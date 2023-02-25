السبت, فبراير 25, 2023
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حشرات غريبة تغزو مصر.. تهاجم السيارات وتتسبب بحوادث كارثية مميتة

أثارت الرعب في الإسكندرية.. تلتصق بزجاج السيارات وتحجب الرؤية ما تسبب بحوادث قاتلة

كتب خالد الأحمد
حشرات غريبة تغزو مصر watanserb.com
حشرات غريبة تغزو مصر
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وطن- فوجئ المارة في شوارع مدينة الإسكندرية بمصر، بأسراب هائلة من حشرات غريبة تهاجم الزجاج الأمامي للسيارات وتتسبب بحوادث مميتة بعد أن حجبت الرؤية عن السائقين.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المدينة الساحلية بشمال مصر، ظواهر غريبة وغير مألوفة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا من أكثر منذ أسبوعين، وتسبب بخسائر كارثية.

أسراب هائلة من الحشرات على الطريق الدولي بالإسكندرية

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأسراب هائلة لحشرات غريبة ـ تشبه البعوض ـ على الطريق الدولي بالإسكندرية وحي غرب الإسكندرية، وسط تحذيرات بتوخي الحذر والسير بسرعة هادئة.

وسيطرت حالة من القلق والهلع بين الأهالي في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بسبب تخوفهم من الهجوم المفاجئ لـهذه الحشرات الغريبة وتسببها بالحوادث.

حيث تهاجم هذه الحشرات بأسراب مكونة من الآلاف منها، السيارات وتلتصق بزجاجها ما يحجب الرؤية بشكل مفاجئ عن قائدي تلك السيارات، الأمر الذي يتسبب بحوادث كارثية مميتة.

حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر

حشرة الهاموش

من جانبه كشف الدكتور مصطفى سليمان، أستاذ علم الحشرات الطبية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، في تصريحات لوسائل إعلام أن الحشرات التي ظهرت بالإسكندرية تسمى “الهاموش”.

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وهي حشرات تنمو في البرك والمستنقعات، وتتكاثر بصورة كبيرة وبالآلاف وتسمى في بعض المناطق بالدودة الدموية لأن لونها يشبه لون الدم.

و”الهاموش” هو جنس من الحشرات يتبع فصيلة الهاموشيات ضمن رتبة ذوات الجناحين، يحتوي على أكثر من سبعين نوعاً.

وأضاف “سليمان” أن أسراب الهاموش تتجه وبسرعة كبيرة للطرق السريعة، حيث تنجذب نحو أضواء السيارات المبهرة، خاصة بعد تحسن حالة الطقس.

مشيرا إلى أن خطورة هذه الحشرات تكمن في أنها تلتصق بزجاج السيارات وتحجب الرؤية ما قد يؤدي لحوادث قاتلة.

حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر

وبحسب العلماء فإن أسراب الحشرات مثل هذه هي ظاهرة عالمية تحدث في كثير من الأحيان ومن المرجح أن يزيد تواترها في المستقبل.

وفي أول تعليق رسمي، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية لـموقع “مصراوي“، إن الحي لم يتلق أي بلاغات رسمية من المواطنين تتعلق بانتشار البعوض في المنطقة المشار إليه، مؤكدة أنه سيجري فحص الطريق للتأكد من صحة الأمر من عدمه.

وأشار مصدر بإدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة، في تصريح لموقع “مصراوي” المحلي، إلى أن بعض فصائل الحشرات تنشط مع توافر عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة والقرب من مسطحات مائية.

حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر
حشرات غريبة تغزو مصر

النمل الأبيض المجنح

وكانت أسراب من النمل الأبيض المجنح، اجتاحت في نيسان من العام الماضي، مناطق عديدة في محافظة الإسكندرية شمال مصر ، بينما سارعت وزارة الزراعة لتوفير الحلول اللازمة لمواجهة هذه الحشرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش في تصريحات صحفية حينها، إن “النمل الأبيض هو أكثر شراسة من النمل العادي، وله أطوار تكون مجنحة وقادرة على الطيران في بعض الحالات، وهو من الحشرات التي تكون موجودة وتنتشر في أوقات التقلبات الجوية بين الفصول حينما تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى”.

والنمل الأبيض حشرات تنشط في فصل الربيع حتى الخريف، وتدخل في مرحلة سكون في الشتاء، ولها أنواع عديدة مثل نمل الخشب الجاف الذي يصيب الأثاث المنزلي ويطلق عليه النمل الأبيض فوق الأرضي، وهناك النمل الأبيض تحت الأرضي وهو نوع مرتبط بالتربة.

المصدرفيسبوك، موقع مصراوي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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