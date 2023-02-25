تخلّص من شريكك إذا بدأ بالتفوه بهذه العبارات!

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وطن– أحيانًا، يكون الانفصال حلاً جذريًا لمداواة ندوب العلاقة الزوجية الفاشلة، أو ربما يكون بداية مشاكل أخرى وأزمات نفسية واجتماعية عميقة. لكن، للمرء أن يتساءل عما إذا كانت هناك طريقة تمكنه من التنبؤ بالانفصال بدلاً من مواجهة الصدمة.

لهذا، قام باحثون من جامعة أوستن في تكساس، بتحليل أكثر من مليون منشور لما يزيد قليلاً عن 6800 مستخدم لمنصة Reddit قبل عام واحد وبعد عام واحد من انفصالهم عن بعضهم. واكتشفت دراسة أن استخدام كلمات معينة بين الزوجين يمكن أن ينبّه لخطر الانفصال، قبل أشهر من حدوثه، حتى قبل أن يدرك أيٌّ من الشريكين ما سيحدث فيما بعد، وفقًا لما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

ما هذه الكلمات التي تدل على الانفصال؟

وحسب ترجمة “وطن“، فإن الباحثين تمكّنوا من تحديد أن طريقةَ تحدّث الأشخاص الذين سينفصلون قد تغيّرت قبل 6 أشهر تقريبًا من الانفصال الفعلي. وبالتالي، يمكننا أن نلاحظ وفق ما ذكرته الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الاستخدام المتزايد للكلمات “أنا” و”نحن”، بالإضافة إلى اعتماد العبارات التي تركّزًا كثيرًا على الشخصية وغير الرسمية، سيكون علامة على قرب نهاية العلاقة. وهذا من شأنه أن يشير إلى تراجع في التفكير التحليلي.

كما أنه وفقًا لسارة سراج، أحد باحثي الدراسة، يمكن ربط استخدام كلمة “أنا” بالاكتئاب والحزن. هذه اللغة هي أيضًا مؤشر على أن الشخص يحمل عبئًا معرفيًا ثقيلًا، ويظهر تركيزًا أكبر على نفسه.

وعلى عكس ما قد يظنه المرء، ليست الحجج أو الكلمات القاسية التي يمكن أن يستخدمها المرء ضد الآخر هي التي يمكن أن تشير إلى النهاية الوشيكة للزوجين، بقدر ما تفعل الرغبة الشديدة في الاعتناء بالنفس فقط ووضع الذات كأولوية قصوى والخوف من الشخص الآخر والبحث فقط عن المصلحة الشخصية قبله، وهذ يعني أن هناك مخاوف تتعلق بالرفاهية الشخصية للفرد. ولسوء الحظ، لم تذكر الدراسة كيفية مواجهة هذه الحالة، وهل أن الانفصال سيكون مدمرًا لكلا الطرفين.