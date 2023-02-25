الجميع ظنه مشهداً رومانسياً… فيديو “صادم” لرجل يلقي زوجته في البحر من على متن سفينة!

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً لرجل يغافل زوجته ويقوم بإلقائها في البحر من على متن سفينة كانا يستقلانها.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه بينما كانت السيدة تقف قرب مقاعد السفينة، ظهر رجل خلفها بسرعة تبيّنَ لاحقاً أنه زوجها، وقام بكل هدوء بأخذ حقيبة يدها ووضعها على كرسي السفينة دون مقاومة منها.

وبحسب الفيديو، فقد قام الرجل بحمل المرأة، حيث اعتقد الجميع للوهلة الأولى أن ما يشاهدونه هو حركة رومانسية من زوج لزوجته، إلى أنه فاجأها وتوجّه بها لحافة السفينة ورماها في البحر.

السيطرة على الزوج

وتسبّب المشهد الصادم بإثارة الذعر لدى جميع الركاب الذين شاهدوه، حيث هُرع العديد من الرجال لإنقاذ الزوجة والسيطرة لزوج.

وتبيّن لاحقاً أن الحادث وقع على سفينة كانت على وشْك الرسوّ في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

كاميرا مراقبة مثبتة في سفينة قرب ميناء باكوهيني في جزيرة سومطرة الأندونيسية التقطت لحظة قيام رجل بحمل زوجته بطريقة اعتقدوا أنها رومنسية لكنه رماها في البحر. لا أحد يعرف لماذا قام بذلك لكن البعض يعتقد أنه يريد التخلص منها. قبضوا عليه وتم إنقاذ الزوجة.pic.twitter.com/7VSDPtcduR — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 24, 2023

إنقاذ الزوجة

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ووثّقت كاميرا المراقبة المثبتة على متن السفينة قرب ميناء باكوهيني في جزيرة سومطرة الأندونيسية، اللحظة الصادمة، دون معرفة أحد حتى الآن لماذا قام الزوج بفعلته، لكنّ بعضهم يعتقد أنه يريد التخلص منها.

وبحسب ما هو متداوَل، فقد تم القبض على الزوج، وتمكّن رجال الإنقاذ من إنقاذ الزوجة بصحة جيدة.