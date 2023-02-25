السبت, فبراير 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري ناشده لمقابلة رونالدو من فوق...
الهدهد

تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري ناشده لمقابلة رونالدو من فوق ركام الزلزال (شاهد)

الطفل السوري وصل للريااض برفقة والدته ووشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى

كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري watanserb.com
تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري
- Advertisement -

وطن– بعد أيام قليلة فقط من ظهوره مع فريق الإنقاذ السعودي في الشمال السوري مناشدا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن يحقق له امنيته بلقاء نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو، حققق “آل الشيخ” أمنيته.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الطفل السوري رفقة والدته وشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى للرياض، إذ قال عاشق رونالدو: “شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الحلوة، الله يحقق لك ما تتمناه يا رب، لا أصدق أنني جئت للسعودية”.

تفاعل رئيس نادي النصر مع وصول الطفل السوري

ومن جانبه، تفاعل رئيس نادي النصر مسلي آل معمر مع الفيديو، واعدا بالسماح للطفل وعائلته بحضور أول مباراة للعالمي على ملعبه مرسول بارك.

تركي آل الشيخ يبحث عن الطفل السوري

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، قد ناشد متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن الطفل السوري، الذي تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري
تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري
- Advertisement -

وأعاد تركي آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ”تويتر”، وكتب: “يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

جدير بالذكر أن العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على ضمك، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الليلة بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، فيما ستكون المباراة التالية على ملعب النصر أمام الباطن، في الثالث من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ19.

وكان رونالدو قد انضم للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى عام 2025.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

بقميص مثير وشورت.. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38 (شاهد)

الهدهد

بعد 24 ساعة تحت الأنقاض.. طفل سوري نجا من الموت بأعجوبة يروي ما حدث له (فيديو)

الهدهد

فيديو الطفل السوري الذي أبكى مذيعة الجزيرة والمراسل والمشاهدين

الهدهد

مشهد مؤثر لطفل سوري مُهجّر يقاسم قطة ضالة طعامه.. فيديو

الهدهد

تيك توكر شهيرة تروج للسعودية بأساليب “العاهرات”..هل تعاقد معها تركي آل الشيخ؟! (شاهد)

الهدهد

فيديو يُدمي القلوب.. معاناة طفل سوري توفيت والدته غرقاً واعتُقل والده ظلماً

الهدهد

فيديو لـ تركي آل الشيخ يضرب مواطناً في وجود الشرطة يشعل مواقع التواصل

الهدهد

تعذيب طفل سوري وحرق أماكن حساسة في جسده يفجر موجة غضب

حياتنا

طفل سوري يتعرض للاغتصاب في الكويت بحيلة “عصافير للبيع” وهذا ما فعله “الوحش” البشري!

فيديو

فيديو| “عمو أمانة قلي.. أبي مات”.. طفل سوري يخاطب من أتى لإسعاف والده!

حياتنا

الأمن الأردني يعتقل مُغتصب وناحر الطّفل السوريّ .. وهذا ما اعترف به

فيديو

فيديو| الشرطة اللبنانية تعتقل شابا اعتدى على طفل سوري بشكل وحشي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حبس مرتضى منصور بقرار قضائي لهذا السبب

رحمة رياض.. هل كان زلزال تركيا سبب وفاة طفلها الأول؟

السعودية تتحدى قرار محكمة أمريكية بشأن استدعاء مسؤول سعودي!

أول صورة لمرتضى منصور في القفص بعد تأييد حكم حبسه شهرا وتعليق ناري لأحمد موسى

تخلّص من شريكك إذا بدأ بالتفوه بهذه العبارات!

الجميع ظنه مشهداً رومانسياً… فيديو “صادم” لرجل يلقي زوجته في البحر من على متن سفينة!

بعد ارتداء الجلابية وحمل السيف.. رونالدو يخضع للعلاج بالحجامة (صور)

ازدياد حجم العضو الذكري بين الرجال ليس أمراً جيداً.. هذا ما كشفه العلماء!

فيديو للاحتفال باليوم الوطني الكويتي يثير غضبا عارما.. ما القصة؟

سياسي روماني يستحم عارياً أمام زملائه بعد أن ظن أنه أغلق الكاميرا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC