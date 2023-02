“خريطة حمراء” نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا تثير قلقا كبيرا

- Advertisement -

وطن- يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” إثارة الجدل والحيرة بخصوص تنبؤاته، حول هزات محتملة تضرب مناطق مختلفة من العالم، معتمداً فيها على حركة الكواكب والنجوم وهو ما حصل بالفعل في عدة توقعات.

وأطلق “هوغربيتس” قبل يومين تغريدة أثارت الكثير من الجدل، وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري.

وفي مقطع فيديو محير، كشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربتس ما أسماه “خريطة للمناطق الحمراء حول العالم”، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص ، حيث من المتوقع حدوث زلازل كبيرة.

ويقول العالم الهولندي المثير للجدل إن تنبؤاته تستند إلى حقائق علمية، ونشر توقعاته الجديدة وبعد دقائق من وقوع زلزال قوته 5.5 درجة على عمق عشرة كيلومترات وسط تركيا ظهر، اليوم السبت.

وغرد العالم الشهير على حسابه متوقعاً احتمال حدوث أنشطة زلزالية لم تكن مهمة خلال الأيام. في 25 و 26 فبراير ، لكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس ، واصفا إياه بأنه “سيكون حرجًا”.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical. https://t.co/45iNYattOQ

وأتبع ذلك بتغريدة أخرى من الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS ، والتي قال فيها: “المناطق المحيطة بالصفيحة العربية لديها احتمالية أكبر لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023، وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا). وهذا –حسب قوله- مؤشر عام وليس وقتًا محددًا “. وأرفق هوغربيتس التغريدة بخريطة للمنطقة.

We have marked (subduction) zones in the world that have the potential to generate great earthquakes (~M ≥ 8.5), that have been quiet for a relatively long time. One of these zones could experience a great earthquake in the near future. pic.twitter.com/vRI6bvvS0R

— SSGEOS Research and Education (@ssgeos_edu) February 25, 2023