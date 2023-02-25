النصر يُواصل الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي روشن

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وطن- عاد فريق النصر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن من جديد، بعد فوزه النظيف على ضمك بثلاثية نظيفة دون مقابل، من توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نهاية الجولة الـ18.

وقاد الدون رونالدو فريقه النصر إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي (روشن)، عقب تسجيله الهاتريك الثاني له في منافسات الدوري الممتاز، بفارق نقطتين مع الوصيف اتحاد جدة السعودي، الذي تعثّر بالتعادل السلبي أمام الرائد.

ترتيب الدوري السعودي روشن

ونضع بين أيديكم متابعي (وطن) في كل مكان، ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023، مع نهاية الجولة الـ18، كما يلي:

(1) النصر 43 نقطة.

(2) اتحاد جدة 41 نقطة.

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(3) الشباب 40 نقطة.

(4) الهلال 32 نقطة.

(5) التعاون 31 نقطة.

(6) الفتح 28 نقطة.

(7) ضمك 22 نقطة.

(8) الطائي 22 نقطة.

(9) أبها 22 نقطة.

(10) الرائد 21 نقطة.

(11) الفيحاء 20 نقطة.

(12) الاتفاق 19 نقطة.

(13) الوحدة 19 نقطة.

(14) الخليج 16 نقطة.

(15) العدالة 13 نقطة.

(16) الباطن 6 نقاط.

ترتيب هدّافي الدوري السعودي بعد هاتريك رونالدو

وجاء أبرز جدول هدافي الدوري السعودي 2022-2023، مع نهاية الجولة الـ18، كما يلي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

(2) كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

(3) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 11 هدفاً.

(4) كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 8 أهداف.

(5) كريستيان جوانكا (الشباب) 7 أهداف.

يشار إلى أن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، الخميس، بمواجهة الفتح والطائي، وستنتهي الجولة بمواجهة الشباب والعدالة مطلعَ الأسبوع المقبل.