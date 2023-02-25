تشكيلة الهلال والدحيل والتوقيت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023

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وطن- تشهد تشكيلة الهلال والدحيل حضور العديد من النجوم من كلا الفريقين، استعداداً للمواجهة القوية المرتقبة، الأحد، في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

وستقام مباراة الهلال والدحيل على ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023

كما ستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة عند الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

تشكيلة الهلال ضد الدحيل القطري

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة القوية أمام الدحيل القطري، في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال (الزعيم الآسيوي): علي آل البليهي، ناصر الدوسري، جانج هونغ سون، سعود عبد الحميد (حمد اليامي).

خط الوسط: محمد كانو، سلمان الفرج، جوستافو كوريلا، لوسيانو فيتو.

كما وفي مركز الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا.

تشكيلة الدحيل ضد الهلال السعودي

وسيلعب المدرب الأرجنتيني هرنان خورخي كريسبو، المباراة الصعبة أمام الهلال السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

دفاع الدحيل: محمد خالد آل نعيمي، يوسف أيمن، فرنانديز، هشام الراوي.

أدى لاعبو فريقنا الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الشباب السعودي تدريبات استشفائية داخل الصالة الرياضية قبل البدء في التحضير لمباراتهم في الدور نصف النهائي مساء الأحد القادم أمام الهلال السعودي، بينما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم الإعتيادية في الملعب الفرعي.#الدحيل#ACL2022 pic.twitter.com/u20QqjiSh1 — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 24, 2023

خط الوسط: كريم بوضياف، لويز مارتن جونيور، نام تاى هى، ايدميلسون جونيور.

وفي مركز الهجوم: المعز علي، مايكل أولونغا.

معلق مباراة الهلال والدحيل

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الهلال والدحيل، في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي فارس عوض.

📸 Ball work in the training session ⚽️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/abMwD8Y67C — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 24, 2023

كما ستنقل المباراة على قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، وقنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية.