تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري ناشده لمقابلة رونالدو من فوق ركام الزلزال (شاهد)

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وطن– بعد أيام قليلة فقط من ظهوره مع فريق الإنقاذ السعودي في الشمال السوري مناشدا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن يحقق له امنيته بلقاء نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو، حققق “آل الشيخ” أمنيته.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الطفل السوري رفقة والدته وشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى للرياض، إذ قال عاشق رونالدو: “شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الحلوة، الله يحقق لك ما تتمناه يا رب، لا أصدق أنني جئت للسعودية”.

الله يكتب اجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم 🇸🇦❤️… اليوم انا سعيد الحمدالله🙏🏻 pic.twitter.com/Yw9xQRk15E — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2023

تفاعل رئيس نادي النصر مع وصول الطفل السوري

ومن جانبه، تفاعل رئيس نادي النصر مسلي آل معمر مع الفيديو، واعدا بالسماح للطفل وعائلته بحضور أول مباراة للعالمي على ملعبه مرسول بارك.

الله يجزى ولاة أمرنا ومعاليكم كل خير .. وان شاء الله يشرفنا هو وعائلته في النادي وفي أول مباراة. https://t.co/nLuuCqsk11 — مسلّي آل معمر (@musalli9) February 24, 2023

تركي آل الشيخ يبحث عن الطفل السوري

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، قد ناشد متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن الطفل السوري، الذي تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

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وأعاد تركي آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ”تويتر”، وكتب: “يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك… يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

جدير بالذكر أن العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على ضمك، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الليلة بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، فيما ستكون المباراة التالية على ملعب النصر أمام الباطن، في الثالث من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ19.

وكان رونالدو قد انضم للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى عام 2025.