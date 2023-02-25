السبت, فبراير 25, 2023
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الجميع ظنه مشهداً رومانسياً… فيديو “صادم” لرجل يلقي زوجته في البحر من على متن سفينة!

حملها بكل هدوء بين ذراعيه ثم قام برمي زوجته في البحر ما أثار الذعر بين ركاب السفينة

كتب سالم حنفي
رجل يلقي زوجته في البحر من على متن سفينة watanserb.com
رجل يلقي زوجته في البحر من على متن سفينة
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً لرجل يغافل زوجته ويقوم بإلقائها في البحر من على متن سفينة كانا يستقلانها.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه بينما كانت السيدة تقف قرب مقاعد السفينة، ظهر رجل خلفها بسرعة تبيّنَ لاحقاً أنه زوجها، وقام بكل هدوء بأخذ حقيبة يدها ووضعها على كرسي السفينة دون مقاومة منها.

وبحسب الفيديو، فقد قام الرجل بحمل المرأة، حيث اعتقد الجميع للوهلة الأولى أن ما يشاهدونه هو حركة رومانسية من زوج لزوجته، إلى أنه فاجأها وتوجّه بها لحافة السفينة ورماها في البحر.

السيطرة على الزوج

وتسبّب المشهد الصادم بإثارة الذعر لدى جميع الركاب الذين شاهدوه، حيث هُرع العديد من الرجال لإنقاذ الزوجة والسيطرة لزوج.

وتبيّن لاحقاً أن الحادث وقع على سفينة كانت على وشْك الرسوّ في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

إنقاذ الزوجة

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ووثّقت كاميرا المراقبة المثبتة على متن السفينة قرب ميناء باكوهيني في جزيرة سومطرة الأندونيسية، اللحظة الصادمة، دون معرفة أحد حتى الآن لماذا قام الزوج بفعلته، لكنّ بعضهم يعتقد أنه يريد التخلص منها.

وبحسب ما هو متداوَل، فقد تم القبض على الزوج، وتمكّن رجال الإنقاذ من إنقاذ الزوجة بصحة جيدة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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