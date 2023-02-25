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رياضة

تشكيلة الهلال والدحيل والتوقيت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023

مواجهات دور نصف نهائي أبطال آسيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الهلال والدحيل watanserb.com
تشكيلة الهلال والدحيل
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وطن- تشهد تشكيلة الهلال والدحيل حضور العديد من النجوم من كلا الفريقين، استعداداً للمواجهة القوية المرتقبة، الأحد، في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

وستقام مباراة الهلال والدحيل على ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023

كما ستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي

تشكيلة الهلال ضد الدحيل القطري

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة القوية أمام الدحيل القطري، في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال (الزعيم الآسيوي): علي آل البليهي، ناصر الدوسري، جانج هونغ سون، سعود عبد الحميد (حمد اليامي).

خط الوسط: محمد كانو، سلمان الفرج، جوستافو كوريلا، لوسيانو فيتو.

كما وفي مركز الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا.

تشكيلة الدحيل ضد الهلال السعودي

وسيلعب المدرب الأرجنتيني هرنان خورخي كريسبو، المباراة الصعبة أمام الهلال السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

دفاع الدحيل: محمد خالد آل نعيمي، يوسف أيمن، فرنانديز، هشام الراوي.

خط الوسط: كريم بوضياف، لويز مارتن جونيور، نام تاى هى، ايدميلسون جونيور.

وفي مركز الهجوم: المعز علي، مايكل أولونغا.

كريم بوضياف لاعب الدحيل القطري
كريم بوضياف لاعب الدحيل القطري

معلق مباراة الهلال والدحيل

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الهلال والدحيل، في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة على قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، وقنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.

المصدروطن + الهلال السعودي + الدحيل القطري
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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