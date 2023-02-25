السبت, فبراير 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)
الهدهد

الخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)

تم ترحيل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للسجن ليقضى مدة حبس شهر بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بعدما تم رفض الطعن الذي تقدم به

كتب باسل النجار
ترحيل مرتضى منصور للسجن watanserb.com
ترحيل مرتضى منصور للسجن
- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو متداول لحظة ترحيل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، للسجن ليقضي مدة الحبس التي صدرت في حقه بحكم قضائي، السبت، بالقضية التي رفعها ضده رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ترحيل مرتضى منصور للسجن

وكانت محكمة النقض في مصر قررت، اليوم، رفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، وأيدت حبسه شهرًا في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو وثق لحظة ترحيل مرتضى منصور، من المحكمة للسجن الذي سيقضي فيه عقوبته.

لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن.. ورئيس الزمالك يرد بقوة
لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن.. ورئيس الزمالك يرد بقوة

وظهر رئيس نادي الزمالك بصحبة رجال الأمن أمام دار القضاء العالي، والذين اصطحبوه لسيارة الشرطة.

وتحفظ رجال الشرطة على مرتضى منصور في المحكمة، بعد انتهاء الجلسة وصدور الحكم ضده لصالح الخطيب، لتنفيذ عقوبة حبسه بعدما بات الحكم نهائيا وباتًّا وغير جائز الطعن عليه.

- Advertisement -

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، بالحبس مدة شهر واجب النفاذ.

كما قضت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

المحكمة رفضت أيضا دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وصباح، اليوم السبت، حضر رئيس نادي الزمالك لمقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

مصر.. لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته
مصر.. لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته

مرتضى منصور يعلق على حكم حبسه بسبب محمود الخطيب

ونشرت صفحة مرتضى منصور الرسمية على فيسبوك بيانا، عقب صدور حكم حبسه لمدة شهر.

وجاء في نص البيان الذي رصدته (وطن): “أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة.”

وتابع موضحا:”رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي.. لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وايضا لا تخاف من السجن

الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني.”

وزعم مرتضى منصور أن “هذه الخطوة تأخرت بعض الشئ” يقصد حكم حبسه، مضيفا:”الحمد لله عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن.”

وأكمل:”ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها.. ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر

عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد.. ويا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الاطفال احبابي.. بشكر الجميع وأحمد الله علي هذا الابتلاء.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
رياضة

حبس مرتضى منصور بقرار قضائي لهذا السبب

الهدهد

أول صورة لمرتضى منصور في القفص بعد تأييد حكم حبسه شهرا وتعليق ناري لأحمد موسى

اقتصاد

“أخرجوا الجيش من الاقتصاد”.. دول الخليج تنتظر الخطوة المستحيلة لإنقاذ حكم السيسي

الهدهد

مفاجآت مدوية في اعترافات لص مصري أراد غسل ذنوبه بسرقة أموال لشراء لحوم وتوزيعها على الفقراء

اقتصاد

بلومبيرغ: خفض جديد لـ الجنيه المصري الشهر المقبل ليسجل هذا الرقم مقابل الدولار!

الهدهد

صور بيض الدجاج الإندونيسي التي أثارت جدلا.. ما حقيقة لونها الأسود؟

الهدهد

“عدالة السماء” تُنجي مصرية اتُهمت بقتل زوجها بالسم من الإعدام في آخر لحظة (شاهد)

تقارير

موقع استخباري: جمال مبارك يعتزم منافسة “السيسي” وهذه تفاصيل اجتماع سري بالسفير الأمريكي!

الهدهد

“أقاطع عائلتي وأصدقائي بسبب العنصرية ضد المصريين”.. مقال كويتي يفتح الجرح الغائر

تقارير

الكويت تقرر ترك “السيسي” لمصيره وترفض الامتثال لصندوق النقد لمساعدة مصر.. تفاصيل مثيرة!

الهدهد

فيديو من الأرشيف.. مبارك يفحم مراسلا إسرائيليا سأله عن ياسر عرفات وسخرية من مخابرات الاحتلال

الهدهد

تحقيقات النيابة المصرية تكشف مفاجآت مدوية في وفاة لاعب الملاكمة.. هؤلاء متهمون

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دوا ليبا تنافس ميا خليفة في التعري.. فستانها كشف ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة! (شاهد)

موعد مباراة برشلونة وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني 2023

عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

فيما يلي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي يجب تناولها في المساء لإنقاص الوزن

خطة جهنمية لسيدة سورية حاولت بيع ابنتها للعمل بالدعارة في لبنان “فيديو”

حبس مرتضى منصور بقرار قضائي لهذا السبب

تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري ناشده لمقابلة رونالدو من فوق ركام الزلزال (شاهد)

رحمة رياض.. هل كان زلزال تركيا سبب وفاة طفلها الأول؟

السعودية تتحدى قرار محكمة أمريكية بشأن استدعاء مسؤول سعودي!

أول صورة لمرتضى منصور في القفص بعد تأييد حكم حبسه شهرا وتعليق ناري لأحمد موسى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC