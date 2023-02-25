السبت, فبراير 25, 2023
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حياتنا

تخلّص من شريكك إذا بدأ بالتفوه بهذه العبارات!

"ليست الحجج أو الكلمات القاسية التي يمكن أن يستخدمها المرء ضد الآخر هي التي يمكن أن تشير إلى النهاية الوشيكة للزوجين.."

كتب معالي بن عمر
العلاقة بين الزوجين watanserb.com
العلاقة بين الزوجين
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وطن– أحيانًا، يكون الانفصال حلاً جذريًا لمداواة ندوب العلاقة الزوجية الفاشلة، أو ربما يكون بداية مشاكل أخرى وأزمات نفسية واجتماعية عميقة. لكن، للمرء أن يتساءل عما إذا كانت هناك طريقة تمكنه من التنبؤ بالانفصال بدلاً من مواجهة الصدمة.

لهذا، قام باحثون من جامعة أوستن في تكساس، بتحليل أكثر من مليون منشور لما يزيد قليلاً عن 6800 مستخدم لمنصة Reddit قبل عام واحد وبعد عام واحد من انفصالهم عن بعضهم. واكتشفت دراسة أن استخدام كلمات معينة بين الزوجين يمكن أن ينبّه لخطر الانفصال، قبل أشهر من حدوثه، حتى قبل أن يدرك أيٌّ من الشريكين ما سيحدث فيما بعد، وفقًا لما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية watanserb.com
سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية

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ما هذه الكلمات التي تدل على الانفصال؟

وحسب ترجمة “وطن“، فإن الباحثين تمكّنوا من تحديد أن طريقةَ تحدّث الأشخاص الذين سينفصلون قد تغيّرت قبل 6 أشهر تقريبًا من الانفصال الفعلي. وبالتالي، يمكننا أن نلاحظ وفق ما ذكرته الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الاستخدام المتزايد للكلمات “أنا” و”نحن”، بالإضافة إلى اعتماد العبارات التي تركّزًا كثيرًا على الشخصية وغير الرسمية، سيكون علامة على قرب نهاية العلاقة. وهذا من شأنه أن يشير إلى تراجع في التفكير التحليلي.

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كما أنه وفقًا لسارة سراج، أحد باحثي الدراسة، يمكن ربط استخدام كلمة “أنا” بالاكتئاب والحزن. هذه اللغة هي أيضًا مؤشر على أن الشخص يحمل عبئًا معرفيًا ثقيلًا، ويظهر تركيزًا أكبر على نفسه.

وعلى عكس ما قد يظنه المرء، ليست الحجج أو الكلمات القاسية التي يمكن أن يستخدمها المرء ضد الآخر هي التي يمكن أن تشير إلى النهاية الوشيكة للزوجين، بقدر ما تفعل الرغبة الشديدة في الاعتناء بالنفس فقط ووضع الذات كأولوية قصوى والخوف من الشخص الآخر والبحث فقط عن المصلحة الشخصية قبله، وهذ يعني أن هناك مخاوف تتعلق بالرفاهية الشخصية للفرد. ولسوء الحظ، لم تذكر الدراسة كيفية مواجهة هذه الحالة، وهل أن الانفصال سيكون مدمرًا لكلا الطرفين.

فشل العلاقة الزوجية
فشل العلاقة الزوجية

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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