السبت, فبراير 25, 2023
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“خريطة حمراء” نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا تثير قلقا كبيرا

فرانك هوغربيتس قال إن المناطق المحيطة بالصفيحة العربية لديها احتمالية أكبر لخطر الزلازل القوية

كتب خالد الأحمد
خريطة حمراء نشرها العالم الهولندي watanserb.com
خريطة حمراء نشرها العالم الهولندي
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وطن- يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” إثارة الجدل والحيرة بخصوص تنبؤاته، حول هزات محتملة تضرب مناطق مختلفة من العالم، معتمداً فيها على حركة الكواكب والنجوم وهو ما حصل بالفعل في عدة توقعات.

وأطلق “هوغربيتس” قبل يومين تغريدة أثارت الكثير من الجدل، وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري.

من المتوقع حدوث زلازل كبيرة في الشرق الأوسط

وفي مقطع فيديو محير، كشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربتس ما أسماه “خريطة للمناطق الحمراء حول العالم”، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص ، حيث من المتوقع حدوث زلازل كبيرة.

ويقول العالم الهولندي المثير للجدل إن تنبؤاته تستند إلى حقائق علمية، ونشر توقعاته الجديدة وبعد دقائق من وقوع زلزال قوته 5.5 درجة على عمق عشرة كيلومترات وسط تركيا ظهر، اليوم السبت.

وغرد العالم الشهير على حسابه متوقعاً احتمال حدوث أنشطة زلزالية لم تكن مهمة خلال الأيام. في 25 و 26 فبراير ، لكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس ، واصفا إياه بأنه “سيكون حرجًا”.

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وأتبع ذلك بتغريدة أخرى من الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS ، والتي قال فيها: “المناطق المحيطة بالصفيحة العربية لديها احتمالية أكبر لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023، وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا). وهذا –حسب قوله- مؤشر عام وليس وقتًا محددًا “. وأرفق هوغربيتس التغريدة بخريطة للمنطقة.

خريطة حمراء نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا
خريطة حمراء نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا

وضربت سلسلة من الزلازل تركيا في الفترة الماضية ، وكان أقواها في 6 فبراير ، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والعدد نفسه من الإصابات.

لكن أقوى هذه الأنشطة كان الزلزال الذي هز طاجيكستان بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر حوالي 8:37 صباح، الخميس، الماضي على عمق 10 كيلومترات ، وهو ما يتفق مع تنبؤات هوجريبتس التي قالت قبل ذلك.

وستتعرض المنطقة لبعض الأنشطة الزلزالية بين 20 و 22 فبراير ، إلا أن أقوىها سيكون يوم 22 فبراير ، وربما يكون هذا ما حدث في الزلزال القوي الذي ضرب طاجيكستان ، والذي هز المنطقة القريبة من حدود الصين.

كما حدثت عدة أنشطة زلزالية في عدة أماكن أخرى مثل مصر والعراق ، اليوم والسبت وأمس الجمعة.

وقبل دقائق من ذلك ، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في وسط تركيا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات نتيجة الزلزال.

وكان “هوغربيتس” غرد مساء الاثنين 20 / 2/ 2023 بعد دقائق من وقوع زلزال تركيا الجديد، ولفت في تغريدته نظر متابعيه لتغريدة سابقة توقّع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة قبل حدوثها بنحو 24 ساعة تقريباً.

وقال عبر حسابه في “تويتر“: “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (تجميع) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22”.

وقال العالم الذي تنبأ بوقوع زلزال تركيا المدمر قبل وقوعه بثلاثة أيام، قبل يومين على حسابه في “تويتر”: “لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة. كما قلت من قبل أنا لست نبياً”.

وأضاف: “ما زلت أتلقى الأسئلة.. أحدث تقديراتنا موجودة على الموقع الإلكتروني.. إذا كانت لدينا معلومات جديدة لمشاركتها، فسنشاركها”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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