصيره لا يزال مجهولاً لأي شخص، ولا حتى هو نفسه، تلقى زيدان عرضًا رائعًا من فريق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون مدربًا لهم بدءًا من الموسم المقبل.

وأكد الموقع، أن “تشيلسي” أظهر اهتمامًا كبيرًا بزين الدين زيدان، وسيكون على استعداد لبذل جهد مالي كبير ليكون مدربه الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه عرض عليه أكثر من 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

تشيلسي يمرّ بأسوأ لحظاته

وبحسب الموقع، يمرّ فريق ستامفورد بريدج بواحدة من أسوأ لحظاته الرياضية في السنوات الأخيرة، حيث حقق المرتبة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع كثير من الشكوك حول خوض دورتموند في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خسروا المباراة الأولى في ألمانيا بنتيجة 1-0.

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بالإضافة إلى ذلك، خسروا نهاية الأسبوع الماضي على أرضهم أمام ساوثهامبتون، الفريق الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي كان سيجعل المجلس “الأزرق” يتخذ إجراءات عاجلة.

اللغة والمناخ يقفان عائقاً أمام زيدان للموافقة على العرض

ومع ذلك، بغضّ النظر عن مقدار الأموال التي يقدمونها له، فإن زين الدين زيدان لا يريد الذهاب إلى تشيلسي أو أي فريق إنجليزي آخر، لأنه ليس من محبي المملكة المتحدة، سواء بسبب اللغة أو المناخ.

ولفت الموقع إلى أن زين الدين زيدان، يمكن أن يقبل عرضًا رائعًا من فرق مثل باريس سان جيرمان أو مرسيليا أو يوفنتوس، على الرغم من أن رغبته الكبرى، هي تلقي مكالمة من فلورنتينو بيريز لمواجهة مغامرة ثالثة على مقاعد البدلاء في ريال مدريد.