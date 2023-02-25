بيان للشيخ الخليلي قلب سلطنة عمان.. هل يغضب السلطان هيثم أم يستجيب له؟

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وطن- لاقى بيان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي عبر فيه عن صدمته من قرار فتح أجواء السلطنة أمام طائرات إسرائيل وشدد على رفضه واستنكاره لهذه الخطوة، رواجا وتأيدا واسعا بين العديد من العمانيين الذين أكدوا أن هذا البيان يمثلهم.

تفاعل واسع في سلطنة عمان مع بيان الشيخ الخليلي

وكان “الخليلي” قد استنكر في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر، قرار فتح المجال الجوي العماني أمام طيران الاحتلال وقال إن ما حدث “مفاجأة لم تخطر له ببال”، وعبر عن رفضه الشديد له وطالب السلطات والقيادة في بلده، بضرورة مراجعة هذا القرار معبرا عن توجسه من أن تتبعه خطوات تطبيعية أكبر.

فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية.

كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى.

لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا.. pic.twitter.com/Pygx5nggi5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 24, 2023

وتصدر وسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وسط احتفاء شعبي واسع ببيان المفتي وتأييد كبير لكل ما ورد فيه، حيث اعتبر الكثيرون أنه يمثلهم.

وتم مشاركة هذا البيان من قبل الآلاف على تويتر باعتباره يمثلهم، كما تم التفاعل معه على نطاق واسع جدا.

حيث حققت التغريدة التي حملت بيان المفتي أحمد الخليلي، أكثر من 8 آلاف مشاركة حتى الآن وأكثر من 2 مليون مشاهدة، فضلا عن تفاعلات التفضيل والتعليقات.

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وعبر الوسم علق الدكتور حمود النوفلي، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس: “وصلت مشاهدات بيان سماحة الشيخ (2)مليون خلال أقل من يوم من غير الذين نقلوه لحساباتهم.”

وأوضح الدكتور “النوفلي” أن “هذا التفاعل وهذا القبول والحب دليل على تلهف الشعوب والأجيال في العالم العربي والإسلامي لكل شريف يعلي راية هذا الدين.. ودليل على محبة هذه الشعوب لسماحة الشيخ بدر الدين” حسب وصفه.

وصلت مشاهدات بيان سماحة الشيخ(2)مليون خلال أقل من يوم😍

من غير الذين نقلوه لحساباتهم.

هذا التفاعل وهذا القبول والحب دليل على تلهف الشعوب والأجيال في العالم العربي والإسلامي لكل شريف يعلي راية هذا الدين.

ودليل على محبة هذه الشعوب لسماحة الشيخ بدر الدين. #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/jUTIpWj3Gy — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) February 25, 2023

الكاتب السعودي تركي الشلهوب، دخل هو الآخر على الخط معبرا عن إعجابه بشجاعة المفتي العماني وجرأته في الحق.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي شارك فيها بوسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني”: “منصبه الرسمي لم يمنعه من قول كلمة الحق، الأمة بحاجة لرجالٍ مثل الشيخ احمد الخليلي!”.

منصبه الرسمي لم يمنعه من قول كلمة الحق، الأمة بحاجة لرجالٍ مثل الشيخ احمد الخليلي! #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/Zq2jX1y231 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 25, 2023

وفي ذات السياق غرد الناشط العماني “علوي المشهور”:”مهما تختلف مع سماحة الشيخ في بعض المواقف، إلا أنه ليس لك إلا أن تحترمه على شجاعته، وثباته على مبادئه، وتعبيره عمَّا يعتقده الحق.. وانتزاعه لمساحات أوسع للتعبير عن أفكاره ولو خالفت توجهات الحكومة!”

مضيفا:”الحق في التعبير يحصل بالتدافع مع السلطة لا بانتظار الإذن.”

سعيد الشامسي أشاد من جانبه ببيان مفتي عمان أحمد الخليلي قائلا:”ما عهدناه إلا عظيما غيور على حرمات دينه مدافعا عن مقدساته يقول كلمة الحق.”

واستطرد:”يتحدثون عن شجاعته وموقفه الثابت.. نعم هذا هو شيخنا الخليلي الذي تراه في زاوية من زوايا المسجد وصلت أصداء بياناته بقاع الارض واستضافته القنوات ليبهرهم بتواضعه وغزارة علمه.”

ما عهدناه إلا عظيما غيور على حرمات دينه

مدافعا عن مقدساته

يقول كلمة الحق

يتحدثون عن شجاعته وموقفه الثابت

نعم هذا هو شيخنا الخليلي الذي تراه في زاوية من زوايا المسجد وصلت أصداء بياناته بقاع الارض واستضافته القنوات ليبهرهم بتواضعه وغزارة علمه

#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني pic.twitter.com/dkran5vFF0 — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) February 25, 2023

واستغل العديد من العمانيين هذا الوسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني”، للتعبير عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة شبه التطبيعية ـ أو مقدمة للتطبيع ـ وطالبوا بإلغاء هذا القرار.

وعبر الوسم طالب النشطاء بالسلطنة القيادة العليا متمثلة في السلطان هيثم بن طارق، بإلغاء هذا القرار وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها التمهيد للتطبيع مع الكيان المحتل.

الشيخ الخليلي: قرار فتح الأجواء لطائرات الاحتلال مفاجأة لم تخطر ببالي

ويشار إلى أنه في أول تعليق منذ إعلان السلطات العمانية فتح مجالها أمام الطيران الاسرائيلي، عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ “أحمد بن حمد الخليلي” عن تفاجئه قرار السلطات في بلاده وأكد على خشيته من تطور الموضوع إلى خطوات أخرى

وقال مفتي سلطنة عمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير “فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية”

وأضاف: “كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى”

وختم حديثه بقوله “لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا، وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي، والله الموفق”.

فتح أجواء سلطنة عمان أمام طيران الاحتلال الإسرائيلي

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية، أعلنت في تغريدة، الخميس، أن ‘المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية’.

التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية. pic.twitter.com/3z8BsYjvHg — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 23, 2023

وعقب القرار توجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيدي كوهين، بالشكر لسلطان عمان “هيثم بن طارق” على فتح المجال الجوي لبلاده أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن الآن من تسيير رحلات أقصر إلى آسيا.

باحث إسرائيلي مقرب من الموساد يهاجم مفتي سلطنة عمان

جدير بالذكر أن رفض الشيخ الخليلي قرار السلطات العمانية، جاء ليؤكد تناسق مواقفه الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المتكررة.

هذه المواقف الراسخة والمبدئية من مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تجاه القضية الفلسطينية، جعلت منه هدفا لهجومات حسابات مقربة من جهاز الموساد الاسرائيلي، حيث اعتبر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، اليوم الجمعة، في تغريدة عبر تويتر إنه لايمكن لإسرائيل وعمان الدخول في أي مفاوضات سلام دون اعتذار من الشيخ الخليلي عن تصريحاته المعادية لليهود، على حد زعمه.

لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث.@AhmedHAlKhalili — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 23, 2023

وغرّد كوهين قائلاً: “لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث”.

وعلى النقيض من مزاعم كوهين، دعا الشيخ الخليلي، الأسبوع الماضي الشعب الفلسطيني للاستنفار بكل طاقاته لمواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي، داعياً الشعوب المسلمة كلها للوقوف وراء المقاومة بكل ما تملك.