الخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)

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وطن- وثق مقطع فيديو متداول لحظة ترحيل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، للسجن ليقضي مدة الحبس التي صدرت في حقه بحكم قضائي، السبت، بالقضية التي رفعها ضده رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ترحيل مرتضى منصور للسجن

وكانت محكمة النقض في مصر قررت، اليوم، رفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، وأيدت حبسه شهرًا في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو وثق لحظة ترحيل مرتضى منصور، من المحكمة للسجن الذي سيقضي فيه عقوبته.

ترحيل رئيس نادي الزمالك المصري #مرتضى_منصور إلى السجن لقضاء حكما بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي #محمود_الخطيب #مصر pic.twitter.com/vmFXJnHHlH — تغطية (@coveragetheard) February 25, 2023

وظهر رئيس نادي الزمالك بصحبة رجال الأمن أمام دار القضاء العالي، والذين اصطحبوه لسيارة الشرطة.

وتحفظ رجال الشرطة على مرتضى منصور في المحكمة، بعد انتهاء الجلسة وصدور الحكم ضده لصالح الخطيب، لتنفيذ عقوبة حبسه بعدما بات الحكم نهائيا وباتًّا وغير جائز الطعن عليه.

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وقضت محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، بالحبس مدة شهر واجب النفاذ.

كما قضت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

المحكمة رفضت أيضا دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وصباح، اليوم السبت، حضر رئيس نادي الزمالك لمقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

مرتضى منصور يعلق على حكم حبسه بسبب محمود الخطيب

ونشرت صفحة مرتضى منصور الرسمية على فيسبوك بيانا، عقب صدور حكم حبسه لمدة شهر.

وجاء في نص البيان الذي رصدته (وطن): “أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة.”

وتابع موضحا:”رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي.. لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وايضا لا تخاف من السجن

الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني.”

وزعم مرتضى منصور أن “هذه الخطوة تأخرت بعض الشئ” يقصد حكم حبسه، مضيفا:”الحمد لله عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن.”

وأكمل:”ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها.. ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر

عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد.. ويا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الاطفال احبابي.. بشكر الجميع وأحمد الله علي هذا الابتلاء.”